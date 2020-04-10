支付服務不斷進步的當下，企業對防範詐欺的需求也水漲船高，同時用戶也得提高危機意識，才能避免成為資安漏洞。

作為即將開啟未來嶄新10年的起點，2020年更適合作為眼前不斷改變的世界中，做出行動的起點。在上一個10年智慧型手機大幅普及，新媒體改變人們吸收資訊的方式，到大數據潮流爆發，創造了一個為消費者帶來個人化，且流暢消費體驗的商機，然而伴隨而來的網路威脅和資料外洩事件，卻也將衍生出更大的規模，出現也更加頻繁。

在新的年度裡數位支付將持續全球擴張，在更多的商機與挑戰下，我針對未來十年支付環境安全，提出了以下五大趨勢預測：

數據外洩頻傳，促使產業提升智慧型及動態化安全措施

數據外洩新聞在媒體頭條屢見不鮮，最有效的預防動作，應該是預設企業自身可能成為攻擊目標，並採取積極的防禦措施，以減少數據被盜用受害的可能。

可預見全球將大幅採用支付代碼化，以及導入EMV® 3DS 2.0支付規範架構。支付代碼可完全消除電子商務與行動支付產生的實際支付數據傳輸，提升交易保障，帶來安全且流暢的數位支付體驗。而EMV® 3DS 2.0規範架構的更新，也可使商家與金融機構間即時數據交換量提升10倍，進而改善風險決策，不僅可協助商家與金融機構預防網路消費的詐欺，同時能改善銷售成效，避免掉單。

「數位身分認證」可提升客戶體驗，同時拉抬銷售績效

傳統的網路支付是透過每筆交易手動輸入密碼或卡片驗證資訊，來增加網路購物的安全性，幸而現今透過數位身分認證，不論在個人電腦、行動裝置、應用程式、穿戴裝置，以及未來不同類型的物聯網裝置下，都能有快速、便捷及安全的支付體驗。此外，網路詐欺威脅持續存在之下，數位身分認證可終止密碼的使用，消費者可選擇更安全的身分驗證方式，例如臉部辨識、指紋辨識或語音辨識。

數位身分認證取消密碼的使用，消費者在未來將能享有更便捷、快速且安全的購物體驗。 panuwat phimpha via shutterstock

歐洲消費者將搶先體驗由歐盟所發起的嚴格用戶認證機制（Strong Customer Authentication，SCA），為線上交易提供多層驗證防護；隨著成千上萬的歐洲金融機構和商家開始運用該機制，跨國企業也會朝向將此創新身分驗證解決方案發展到其他市場。全球消費者都在要求更快的交易速度，商家和金融機構也必須提供更快速且安全的支付方式。

對詐欺防範的需求提高，以加強鞏固資訊安全

對支付速度和便利的期望也已擴展到B2B的企業端，即時支付打破了電匯和支票付款的傳統概念，然而追求速度與便利絕不能以安全性作為代價。隨著即時付款網路，以及個人對個人的交易量持續增長，我們必須盡快解決系統目前已知，甚至尚在預料外的風險，資訊安全必須走在支付發展之前。即時支付網路公司以及金融機構必須採取不同過往的思維，與值得信任的支付安全伙伴共同合作、面對挑戰。

「人工智慧」將是善惡兩方爭奪的戰場

如果說個人電腦讓運算能力成為普及，日益廣泛使用的人工智慧也將燃起支付相關產品與服務的創新，並對社會產生重大影響。然而另一方面，犯罪集團同樣也能利用人工智慧，這點勢必成為未來的巨大挑戰。歷史經驗的教訓告訴我們，正當的工具也能被犯罪集團操控，網際網路也因此會被分裂為明網、暗網和深網，社交媒體也正在超出當初用於聯繫朋友和家人的美意。未來人工智慧的挑戰，將需要各界共同努力，並限制該技術的陰暗面，以確保提供社會正向的機會和進展。

「用戶」依然是支付安全體系中，最薄弱的一環

長久以來，科技不斷輔助人工力有未逮之處，小至文書處理與電子郵件的拼字校正，到現代汽車的自動煞車功能，支付的創新也能持續降低網路詐欺，例如EMV®晶片遏止了偽卡詐欺，不過科技依舊還是仰賴人為使用，也存在可能風險。更重要的是，社交工具的詐騙手法依然存在，犯罪集團以此持續推陳出新，毫無疑問地，所有的使用者都可能成為資安漏洞，只需一人上鉤，其所屬的企業或團體將會整體面臨風險，必須針對支付體系中身為前線的用戶強化其資安教育，才是上策。

當支付服務進步的愈快，同時帶來高度信賴時，個人、商家與金融機構的支付應用便會更加蓬勃發展。且在數位化社會的推波助瀾下，我們正立足大好時機，推動支付安全，並轉化為業務增長的催化劑，更應把握機會應對挑戰！

責任編輯：陳建鈞

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