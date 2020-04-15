為了度過疫情難關，WeWork 2月中旬才上任的新執行長預告，5月底前將執行新一波的裁員，盼能為公司削減成本，減輕營運上的資金壓力。

在眾多企業都因為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情與政策，轉向在家遠端辦公的此時，共享辦公空間無疑是受創最重的其中一個領域。過去半年裡廣受外界矚目的WeWork，也在這波疫情下面臨三度裁員的危機。

WeWork新執行長馬瑟拉尼（Sandeep Mathrani）於本週宣佈，由於疫情因素，公司將在5月底以前執行新一波的裁員計畫，不過具體的裁員人數則尚未做出最終決定。

馬瑟拉尼表示，每個部門裁員的幅度不盡相同，「我知道外界對裁員的幅度有很多猜測，希望知道百分比或一個確切的數字，但現實上這些我們都還沒有做出決定。」

從IPO失敗到疫情爆發，WeWork連番裁員上千人

過去半年內，WeWork的裁員大刀已經送走了上千名員工，2019下半年IPO計畫落空後，WeWork也身陷財務困境，雖然軟銀注資上百億美元進行搶救，為了縮減開銷，依舊一舉在11月裁員約2,400人。

而因為疫情在美國擴散，WeWork於3月執行另一波裁員，資遣250位員工，並有消息指出，2月時WeWork也悄悄裁員了數十人，但具體細節則未知。

而這新一波的裁員，其實上個月就已有風聲傳出。《金融時報》曾報導，馬瑟拉尼正在籌劃新的裁員措施，可能將有1,000多名員工因此丟掉工作，預計會在未來兩、三個月內執行，時間恰好與這次宣佈的5月底不謀而合，但人數方面或許尚不是最終定案。

儘管前陣子曾有小幅度裁員的消息，馬瑟拉尼本週聲稱，他希望裁員只會有這一次，經過這次割捨後，能與WeWork繼續向前邁進。

新官上任就遇疫情危機，兩人怎麼帶領WeWork渡過難關？

WeWork恰好在疫情爆發之際迎來高管換血，過去曾成功改組、拯救美國二大的不動產公司General Growth Properties的馬瑟拉尼，在2月中旬接下了WeWork執行長的職位。

相隔不到半個月，3月初WeWork也任命羅斯（Kimberly Ross）擔任財務長。羅斯有著25年財務高管的經驗，曾在貝克休斯、雅芳、皇家阿諾德等多家國際公司任職。

兩人上任沒多久，WeWork就面臨成立以來首次的環境動盪，遭遇嚴峻挑戰。由於WeWork實質上只是位「二房東」，而非空間真正的擁有者，當企業因為武漢肺炎紛紛對共享辦公空間敬而遠之時，龐大的租金壓力就落到了這隻獨角獸頭上。

為了度過眼前難關，削減營運成本可說是必要之舉。4月上旬，WeWork就宣稱正在與全球600多個合作房東進行個別接觸，協商暫時調降疫情期間的租金，目標減少30%的租金壓力。

WeWork的二房東身份，令他們在疫情下承受沈重的租金壓力。 36氪

裁員也只是其中一個手段。新財務長對於縮減成本態度一貫相當果決，「不要等到被要求縮減支出時才動作，如果發現不必要的浪費，那就刪除它。」根據《彭博社》報導，羅斯曾說，「我們花的每一分錢都必須對營收、會員體驗、利潤及現金產生影響，否則為什麼要花這筆錢？」

羅斯表示，「我必須先說清楚，無論是否有肺炎影響，公司業務都必須更有紀律。」

隨著疫情延續，WeWork也針對部份地區減半向企業收取的租金，這必然導致營收進一步縮減，且想當然爾在這段期間契約到期的企業不會續租，因此可預期若肺炎疫情短期內沒有好轉，未來幾個月的營收只會進一步衰退。

此外，WeWork更在此時與背後最大金主軟銀決裂，由於軟銀決定不履行購買30億WeWork股票的契約，部份董事已選擇與軟銀對簿公堂，同時也令員工軍心動搖，因為手上股票兌現的一個管道已經消失。

稍早前，WeWork曾向投資者們保證，手上擁有足夠的現金與資產度過疫情危機，宣稱截至2019年底，手上的現金流量有44億美元，儘管這還不到有著同一個金主的Uber半數。

在這樣的連番動盪之下，馬瑟拉尼能否像過去挽救General Growth Properties一般，成功帶領WeWork挺過疫情難關，甚至重新復甦這間共享辦公空間獨角獸，外界也都在關注。

資料來源：Bloomberg、Business Insider