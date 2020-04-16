翻轉未來，比你我想像的還要簡單，現在，就一起透過Wi-Fi 6享受身歷其境、競速極飆的絕佳體驗！

網際網路與雲端服務的普及，催生了物聯網（IoT）應用的成型，無奈的是，就算花費許多時間設定、調整，既有無線連網技術無法有效支援暴增的（同時）連網裝置，為有效解決這個問題，滿足高密度連網需求，Wi-Fi聯盟在2018年10月發表Wi-Fi 6（802.11ax技術），並於去（2019）年9月推出Wi-Fi 6認證計畫，看好Wi-Fi 6帶來的效益，不僅獲得Apple、Samsung等裝置業者支持，晶片、無線模組與設備業者都先後加入市場，讓企業客戶可以更優惠的價格享受Wi-Fi 6帶來的效益。

Wi-Fi 6除具備較快的連網速度（9.6Gbps）、較大的容量（在高密度環境每位使用者的傳輸率提升4倍），首度納入的正交頻分多址技術（ OFDMA ）讓頻寬需求不同的設備可以同時連網進行資料傳輸，而不是過去的依序通訊，因此，可無縫支援高密度連線需求，而且，還有助於降低天線搜尋與傳輸訊號的時間，提高設備續航力。

那麼，什麼時候該考慮Wi-Fi 6方案呢？無論是在評估更換新的無線網路設備、還是建置全新的無線網路環境，Wi-Fi 6都是最佳選擇，理由是，Wi-Fi 6設備已經逐漸在市場上普及，考量日後的無線連網需求等因素，建議採用價格與Wi-Fi 5相近的Wi-Fi 6設備；此外，若企業打算以一個全無線的環境取代過去有線跟無線混用的環境，那麼，支援高密度網路連線的Wi-Fi 6是必然的首選。

資訊管理人員可透過單一平台監控管理所有Wi-Fi基地台與連網裝置，讓使用者在享受高速網路服務之餘，也能兼顧資訊安全。 shutterstock

從高科技產業到大型連鎖飯店 Wi-Fi 6成企業心頭好

為加速創新轉型能量，全球知名的IC設計大廠在去（2019）年落成的「無線通訊研發大樓」導入Aruba系列解決方案，建立可以整合新舊Wi-Fi設備以及保障連網裝置與機敏資料安全的Aruba Wi-Fi 6網路，讓員工可以輕鬆地透過智慧型手機、平板電腦與筆記型電腦等多種設備存取高速網路，就算是在不同樓層的辦公室與實驗室中移動，也可以享受穩定且高效的無線連網服務；此外，資訊管理人員則可以透過單一平台（控制器）控管所有Wi-Fi 基地台與連網裝置，包括網路電話與網路攝影機等，同時，藉由Aruba整合式資安平台監管員工（或訪客）授權連網裝置的安全性與存取狀況。

除了高科技公司開始透過Wi-Fi 6重塑、優化新型態工作場域以提升員工生產力，還有不少學校、零售、飯店業者計畫透過Wi-Fi 6提供更好的無線體驗以提升客戶滿意度、忠誠度，甚至是創造更高的營收獲利。

例如，為提供消費者更創新且多元的互動體驗，鉅晶國際協助國際知名飯店業者在新的酒店建案中佈署Wi-Fi 6網路環境，並以一客房一密碼的方式，讓消費者可以輕鬆、安全且高效的方式存取（無線）網路服務，此外，若有異常狀況發生，飯店業者可以透過零接觸安裝（ZTP）功能，在最短時間與最少人力下完成維修工作，此外，飯店業者還可以透過Aruba AirWave管理所有的無線網路基地台，並產出相關報表。

鉅晶國際副總經理 王華頤(右)與鉅晶國際產品經理 李冠逸(左)，協助客戶規劃、佈署全無線環境，提升企業生產力。 鉅晶國際

Wi-Fi體驗新革命 鉅晶國際以豐富的產業經驗助企業佈署Wi-Fi 6環境

成立時間超過10年，協助上萬家企業規劃、佈署Wi-Fi無線網路服務的鉅晶國際產品經理 李冠逸表示，隨著支援Wi-Fi 6的硬體設備越來越多，產品價格趨近甜蜜點，企業對Wi-Fi 6的接受度將越來越高，建議計畫新建或升級到Wi-Fi 6的企業客戶特別注意以下三點：

首先是盤點有哪些裝置需要連網、數量與所在位置，以此作為規劃Wi-Fi 6 基地台數量與確認裝機位置的依據；其次是確認乙太網路電力（PoE）足以負荷Wi-Fi 6 基地台所需的電力（通常每埠 30 瓦以上）；最後，同時也是最重要的是，在規劃、佈署Wi-Fi 6網路服務時，一併考量資訊安全問題。

「隨著透過Wi-Fi連網的設備越來越多，企業在優化連網體驗的過程中，還要進一步確認連網裝置與連網過程的安全性。」李冠逸表示，從無間斷的上網需求到物聯網應用，企業比以往任何時刻都容易受到攻擊，為協助企業更好的落實無線聯網安全防範機制，鉅晶國際在協助企業佈署網路服務時，同時也提供安全諮詢、規劃與佈署服務。舉例來說，針對企業佈署的物聯網與高密度聯網需求等場域，可透過Aruba ClearPass確保物聯網裝置、企業員工自行攜帶的裝置，以及訪客裝置的存取安全性，讓企業可以更快、更好的進行無線網路與有線網路的安全管理。

總的來說，隨著技術與產品的成熟，將有越來越多企業透過Wi-Fi 6進行創新轉型，如實現無線辦公環境或者是加速物聯網應用的普及等，為加速企業創新轉型腳步，鉅晶國際將持續不斷的深化服務能量，與更多的經銷商夥伴一起協助企業客戶透過Aruba產品服務創新變革、引領卓越。