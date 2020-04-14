隨著Zoom用戶數在疫情下暴漲，資安公司發現，有駭客正在暗網廉價出售超過50萬組Zoom帳號。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）讓遠端辦公、聚會的需求直線攀升，企業通訊Zoom也因此成為時下新寵兒，然而隨著大量用戶湧入，也導致這項服務被駭客們盯上，目前已有超過50萬個帳號資訊被放在暗網兜售。

資安公司Cyble追蹤到一名駭客，大約從4月起開始在駭客論壇提供免費Zoom帳戶資料，例如佛蒙特大學、佛羅里達大學等290個院校相關帳號公開其餘駭客使用。

另外，Cyble還發現有超過53萬個Zoom帳號資料被放上架兜售，每個帳號價格甚至不到一美分。Cyble嘗試買下所有帳號，結果一個平均下來只要0.002美元。

資安公司在暗網上發現數十萬個Zoom帳號，並以非常低廉的價格出售。 soul_studio via shutterstock_

購買後取得的帳號資料包括電子信箱、密碼、主持人密鑰（hostkey）及個人會議連結。 這些資料是駭客利用密碼填充攻擊（credential stuffing attacks）所取得。

所謂密碼填充攻擊也就是暴力式破解，駭客會利用自動化系統不斷輸入帳密組合嘗試，直到成功登入為止。因此設定一個足夠複雜的密碼，在個人帳號安全上仍是必要的。

據悉一部分密碼已經過時，所以實際能登入的帳號只有少部份，但這對其餘Zoom用戶來說，仍是一個資安威脅的警訊：駭客已經盯上你。專家也呼籲Zoom用戶應重新設定更複雜的密碼，同時盡量避免一個密碼多帳號通用。

疫情帶來高成長，資安、隱私疑慮陸續曝光

持續升溫的疫情，為Zoom帶來史無前例的成長，活躍用戶數在短短幾個月從1,000萬人暴增至2億人，卻也令這間原先專注在企業視訊會議的公司陷入困境。50萬個帳號被放上網出售，並非Zoom這段時間唯一的醜聞。

在資安及隱私方面的疑慮也層出不窮，外媒《Motherboard》指出，iOS版Zoom會在沒有告知用戶的情況下，逕自將用戶數據傳輸給Facebook；也有其他媒體發現，儘管Zoom聲稱使用點對點加密保障用戶資料，實際上卻沒有做到。

資安研究人員沃德爾（Patrick Wardle）也披露，Zoom系統存在的漏洞讓駭客可以控制鏡頭畫面，甚至傳送惡意程式至用戶電腦。糟糕的是，有教師在遠端授課時遇到不明人士亂入課程，傳送色情內容攪亂課堂。紐約市學校、新加坡都因此禁止老師使用Zoom教課。

Zoom隨後也立刻出面道歉，更新服務停止向Facebook發送數據；產品長蓋爾（Oded Gal）在4月初坦承，「雖然我們從沒打算欺騙用戶，但我們必須承認，一般認定的點對點加密和我們所使用的有一定差異。」

另外，所有Zoom會議也自動新增密碼，並更改預設的螢幕分享設定，讓有心人士更難以搗亂。創辦人袁征表示，安全性與便利間存在拉扯，「現在是時候重新審視之間的平衡了。」

從Zoom快速的行動看來，他們有心想挽回用戶的信賴。但要避免駭客找上門，除了官方必須弭平漏洞外，用戶自身也得維持良好的資安習慣，否則不只是Zoom，可能各個網路帳號都會暴露在被盜竊的風險之中。

資料來源：Bleeping Computer、Forbes、Bloomberg Businessweek

責任編輯：陳映璇