想提高英文寫作水平，但苦於沒有專業人士指點？ProWritingAid號稱是一款專業寫作輔助軟體，它與另一款免費工具Grammarly相比，好用在哪？

由於專業和工作原因，自己這麼十多年來總是和外語在打交道。進入大學後，作業和畢業論文都需要透過英語完成；工作後，郵件和報告也是英語；更不用說從事的中英翻譯了。在工作之餘，自己也時常寫寫英文部落格來提高自己的寫作水平。

雖然是英語專業畢業，但是畢竟英語不是自己的母語，無論自己怎麼練習，輸出依舊是弱項。寫作中，透過自己的仔細檢查，可以避免大多數的語法錯誤和拼寫錯誤，但是對於詞彙儲備和用法，卻依舊有些捉襟見肘；想提高時，又苦於沒有專業人士指點。

最近在探索Setapp的時候發現了一款叫做ProWritingAid的軟體。那麼作為一款英語寫作助手軟體，它是否能夠成為在不同場景中提高我英語寫作品質的「助手」呢？

和老大哥Grammarly的對比

ProWritingAid，顧名思義，是一款英語「專業寫作輔助」軟體。作為一個全平台的軟體，它支持Windows/Mac/網頁，並且支援Word/Outlook （僅限Windows）以及主流瀏覽器的內建插件。

從誕生開始，ProWritingAid就不免被用戶拿來和這一細分領域的老大哥Grammarly相提並論。雖然兩者都是致力於英語寫作的語法提高和潤色，在功能、收費和特色上還是有一定區別的。

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從以上來自官網的功能和定價來說，ProWritingAid的功能和性價比更勝一籌。那實際上是否是這樣呢？下面，我們透過在兩者免費網頁版種測試一篇我寫的英文論文，來比較一下軟體的功能。

兩大寫作輔助軟體免費版對比

這次我選擇的是一篇關於文藝復興時期英國戲劇的論文的前兩段，一共358字。包括了長短句、專有名詞、註腳等元素，比較能夠體現日常的使用場景。

複製之後，兩邊的軟體都能夠準確識別出富文本的格式，並且認出了註腳。

ProWritingAid一共給出了11個修改建議，包括4個語法建議，6個文風建議和1個拼寫問題。Grammarly一共給出了6個修改建議。

ProWritingAid 的修改建議 少數派

兩者提出建議的風格也正如它們的名字一般：Grammarly側重語法，提出的建議集中在冠詞、拼寫等；而ProWritingAid的建議更側重於潤色和精簡語句。接下來我就展示一下ProWritingAid對我的文章具體作出了哪些修改。

兩者都準確識別了一些語法錯誤，比如一句話中的audience缺少定冠詞the，並且兩款軟體都可以提供詳細的語法解釋。這一點對於外語學習者是大有裨益的。

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在這些顯著的語法錯誤之外，其他的建議都鮮明地體現了兩者的特色。Grammarly方面，或許它在語法上有些過於自信，一些修改建議讓我摸不著頭腦。比如下面一段文字中，它建議我將and改成an，並把definition改成defined。仔細研究發現，如果僅看這個詞之後連接的詞組，這個建議是正確的。但是如果縱觀整個句子以及上下文，修改後反而會造成語法錯誤。

堅持讓我改為主動語態的ProWritingAid 少數派

而反觀ProWritingAid，在語法上沒有像Grammarly那樣的檢測強度，這讓它並不會像上文Grammarly那樣矯枉過正，但同時也會錯過一些細小的語法問題。在其特色——文風上，它能夠在用詞、句型上提出不少有價值的建議，但同樣有著太多自己的想法。比如說，學術寫作非常講究一層層邏輯的起承轉合，而ProWritingAid卻認為這些詞語過於拖沓，經常建議我把邏輯聯結詞刪去、改成主動語態。儘管文章的確會看起來更為簡潔，但學術論文的邏輯性會大打折扣，教授也會皺起眉頭。

例如：以下這個句子是對於前文論述的承接，但軟體希望我運用人稱代詞將其轉換為主動句。殊不知英語學術論文中，運用人稱代詞表達主觀觀點正是大忌。無論我如何點擊Ignore，它總是固執地希望我多多使用主動態。

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兩者相比，Grammarly更像一位嚴厲的語法課老師，而ProWritingAid則更像一位專業的作家。如果對於自己的語法還不夠自信，需要側重於語法和詞彙（比如學生），那Grammarly或許是你更好的選擇；如果你已經跨過了語法這道坎，希望能夠進一步提高寫作水平，鍛煉更成熟的文字風格，那ProWritingAid無疑是更適合你的「寫作助手」。

付費才能買到的特色功能

當然，除了免費的網頁版，ProWritingAid更多的功能都藏在了它付費的軟體版中。與免費版相比，付費版可以使用基於軟體的各種電腦插件、開放所有功能，並且取消了文檔的字數限制。

