華碩前執行長沈振來個人投資工業電腦振樺集團旗下的瑞傳科技，並在3月加入董事會，引起市場高度關注，他離開華碩後成立創捷前瞻新創，入股瑞解著眼兩個原因。

華碩前執行長沈振來離開華碩後，創業成立人工智慧物聯網新創創捷前瞻科技（i-Motion Group），今年起將與工業電腦POS（收銀機）業者振樺集團旗下瑞傳緊密合作。

沈振來已證實於3月20日接任瑞傳董事一職，對此創業中又加入中大型工業電腦企業董事會，沈振來表示，未來創捷前瞻的智慧手持新品都將由瑞傳樹林廠生產，而沈振來也將做瑞傳營運管理顧問。

創捷前瞻董事長沈振來看好物聯網機會。 蔡仁譯攝影

創捷前瞻＋瑞傳，著眼兩大綜效

工業電腦產業合作案例多，此次沈振來入股瑞傳，對於他個人持有瑞傳多少股數？他低調表示金額不多，也不是雙方合作重點。

華碩加強投入智慧物聯網市場，沈振來在2018年底請辭執行長後，就成立創捷前瞻團隊，專注AIOT市場應用，鎖定開發掌上型智慧資料收集器（Auto ID），利用掃碼可以做物件身份識別，成軍一年已有穩定生意盤，今年要挑戰7億元營收，年增30%。

業者分析，沈振來跟瑞傳合作考量有二，首先是創捷前瞻過去合作工廠分散在中國、印尼、台灣，新創階段初期，經濟規模不大，分散工廠不如集中單一協力廠支援，由於瑞傳是少數台灣有大型工業電腦製造廠的業者，選定單一合作伙伴利大於弊。

其次，而瑞傳是振樺集團旗下工業電腦業者，沈振來投資瑞傳並擔任董事，將拉近振樺與創捷前瞻合作關係，由於振樺是全球第五大POS（收銀機）品牌業者，海外通路及技術支援據點完整，加上日前又宣佈與聯想物聯網部門合作，未來創捷前瞻新品將透過振樺海外通路銷售，相互互補。

振樺集團是全球第五大POS機及KIOSK品牌商 KIOSK

沈振來是科技大咖，入股瑞傳受矚目

振樺是POS（收銀機）與KIOSK（端點資訊銷售系統）品牌業者，自產自銷一條龍開發，但剛好缺掌上型資料辨識器，所以跟創捷前瞻商品搭售綜效高。

而沈振來目前除是創捷前瞻董事長，也是IC設計大廠祥碩董事長，此次加入瑞傳董事會，也將以豐厚的產業經驗與人脈，協助瑞傳做產品及營運面管理顧問工作。

而創捷前瞻成立後就與振樺有少許業務合作，如今透過增加持股方式，也強化了雙方未來通路合作密度。

振樺則在高階POS市場相當有企圖心，目前客戶已包含國際級連鎖通路，第二季更將與聯想合資1.5億元資本額的香港新公司，搶吃全球前500大企業物聯網商機。

創捷前瞻鎖定Mobile IPC作為創業題 蔡仁譯攝影

振樺電2019年合併營收97.45億元，年減0.8%，全年毛利率34.8%，營業利益率11.1%更創新高，全年EPS6.13元。法人估瑞傳佔集團營收就約50億元，是不小的事業體，以瑞傳與創捷前瞻兩事業體合計營收突破60億元來算，經濟規模擴大，能發揮的業務綜效也就更多。

責任編輯：蕭閔云