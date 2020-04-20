關於「如何在Windows中實現macOS的xxx」，雖然在網路上可以搜出很多結果，但卻未能真正帶回macOS散落在系統各處的便捷功能。

在離開macOS這段時間，每天在家依賴Windows To Go為生，感到日常工作流程在四處冒煙。這才發現macOS的有些特性就如同空氣一樣，雖然毫無存在感，卻不可缺失。

關於「如何在Windows中實現macOS的xxx」，隨便上網一搜就可以搜出很多結果，然而這些當中很多都是「為了實現而實現」，未能真正帶回macOS散落在系統各處的便捷功能。另一方面，正因為有些功能的存在感低，所以自己在平時使用的時候也未必就留意，只有當想用到這個功能卻發現沒有的時候才會想起來。

macOS與Windows的差異，有些是功能層面的差異，還有一些就是操作系統理念層面的東西了，深究下去難免會犯一些形而上的錯誤。從實事求是的角度出發，我還是很希望能夠在Windows上復現一些macOS的優秀特性或理念的，好在能有所成，為之記。

Spotlight

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Windows上的啟動器說多也多，強大的也很強大，但是我對自定義配置感到力不從心。Listary是一個非常好用的全局搜索工具，學習成本也很低，雙擊Ctrl鍵就可以在螢幕中央彈出搜索框，不用再進行太多的配置。

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值得一提的是，Listary的這兩個功能也讓我印象深刻：

平時在執行應用的「打開…」操作後，定位的往往是預設的路徑，用它可以自動定位至「文件資源管理器正在瀏覽的路徑」。

在文件資源管理器中搜索文件時，忘掉右上角的搜索欄吧，甚至雙擊Ctrl的步驟也可以省略，直接打字即可，Listary會被自動喚出，並且顯示全部的文件搜索結果。

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誠然，Listary還有很多優秀的功能，但是對於我這樣一個非電腦出身的「麻瓜」來說，光是描述清楚這些功能就得費老鼻子勁，還不一定講得明白，更別說試著去用了。目前Listary對我而言就是一款簡簡單單的「Windows上的Spotlight」。

程式塢（Dock）

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RocketDock自帶的模板醜出天際，但是好在自定義簡單，隨手改改純色背景就很耐看了。可以把dock固定在桌面，然後往上面添加應用、目錄、分隔符等等。此外，「滑鼠經過放大」、「移到回收桶」等特性也都一應俱全，甚至連「最小化窗口到Dock」、「高亮正在運行的程式」等等細節都可以復現。

「控制面板」的理念和macOS的「系統偏好設置」很相似，我也把它放在了Dock上。

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快速查看

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「空白鍵預覽」同樣是macOS最為人津津樂道的幾大特性之一，QuickLook很好地復現了這一點。和macOS一樣，它也支持安裝擴充插件。好用就完事了，不多贅述。

「熱點」功能

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「熱點」（中國譯為「觸發角」）也是很不錯的功能，實現起來難度也不大，嘗試了好幾款之後，最終確定了開源、輕量、好看的WinXCorners。除了常規功能，它也支援觸發指令的自定義。

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剪貼簿共享

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剪貼簿共享是我使用頻率非常高的特性。我採用了這篇文章的方案，使用了MFiles這款應用程式。美中不足的地方在於，這樣的剪貼簿共享只能共享文字，圖片必須作為文件來發送，這一點還是沒有Handoff來得完善，即便如此，它也極大地提升了我的效率。

截圖和錄影

說完文字，來說圖片和影音，我把截圖、錄影、錄製動圖這三點放一塊說。macOS雖然自帶了截圖錄影的功能，但是很多人還是會尋求第三方應用。

截圖

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Snipaste是雙平台最廣為人知的第三方截圖工具之一，界面清晰、功能全面，可以一站式滿足標註、馬賽克、貼圖等多種需求。

錄影

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ShareX是一個專注於上傳和分享的、附加功能非常豐富的工具包。我用到的是僅僅是它基於ffmpeg的錄影功能。

其實用它就可以完成截圖、錄影、上傳的一條龍工作流，並且支援的上傳目的地非常豐富，囊括了各大相簿、網路硬碟、共享平台等等。

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錄製動圖

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在嘗試了多個錄製Gif的應用之後，參考這篇文章選擇了LICEcap，重在方便，選好幀率、視窗一拉，就可以開始錄，生成的文件也非常小。美中不足的地方在於，錄製的窗口無法固定長寬比例，如果想保證4:3、16:9等畫面，只能透過手動修改像素值來實現。而且無法一鍵操作，錄影的窗口處於打開狀態時有些礙手礙腳。

用所選專案新建文件夾

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將Files2Folder下載下來後，簡簡單單用管理員權限運行一下即可。使用時右鍵上下文選單就會出現一行Files 2 Folder，點擊即可實現「用所選專案新建文件夾」的功能。

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雙擊壓縮文件來解壓

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在macOS中，雙擊壓縮文件可以自動解壓，而在Windows中則不會。已經2020年，相信應該有越來越多的人放棄了7Zip甚至更老的WinRar，轉而使用Bandizip。而且Bandizip有一項很方便的小功能值得一試：

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經過如圖設置後，雙擊壓縮包即可自動解壓縮，並在新窗口中彈出解壓縮後的目錄，非常方便。

在桌面顯示驅動器的快捷方式

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「在桌面顯示驅動器的快捷方式」是macOS中一個不起眼的小特性，可以用Desktop Media實現。在插入隨身碟或行動硬碟之後，會在桌面出現它的圖標。本機硬碟的圖標預設也會顯示，可以手動隱藏。

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包管理器

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與Homebrew一樣，Windows上也有可用的包管理器：Chocolatey。這是我在偶然的情況下得知的，雖然自己不一定用得上，但是不妨礙我把它拿出來分享一下。它可以用來統一安裝和管理應用，類似於類Unix系統中的yum和APT。

其他特性

除了上述的幾個之外，還有許多特性暫時沒有去嘗試。

Launchpad：Windows 的開始選單與之類似，感覺再大費周章去模仿就是「得其形而忘其意」了，故放棄。

標籤：「標籤」是macOS的文件管理理念區別於Windows的顯著特點，要在Windows上實現這種無米之炊並不是太容易。 按照這篇文章的觀點，標籤可以用tagLyst Next來實現，而tagLyst Next更多的是起一種資料庫作用的應用。 此外FileMeta可以透過修改文件元數據的方式，將標籤作為一個子項打入文件的元數據中，這種方法基於的是NTFS文件系統的特性，也就是說離開了NTFS硬碟，標籤資訊就會丟失。 然而畢竟前文說過，WTG是我的臨時替代品，沒有存放太多文件，也就沒再在標籤上大費周章，故放棄。

Mission Control：這個功能還是非常想實現的，畢竟Windows的任務視圖比起它來還是差點意思，窗口大小一樣，而且都很小，大塊的位置留給了「近期文件」。不過很遺憾，並沒有找到合適的方案。

文件歷史記錄：這項功能並非macOS獨占，Windows也是有的。不過就我身邊而言，連知道它的人都很少，更別說用了。這項功能在「控制面板」中，需要注意的是，備份驅動器和文件所在的驅動器不能相同，否則就無法繼續。當然，在區域網路已經很發達的2020年，也可以考慮用網路驅動器來實現，這我就不去嘗試了。

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這裡由於時間關係，我就不展開講了，感興趣的同學可以下課之後自己試一試。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：少數派