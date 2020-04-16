兒童網紅內容對目前市場來說依舊有不小的缺口，成名也相對容易，但這背後也產生了一些權益問題。

廣告學中有一個3B原則，由廣告大師奧格威提出。在他看來，Beauty（美人）、Beast（萌寵）、Baby（萌娃）三元素符合人類關注自身生命的天性，最容易贏得消費者的注意力。

講到後兩者，那不得不說可愛就是生產力。

從尤達寶寶到皮卡丘，從假笑男孩蓋文（Gavin）到你的表情包宋民國（編按：韓國演員宋一國的三胞胎兒子中，排行第二，因出演實境節目《超人回來了》而爆紅）。人們天生就喜歡這些可愛的、天真的人物和IP。這種喜愛也讓「最賺錢的影音up主稱號」被一個只有9歲的男孩摘走。

世界上最賺錢的YouTuber今年9歲

每一年，《富比士》都要做一個YouTuber收入排行榜，告訴你過去一年最紅的影音up主賺了多少錢。大部分人估計都會猜最賺錢的遊戲的YouTuber是遊戲領域主播，但事實卻出乎意料。

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遊戲影音類的YouTuber確實有五人登上了前十榜單，但他們分列六到十名，和最賺錢的稱號無關。在他們前面的有美食、美妝、運動領域的當紅炸子雞，不過最引人注目的還是分列一三位的兩個YouTuber。

原因無他，這兩個人年紀加起來都沒有榜單上任意一個人大。但他們在過去一年的時間裡，一個賺了2,500萬美元（約新台幣7.5億元），一個賺了1,800萬美元（約新台幣5.4億元）。做為8歲和5歲的孩子，這兩個小朋友可以說是風頭無兩，白手起家的典範。

連續兩年蟬聯最賺錢的YouTuber的萊恩（Ryan）其實是個經驗豐富的網紅了。他3歲的時候就開始在YouTube發布玩具開箱影音，經過五年多的發展和沈淀才迎來了今天包含兒歌、動畫、綜藝、多品類衍生品的「Ryan帝國」。

連續兩年蟬聯最賺錢的YouTuber的萊恩（Ryan），從三歲就開始發布玩具開箱直播。 Ryan ToysReview

擁有更豐富的變現手段，這才是萊恩（Ryan）登上收入榜榜首的秘訣。在收入榜前十中，萊恩（Ryan）的粉絲數只能排第七。但粉絲數不等於賺錢能力。前十榜單中的遊戲博主Pew DiePie粉絲1.1億，但作為YouTube流量擔當，他也只能在收入榜排在第七。

不只靠流量廣告賺錢，萊恩（Ryan）的變現手段非常豐富。他有自己的品牌商店Ryan’s World。商店售賣玩具、生活用品、書籍等商品產生的利潤，也是一筆不小的收入。在2019年，商店營收了1.9億美元（約新台幣57億元）。更別提他還有自己的付費節目，每期都有50－60萬的觀眾。

今天的萊恩（Ryan）已經不是那個最初做玩具評測的小男孩了，他是動畫片的主角，綜藝的明星，還有屬於自己的遊戲。

今天的萊恩（Ryan）是一個無法被忽視的知名IP。

而排在第三的納斯塔西亞（Nastasia）年紀則更小，今年只有五歲。在去年和父親在動物園的互動影音獲得了7億多的觀看次數後，她也擁有了強大的商業變現能力。樂高就是她的贊助商之一，她已經擁有了自己的玩具品牌和遊戲App，接下來，她也會擴大自己的商業版圖，甚至會自己出書。

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兒童網紅受歡迎，吸金能力強其實也不是什麼新鮮事。在中國超受歡迎的「假笑男孩」開通微博的第一天就能有100萬粉絲，之後每條微博廣告也都有不少的曝光。

而印著他臉的衣服、手機殼、杯子可以在電商網站上買到。

他還和騰訊簽了合約，將會入駐他們的短影音應用Yoo。

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就算不說外國小朋友，只說中國成名的小孩子也可以舉出很多例子。

比如前些年在《爸爸去哪兒》出現的素人小女孩阿拉蕾就迅速地獲得了關注，之後拍戲、拍廣告賺得可能比你還多。

而抖音等短影音app也不有不少因可愛走紅的兒童網紅。

在走紅之後，孩子拍的影音帶一些知名品牌元素很常見，帶一點知名商品的影音就變得很常見。XX同款蠟筆、XX同款羽絨服也稱為商家行銷的對象。不管是在微博、抖音還是其他平台，這些憑藉可愛或出人意料走紅的小朋友總不會缺變現機會。

