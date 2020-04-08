WeWork指控Softbank違反投資內容，未照協議回購30億美元的股權，而決定向大股東Softbank提出告訴。

新冠疫情重擊WeWork重振之路，將對Softbank抽腿股權回購計畫提告

WeWork指控Softbank撤銷回購30億美元股權的投資義務

Softbank在去年表示會以80億美元價格收購WeWork過半持股，其中50億美元將加碼投資WeWork，另外30億美元價格回購WeWork員工與早期投資者持有股權，但後來Softbank基於WeWork營運狀況充滿不確定性，因而計畫撤銷投資計畫，使得WeWork對此向Softbank提告。

WeWork董事會認為Softbank已從先前的投資協議獲取大部分利益，其中包含可對WeWork業務營運進行廣泛控制，並獲得額外的經濟利益，但後續未能依照投資協議屢行投資義務，反而影響WeWork既有投資者的應得利益，因此要求Softbank依照協議履行投資義務，或是賠償WeWork的損失。

WeWork台北。 WeWork Taipei

從WeWork近期發展來看，不僅原定公開募股上市計畫失敗，同時也連帶讓公司營運產生高達9億美元虧損負面消息曝光，讓市場投資人對WeWork內部運作也產生疑慮。

Softbank當初因為認同WeWork布局共享辦公空間的理念，而逐漸成為WeWork的最大投資股東，然而，近來Softbank本身接連投資失利，讓Softbank更也擔心發生更大的虧損，因此希望減少對WeWork投資總額的佔比，同時要求WeWork必須達成協議業務發展目標，才願意繼續投資。

日前Softbank便是以此認為WeWork並未能實現協議要求發展目標，因此有權取消此項投資。對照雙方的發言來看，顯然聲明立場與看法均有所衝突，因此雙方走上法院打官司已經不可避免。

以近期WeWork的營運狀況來看，雖然想透過更換管理層來穩固業務發展，但WeWork目前營運明顯受到新型冠狀病毒疫情影響，即便強調旗下共享辦公空間著重防疫規範，並會確保足夠辦公距離範圍，但不少原本租用共享辦公空間的工作者在此時更傾向在家遠距工作，加上不少地區政府機構呼籲減少辦公空間聚集情況，使得WeWork在內共享辦公空間服務營運面臨更險峻的挑戰。

資料來源：Tech Crunch、CNBC

責任編輯：蕭閔云