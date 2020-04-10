受到新冠肺炎的影響，經濟部針對內需型服務業包含零售、餐飲業等發放「薪資」與「營運補助」。經濟部長沈榮津表示：先解決資金周轉，讓企業發得出薪水才是重點。

為搶救國內深陷疫情風暴的服務業，經濟部於今（10日）針對「內需型服務業」公布補貼減免措施，除了貸款與稅務協助之外，也公布了「薪資補貼」以及「一次性的營運資金補貼」。

經濟部認定屬於內需型的服務業，包含零售、餐飲、餐廚、視聽歌唱、洗衣、婚紗、攝影、美髮及美容批發業等商業服務業，且需有稅籍登記。

經濟部部長沈榮津表示：「民眾減少消費，讓許多內需型企業現金短缺，可能造成無法付房租、員工薪水等情況，紓困將是政府最重大的目標。」

沒錢發薪水？營運補貼將按「員工數乘1萬元」發放

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為了減輕內需服務業雇主發薪的成本，將補貼符合條件的公司正職員工今年4～6月每人經常性薪資之4成，每月上限新台幣2萬元。

除了薪資之外，也將提供營運成本的補貼，以正職員工數乘以1萬元計算。不過，對於想要獲得政府補助，以減輕發薪壓力的企業而言，仍須符合3大申請條件： 未實施減班休息、未裁員、以及減薪不超過2成 。

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除了薪資面向，經濟部也針對水電費進行減免，主要的分水嶺為營收受到衝擊的程度，分為「受到影響衝擊15％～50％」以及「衝擊營收50%以上」兩種，將分別進行不同程度的水電費減免。

經濟部舉例，如機場每月的用電量高達5,000萬元，都會有電費的減免，這部分將由水電公司自動辦理緩繳減免。

沈榮津也表示：「很多人叫政府發放現金、消費券，但現在應該先解決員工有可能失業的問題，先協助雇主發放薪水、解決資金短缺，這樣才能保住消費的流動，員工失業拿到政府的消費券，還是失業，這樣一樣沒什麼用。」

針對沒有開發票的攤商，經濟部將設立專人專門協助

為了解決商圈市場難以申請營運資金貸款的情況，經濟部將啟動商圈、市場、夜市在地服務，將會直接到場諮詢診斷，並協助攤商準備貸款資料。

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經濟部中小企業處處長何晉滄舉例，比如有員工16人、攤位11攤的個人企業，並沒有401報表（沒有開發票），也沒有設立登記，卻想申請營運資金貸款500萬元，便可聯繫經濟部，將會有專人到場協助；前述案例也將在7日內協助核貸，並獲得經濟部半年的的利息補貼與信用保證。

而有困難的企業，可以撥打「1988」，經濟部服務人員會協助梳理問題，替企業找尋合適的部會申請補助。

行政院「內需型服務業協助措施」記者會官方全程錄影

責任編輯：張庭銉