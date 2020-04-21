根據ANATEL的文件，蘋果計劃將在巴西組裝新款iPhone SE，以降低生產成本。

鴻海傳出將在巴西生產iPhone SE，根據ANATEL（巴西國家電信局）的文件，蘋果計劃在巴西組裝新款iPhone SE，以降低生產成本，其中鴻海子公司巴西富士康列為產品生產單位之一。對此鴻海重申，不評論任何有關既有及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴的市場傳言。

綜合外國媒體以及網站消息，蘋果宣布推出新的iPhone SE時，蘋果巴西官網顯示的iPhone SE圖像，背面刻有「IndústriaBrasileira」，代表在巴西製造或組裝的產品。

雖然蘋果已從網站上刪除了這些圖像，但另一項證據更加強蘋果即將在巴西生產、銷售新iPhone SE，消息指出，ANATEL已通過iPhone SE的認證，其中更將鴻海位於聖保羅的容迪亞伊子公司巴西富士康，列為該產品的生產單位之一。

不過，這並不是iPhone首次在巴西組裝，由於巴西對進口產品徵收高額關稅，包括幾乎所有蘋果設備，蘋果也常透過巴西富士康組裝一些產品如iPhone XR，以降低產品價格，由於iPhone SE被認為是入門機種，因此蘋果選擇當地製造可能性很高。

據了解，iPhone SE在巴西的起價為3,699元（約美元699元、新台幣2.1萬元），目前尚無關於何時可在巴西訂購新iPhone SE的消息，但通常在ANATEL批准程序後不久就可重啟開放。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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