Wi-Fi 6技術的成熟與產品的推陳出新，將加快Wi-Fi 6的普及。您，準備好親身體驗Wi-Fi 6帶來的高速度、低延遲與大頻寬優勢了嗎？

Wi-Fi聯盟在2018年10月頒布Wi-Fi 6（802.11ax）新標準後，市場開始出現相關設備，對此，研究機構IDC預估，全球Wi-Fi設備出貨量將從2019年的38.7億台拉升至2024年的50.0億台，其中，Wi-Fi 6設備出貨量佔比將從2019年的2.1%（7,940萬台）拉升到2024年的63.0%（31.5億台），顯見市場對Wi-Fi 6的接受度與需求度都很高。

Wi-Fi 6是以Wi-Fi 5（802.11ac）為基礎發展的新標準，同時支援2.4GHz與5GHz，連線速度（理論值）拉升到每秒最高9.6Gbps，且可透過1024 QAM技術將速度提升35%，此外，透過8X8 MU-MIMO上傳/下載與OFDMA上傳/下載技術，每一個通道可支援9個使用者同時連線且平均傳輸資料量是以往的4倍以上。

Wi-Fi 6 搭配5G服務 發揮1 + 1大於3的綜效

Wi-Fi 6之所以這麼受到市場歡迎、進入大爆發階段，除與Wi-Fi 6具備更大的無線網路頻寬、更快的網路連線速度、更安全的封包傳輸機制，以及可支援更高密度的裝置（同時）連線需求等優勢有關，另外一個關鍵是，可以跟5G技術在高速率與低延遲等面向形成良好的互補關係，讓企業可以更簡便的方式佈署智慧物聯網應用，例如智慧製造、智慧零售、智慧移動與智慧醫療等，讓民眾可以隨時隨地輕鬆感受4K或8K等高畫質影片以及延展實境（XR）帶來的深入其境無線連網體驗。

Aruba台灣資深副總經理蔡政修指出，5G跟Wi-Fi 6的普及，不僅會加速企業數位轉型的腳步，更是催生智慧物聯網（AIoT）成熟、普及的關鍵。 Aruba

「根據5G在美國等地的實測結果來看，5G訊號在室內有穿透力與覆蓋率不佳等狀況發生，需要透過Wi-Fi 6予以補強。」Aruba台灣資深副總經理蔡政修進一步指出，在考量企業資訊人員對Wi-Fi技術的熟悉度較高（Wi-Fi 6 – 802.11ax向下相容802.11a/b/g/n/ac）、企業用5G專頻釋出時程落在2021年至2022年間，以及5G專頻（網）的整體持有成本較Wi-Fi 6高出許多等因素後，可以預估Wi-Fi 6的後勢可期。

看好市場對Wi-Fi 6服務的需求，Aruba推出以802.11ax技術為核心的Aruba 510系列/530系列/550系列AP，以及Aruba 2930M存取交換器等產品服務，協助企業在行動與IoT裝置密集的場所中提供高效無線網路存取服務，蔡政修表示：「除了支援 802.11ax 標準功能，Aruba 更進一步深化在資安、備援、節能與管理等獨特功能， 例如，透過Aruba ClientMatch將Wi-Fi 6連網裝置（使用者）自動歸類到最佳AP群組以優化網路效能、或者是透過Aruba 的Green AP節省高達70%的能源。」

2大場域無數種變化 Wi-Fi 6助企業翻轉未來

那麼， Wi-Fi 6適合應用在那些場域呢？由於Wi-Fi 6的目標是改善密集網路的效能，因此，無論是狹小空間中的大量存取需求、間隔緊密的存取需求、甚至是過度重疊的存取需求，都可以透過Wi-Fi 6優化連線體驗。

換句話說，大型球場、體育館、飯店、或者是（學校）階梯教室等場域都可以透過Wi-Fi 6優化連網體驗，舉例來說，美國銀行體育場(Bank of America Stadium)便透過Aruba Wi-Fi 6 AP滿足球迷期望球場能提供高品質連網體驗的需求，同時，為之後的高互動體育場體驗做準備；至於明尼蘇達大學則是透過Aruba Wi-Fi 6 AP滿足數以萬計的裝置連網需求，同時，結合Aruba Green AP功能優化能源使用率與成本。

蔡政修表示，為協助企業客戶更快、更好的透過Wi-Fi 6翻轉未來樣貌，Aruba推出一系列Wi-Fi 6 AP與加值服務，例如，適用於園區的Aruba AP 510系列、或者適用於超高密度行動與IoT裝置環境的Aruba AP 550系列等，滿足不同應用場域與不同連網裝置需求。

「除了高密度連網需求，Wi-Fi 6也適用於需要穩定且快速的頻寬傳輸高畫質影音內容的場域，例如直播攝影棚等。」不僅電信、媒體與娛樂產業會需要Wi-Fi 6傳輸大容量影片，蔡政修表示，企業對視訊會議與雲端資料傳輸的需求也急遽攀升，佔據極大比例的網路流量。「在COVID-19疫情快速擴展的現下，有越來越多的企業開始實施AB角輪班機制以避免交叉感染，不僅提高了企業對視訊會議的需求，也讓企業重新審視Wi-Fi環境是否足以因應未來商務型態，開始評估、循序將無線連網設備轉換成Wi-Fi 6 AP。」

面對瞬息萬變的未來，Aruba將持續不斷的深化產品服務能量，協助飯店、零售、醫療、教育、製造、金融等企業客戶以更好的傳輸效率、傳輸量與絕佳的使用體驗優化在影音、數據與物聯網等應用表現，加速未來世界的到來。