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兒童網紅，他們是否已準備為成名付出代價

相較更為多樣的成人網紅，小朋友只因可愛或會說話就能擁有一票粉絲聽上去很讓人羨慕，但這也面臨很多的爭議。關於孩子的意願，成名對他們生活的影響，以及網紅收入的分配等問題都是兒童網紅的焦點。

假笑男孩蓋文（Gavin）在參加微博之夜活動時，每一次合影都要露出標誌性假笑。一個小朋友在大型活動現場笑到僵硬，甚至偶爾露出的無措表情都引發了人們的討論。人們很想像同在現場的李易峰一樣，問一句：Are you tired？（你累了嗎？）

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蓋文（Gavin）的走紅和他的網紅叔叔尼克·馬斯托登（Nick Mastodon）也有關係。叔叔平常就喜歡拉蓋文（Gavin）一起拍影音，在一次把壁虎放蓋文（Gavin）頭上時，小男孩露出了尷尬不失禮貌的微笑。蓋文（Gavin）因此一舉成名，成為人們的表情包，也成為了網紅。

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他的網紅叔叔在接受採訪時也表示，年少成名對蓋文（Gavin）的影響是未知的。

他只有8歲，但在網路上出名的經歷將伴隨他一生。

我不認為他知道這意味著什麼，我也不認為我們知道。我一直在想，他15年後會怎麼想。他會感激嗎？他會說我希望我叔叔沒有那樣做嗎？有時候，我覺得我們把孩子送上了一個他並未報名參加的遊戲。

而童模妞妞的故事也是一樣。

三歲幼齡，每天工作10小時，這些東西真的是她想要做的嗎？如果她動作沒有做到位，還可能被周圍人責罵，但這些事情可能也沒辦法由她來做出選擇。所以一個沒有選擇權的小朋友半被迫地要求完成超額工作時，圍觀群眾才如此憤怒。

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就像蓋文（Gavin）和妞妞一樣，大部分的兒童網紅並不具備獨立製作影音並營運個人帳號的能力。他們是弱勢且失語的一方，在這種情況下，打造了一個個兒童網紅IP、品牌的到底是誰呢？是他們的家長呢，還是經驗豐富的MCN機構呢？

還有觀眾在看著抖音一個個孩童影音的時候感到不適，他們臉上已經有被迫營業的成熟表情。「有些孩子神情太世故了，給我感覺不太像孩子。看著十歲，看表情像二十歲。」

他們到底想不想成為一名網紅，發布受人喜歡的影音呢？如果不想，是誰在推動他們的選擇？

不管是誰做的選擇，後果的很大一部分是由兒童來承擔的。

加文（Gavin）的母親表示，她看到有人曾在蓋文（Gavin）拿馬克杯喝水的照片上加了一個Clorox標籤，這是一個暗示自殺的meme。還有一次，一群十幾歲的孩子開車去蓋文（Gavin）外婆家，在屋外等待蓋文（Gavin），他們想見見他。

2016年，大衛·法瑞爾就在衍生劇中展現了YouTube這類公共平台的邪惡的一面。性侵犯者讓孩子們以「YouTube挑戰」為幌子上傳戀物影音。這類針對兒童的掠奪性行為已經成為所有平台的亟待解決的問題。

捷克紀錄片《V síti》在開拍前曾做了一個真實的實驗，一位12歲的小女孩在註冊了個新帳號後的5小時內，就有83個成年的男性跟她打招呼，要求視訊通話，發送色情連結、生殖器照片。

而兒童網紅身為半公眾人物，身邊從來不缺少危險因素。

兒童網紅，賺來的錢可能沒辦法全部屬於你

小朋友賺得錢究竟用在了何處也是一個大問題。

像萊恩（Ryan）和納斯塔西亞（ Nastasia）這樣的「吸金獸」即使將部分分成交給MCN機構，留給他們的利潤依舊令人咂舌。那這些錢會由孩子來分配嗎？

這當然也是不可能的。孩子還沒有健全的理財觀念，未成年的孩童即使在法律保護下也不能掌控所有自己賺到的錢。

萊恩（Ryan）的父母曾說，兒子的大部分收入都將用於準備大學教育的基金中。但萊恩（Ryan）現在賺到的錢對於大學教育金來說也太豐厚了，積累幾年給哈佛捐棟樓可能都夠了。

