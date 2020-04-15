Deepfake技術精進，將使人們愈來愈難辨明真相，當你自認絕對可以辨別影片中的人是真或假時，很可能你已經走錯了識讀的第一步。

在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐下，2012年出版的知名遊戲《瘟疫公司》彷彿成了人們生活的寫照。這款讓玩家操作病毒，目的是要擴散全球，讓人類毀滅的遊戲，至今已吸引了1.3億人下載。人們說，《瘟疫公司》是先知，預測了人類的未來。

許多人可能不知道的是，這款遊戲預測的，恐怕不只是病毒的侵襲。《瘟疫公司》內有一個副本，讓玩家散布假新聞，目的是要騙過全世界。而Deepfake，或許正是讓假新聞和病毒一樣，神不知鬼不覺擴散的那項關鍵技術。

深偽AI蓬勃發展，連科學專家都徬徨不安

Deepfake將使人們愈來愈難辨明真相，但究竟Deepfake的技術還要多久會真正成熟？根據南加州大學資訊工程副教授黎灝（Hao Li）的說法， 恐怕再過半年，Deepfake技術就會開始普及化 。

黎灝原先預測，Deepfake技術成熟化尚需2到3年。但過去一年來，科技大廠積極布局相關技術，在中國，換臉App「ZAO」出現，讓人們可以輕鬆應用Deepfake；在美國，社群巨頭Snap也在今年1月砸下近50億新台幣，買下研究臉部偵測技術的新創公司AI Factory，藉以優化其類似於Deepfake的應用服務，這些都加速了Deepfake的發展。

換臉App「ZAO」出現，讓人們可以輕鬆應用Deepfake。 App Store

他同時悲觀地預測，偵測Deepfake的AI技術將會輸給產製Deepfake的AI技術，人們必須找其他的方法來應付由Deepfake驅動的資訊戰。

值得注意的是，就在今年2月底，AI電腦視覺領域的權威、知名影像辨識演算法「YOLO」的開發者喬瑟夫・瑞德曼（Joseph Redmon）也宣布，自己將中止一切關於電腦視覺的研究，在AI圈造成不小的轟動。

瑞德曼說，他雖熱愛自己的研究，但他同時也對這些研究成果將會如何被拿來應用、以及後續延伸的道德議題感到不安。這似乎也暗示了，影像辨識、偵測甚至重建的AI深度學習模型的成熟度，已經使專家學者都無法忽視。

Deepfake是一種透過AI中的deep learning（深度學習）技術所創造出的fake（偽造）訊息。只需要仿造對象的人物影音素材，就能製造出唯妙唯肖的假影片。 Twitter

但一個權威退下陣來，不代表其他學者不會迎頭趕上。

既然AI技術的高速發展是阻擋不來的大勢，那它會對未來社會造成什麼影響？北科大互動設計系助理教授葛如鈞預測，在未來，每個人的臉跟聲音，都會成為相當重要的資產。

「我覺得人們會迎來一個真相非常寶貴的時代，」葛如鈞說，「因為別人可以很低的門檻，利用他人的臉和聲音做不好的事情。像是用在色情影片裡、被拿去開銀行帳戶，或者用來詐騙都有可能。」

與真相的距離被拉大，人們要如何適應？

面對自己的臉與聲音被盜用的風險，葛如鈞認為，未來可能會出現一種平台，專門讓人公開註冊自己的臉部數據。想要使用的，就經過合法授權程序來申請，否則就會開罰。透過類似版權的概念，藉以防堵未來「盜版人臉」猖獗的問題。

但他也表示，這樣的應用也可能發展出自己的一套商業模式。舉例來說，某些藝人或者網紅，可能只要授權自己的臉，就可以透過一個身形相似的替身，來幫他們出外景、主持節目。

聽起來令人難以接受嗎？葛如鈞指出，我們生活中本來就已經有「無修正的真相」以及「修正過的真相」之分。至少目前可以看到，大家對直播主用化妝及濾鏡效果做出的樣貌開始覺得稀鬆平常，逐漸接受這樣的「修正過的真相」。

而人們對「遭到微調、修正的真相」的接受程度，恐怕只會愈來愈寬。

Deepfake的技術成熟，對社會也不只有壞處。除了能夠優化VR裡的3D人物建模等，科技領域的推進與成長；在具體應用方面，近來就有印度政黨在一次選前影片中，利用Deepfake技術讓參選人用不同的方言說話。對於有超過20種官方語言的印度來說，可說是大大地幫候選人拉近了與選民的距離。

印度政黨利用Deepfake技術，讓參選人用不同的語言說話。

Deepfake並非洪水猛獸。但它的到來，勢必會拉高人們得到真相所需的門檻。

「你看網路上的Deepfake影片，下面總有許多網友留言說：『你做得太爛了，一看就知道是假的！』這其實是很危險的徵兆。」葛如鈞說。

「大家太相信自己的判斷力了。要能真的不上Deepfake的當，每個人都應該自帶一個防禦機制——也就是相信你自己絕對看不出真假，才有辦法抵禦。」

責任編輯：林美欣