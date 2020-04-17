LINE購物推出兩年，利用回饋點數方式，快速崛起成為台灣網購行為中第二大購物路徑入口，超越現金回饋平台。

打敗現金回饋平台，成軍兩年LINE購物成第2大網購路徑入口

服務推出才兩年，「LINE購物」已經打敗紅極一時的現金回饋及比價網站，成為網購客下手買物的路徑入口第二偏好，僅次於各大電商平台，而買到商品後，貨到付款比例也跌破5成，顯示消費者對網購信心度提升。

同樣給回饋，LINE購物即時性勝出

網路購物在疫情期間備受歡迎，而資策會MIC調查，消費者非疫情期間消費習慣也發現出現頗大的變化，高達77%網友仍習慣直接搜尋綜合類電商平台如PChome或momo瀏覽與下單，不過「LINE購物」已經快速崛起，成為第二大入口，24.1%消費者會透過LINE購物導購。

2018年1月才上線，「LINE購物」迅速崛起，超越現金回饋平台（18.8%）、比價網站（16.1%）、社群媒體（8.9%），部落客、網紅或藝人合作的導購比例效果則僅1.1%。分析原因有二，資深產業分析師張筱祺表示，原因包括 1.即時性，2.流通性 。

現金回饋若不即時，消費者誘因降低。 Ebates網頁截圖

張筱祺表示，現金回饋網站跟LINE購物都同樣是「回饋類」網站，但回饋的東西形式不同，現金回饋網站是發通用貨幣「現金」，理論上吸引力最高，而LINE購物是回饋LINE POINTs，屬虛擬點數，但LINE購物回饋即時，很快有感，且LINE POINTs流通性好，可以下次購物折抵或換買貼圖。

至於現金回饋網站，雖回饋現金流通度高，但有一定審核及回餽期間，舉例來說，消費者要累積回饋到200元才能領出等，對下次購物沒有辦法有立即性貢獻。

購物信心增加、超商貨到付款比例跌破5成

網購的支付習慣也出現劇烈改變，儘管刷卡支付仍穩居最常用方式，2018年跟2019年消費者使用頻率都在75%上下，但「超商貨到付款」的比例卻大幅下降，從2018年63.5％降至46.8%，跌破5成。

有趣的是，LINE Pay在購物支付行為上滲透率也快速上升，成為消費者第三種常用付款方式。根據調查，高達21.8%消費者會利用LINE Pay付款，這個數字超越「宅配貨到付款」（15.5%）及「街口支付」（11%）及Apple Pay（5.8%）。張筱祺提醒，超商與物流業者在電商代收貨款的手續費營收恐面臨下滑，建議及早因應。

Yahoo奇摩

張筱祺分析，消費者過去用超商取貨付款方式購物，是希望確認收到貨，商品沒有問題，再付款，但現在隨各支付工具積極剛電商合作，或推出聯名信用卡，或推出使用該電支有特殊優惠等方式，「拉力」讓消費者習慣大幅轉向為先付款後收貨。

而品牌零售門市現在紛紛朝線上線下整合方式發展，「網購店取」成新興服務，調查顯示，4.2%消費者會使用這個方式取貨，比2018年3.4%略微增加，在全聯等零售大廠紛紛推出「實體電商」概念服務後，值得持續觀察未來發展。

責任編輯：蕭閔云