阿拉蕾曾在節目中說過參加節目歲為了賺錢養弟弟。

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而蓋文（Gavin）的媽媽則是為他建立了一個Coogan帳戶。

在美國的部分地區，法律規定工作兒童必須擁有一個Coogan帳戶，這是為了保護孩子的權益。雇主必須扣留未成年人總工資的15％，在受僱後15天內存入Coogan帳戶，而父母必須將Coogan帳號提供給雇主。這樣才能保障兒童獲得一部分自己的商業利潤。

著名兒童演員傑基·庫根（Jackie Coogan）在21歲的時候發現，它多年前拍戲的收入不在自己手中，因此誕生Coogan帳戶。 愛范兒

而中國尚沒有成熟的兒童工資保護法則，未成年人賺的錢有多少會用到他們自己身上就只能看父母的規劃了。

隨著孩子能夠自己賺錢，原有的家庭結構也開始收到衝擊。父母如何對那些比成年人更有錢的孩子設定規則和界限，成為了一個新問題。

父母管理孩子的手段之一是「你在經濟上依賴我。」



如果你的孩子賺的錢比一般成年人都多，那麼這種依賴就沒有了。有些父母會說，「如果你不打掃自己的房間，那就搬出去，自己住。」

嗯，這些孩子明天就可以有自己的房子了。

兒童內容藍海，但不是所有父母都希望孩子賺7.5億

美國、英國和中國的研究顯示，比起孩子傳統夢想職業太空人，現在的孩子更想成為YouTuber。

拍影音、有粉絲、名聲大噪，對於看著萊恩（Ryan） 和納斯塔西亞（ Nastasia） 玩玩具成名的孩子來說，成為網紅是一個夢幻結局。

像萊恩（Ryan）媽媽一樣，辭去本職工作為自己孩子專職打理帳號的人似乎越來越多，有越來越多人想要成為孩子的經紀人、孩子的下屬。甚至有教授父母如何培養網紅兒童的書出現，如《怎樣使寶寶成為網路名人：指導孩子獲得成功和成就》。

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這一切都是因為做兒童內容有足夠多的機會。

美國皮尤研究中心在此前的報告中顯示，在粉絲數量較多的頻道中，與兒童相關的YouTube影音平均觀看次數是其他類型影音的3倍。皮尤的另一項研究表明，11歲的孩子有81％的孩子可以觀看YouTube。

相較競爭激烈的成人網紅內容，兒童網紅內容對市場來說依舊有不小的缺口，出頭更容易。目前中國大部分兒童內容依舊是成年人為孩子準備的，而孩子自己表達的內容則非常稀缺。但在國外，已經有頂級的網紅證明了市場對這類內容的渴求。

不只以萌、可愛為賣點，而是評測玩具，分享生活，輸出觀點，有很多同齡人會對這種內容非常「感冒」。在孩子獲得一定的粉絲後，簽約MCN機構，緊接著推出系列「作品」。從vlog開始到個人綜藝，從自己專屬的電視節目到個人玩具品牌，IP化網紅能帶來越來越多的收益。

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在成功的兒童網紅賺得盆滿缽滿的刺激下，家長、孩子、MCN機構就會更想打造下一個網紅寶寶。

有對此趨之若鶩的，也有對此避之不及的。

在網上越來越多萌娃照片分享背後，有人對孩子暴露在充滿未知的網路世界也感到恐懼。

有年輕的父母彼此約定，在孩子能夠獨立作出決定之前，他們都不會在社交網路分享孩子的照片。把孩子的數位身份交給孩子決定，不在孩子還沒接觸網路前就定義他們的數位身份。

還有的父母在培養孩子的過程中盡力避免將孩子往網紅的方向培養，依舊引導他們成為醫生、科學家、學者。

一代人有一代人的記憶。如果說前幾代人的童年是彈珠和毽子，那現在孩子的童年則是手機和各類影音平台。

網路給孩子提供了更多元化的成長路徑，同時，也帶來了更多風險和爭議。

五歲的納斯塔西亞（Nastasia）在影音裡笑得燦爛。

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她今年只有5歲，去年一年賺了1.26億（約新台幣5.3億元），但網紅未必會是她的人生目標。她已經給自己制定了B計劃，未來，她也可能會成為海豚訓練師或寵物醫生。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