由於MacOS系統無法支持軟體插件，我們只能打開軟體本體。打開後，非常純淨，可以選擇打開現有文件或在軟體中直接撰寫。頂部工具欄顯示了這個程式的所有功能。

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既然是「寫作輔助軟體」，它的功能就不止於上文介紹的拼寫檢查。這次我們使用我寫的一篇非學術類的英語部落格，進行測試。

導入這個900字左右的Markdown文件後，等待23秒，軟體已經完成了文檔的分析。Real－time按鈕上可以看到數字氣泡，直觀了解軟體的修改提示數量和種類。

點擊Summary即可生成ProWritingAid引以為傲的分析報告。在報告的開始，軟體會和一位英語老師一樣，對你在語法、拼寫、風格、術語等方面打出分數，並隨後在每個部分對問題提出分析和修改建議。在每個部分之後，還會和電腦開機軟體一樣，提示你在這一分項上打敗了多少用戶。

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回到軟體，和網頁版一樣，熟悉的小紅線、小橙線已經出現在了句子當中。光標移動到詞組上就會有修改提示。如果你同意，直接點擊即可修改到原文中。如果你不同意，點擊Ignore即可。基本邏輯和Word中的拼寫檢查基本一樣。

點擊工具欄上的按鈕可以進入具體的功能，這些功能比網頁版更為全面，解說也更為詳細：

Style：這一部分主要關注的是文章的行文風格，例如是不是使用了太多被動語態、不必要的副詞、過長的從句等等。

Grammar：主要顯示的是拼寫錯誤和語法搭配錯誤。這是我最常用的功能，當然也是在發布文章之前最應該修改的方面。每次更改之後，面板上的詞語就會被劃去，可以直觀地知道自己改了什麼。

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Readability：由機器給文章的易讀性打分。雖然軟體會根據句子長度、複雜程度等進行打分，但尚不能為你提供具體的修改建議，只能建議你重新修改一下。如果在後續版本中，這一方面能夠同樣地給用戶提出修改建議，那就更好了。

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All Repeats：我們寫作的時候常常會有一些自己習慣使用的句型和詞語。上學的時候，老師一直強調用用詞的多樣性。這個功能就是提醒你使用了多少單一的詞語。這個功能也適合和Thesaurus一起使用。點擊此功能後，滑鼠移動到劃線的詞組上，軟體會提示一系列同義詞供你挑選。當然，自己在選的時候還需要做一下判斷，ProWritingAid提供的同義詞有些並不適合語境，甚至會改變原有的意思。當你的文章中有許多專業名詞的時候，它依舊會提示你重複了許多次，並希望你更換同義詞。這時候，就只能選擇性地忽略它「善意的提示」了。

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軟體預設的寫作風格是普通英語（ English － General ）。如果用戶打開設置，可以看到有多種寫作風格供你選擇。我將同一篇英語部落格用學術、隨意、網文三種風格進行了三次分析。

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報告中，我每次的分數都有細微差別， 比如隨意和網文風格對我語法的打分就比較高，在學術要求中，我的語法得分就比較低。當然，這也有道理，畢竟學術文章的要求更高。

Casual下的評分 少數派

Academic下的評分 少數派

「專業寫作輔助」不止於寫作

對於一般的用戶而言，以上的功能已經可以幫助你解決80％以上的問題了。工具欄後半部分的功能更像是給專業作者的。比如Alliteration，也就是「押頭韻」。這種修辭手法通常會在演講稿、詩歌等當中運用，透過韻律來形成節奏感，提高文章的可讀性和感染力。點擊後，軟體會把文章中所有的「押頭韻」都用下劃線顯示出來。

這不僅有利於作者寫作，在文本分析作業中也頗有用武之地。例如，拿一篇文本分析課作業的詩歌來進行嘗試。點擊界面上的Alliteration ，幾秒過後，詩歌中所有「押頭韻」的地方立刻顯現了，並在左側生成列表，準確度和完整度都相當高。要是大學時有這個工具，寫作業的時候一定事半功倍。

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對於外語學習者來說，最厲害的工具其實藏在主菜單的Tool裡面，叫做Word Explorer。點擊進入後，輸入一個單詞，即可展開查看這個單詞相關的詞組、押韻詞、同義詞、反義詞，以及名著當中的例句，非常適合學習生詞。在不確定用什麼詞、如何用介詞搭配的時候，也可以去裡面看一看。

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總結

總的來說，無論在專業寫作還是日常寫作場景下，ProWritingAid均能夠實現其主打的「寫作輔助」功能。對於一般的學生和業餘用戶來說，免費版的功能已經能以滿足需求，提供比系統自帶的拼寫檢查更進一步的語法檢查，以及更專業的潤色服務。對於專業工作者，比如創意寫作（Creative Writing）的作家而言，他們會非常清楚自己需要這些付費版的強大功能，並且心甘情願地為之付費。

但依舊需要注意的是，系統提供的一些修改建議也並沒有那麼「智慧」，還是需要作者自己篩選，去把握如何修改。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：少數派