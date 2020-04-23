武漢肺炎讓數位行銷成了許多企業尋求生路的管道，但也令企業發覺內部人才的缺口。因此Google在此時啟動人才培育計畫，要幫8000名新鮮人加值、找出路！

由於新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，讓過去習以為常的實體操作受到衝擊、紛紛轉往線上進行，此時企業主才發現：內部或許缺乏了數位行銷專長的員工，造成有資料卻無法善用、或者根本沒有人才懂得數位行銷。

Google為了協助台灣企業在疫情下能進行數位轉型，宣布啟動「數位人才探索計劃」，預計將於年底前培育8000名新鮮人，為市場注入一股數位人才力量。

林雅芳認為數位力就是免疫力，面對新冠肺炎的衝擊，企業要具備更強、更有彈性的數位力來應戰。 Google提供

Google台灣總經理林雅芳就表示，實體活動在疫情衝擊下執行上更為困難，企業紛紛轉向尋找數位工具來解決營運問題，已成為各界最想提升的能力及顯學。她也提出「數位力即免疫力」說法，顯示企業數位力已成為減少衝擊與影響的解方。

數位行銷成熟度，反應營收效應與成本效率

根據Google委託波士頓顧問公司（BCG）所進行的《數位行銷成熟度研究》、針對超過30個活躍使用數位行銷的台灣品牌進行調查，發現有過半（54%）企業仍落在數位行銷第二階段「新興發展」，亦即企業仍單純的透過程序化購買投放數位廣告，利用數據進行手動競價，對單一通路進行優化跟測試。

BCG合夥人馮博堅針對數位行銷成熟度進行說明，表示我國企業的表現仍有很大的進步空間，最成熟的多點覆蓋階段僅佔3%，而加速人才的佈局對於提升成熟度也有幫助。 Google提供

在BCG定義裡，表現最成熟的應屬「多點覆蓋」階段，亦即能以動態優化同一位消費者在不同平台的數位行銷活動，進行投放廣告並完成最終銷售目標，而達到這樣水準的企業僅佔3%，顯示台灣企業在數位行銷的成熟度仍有成長空間。

BCG合夥人馮博堅強調，數位行銷的成熟度反應了企業的營收效應跟成本效率，而人才正是提升數位行銷成熟度的關鍵所在。

Google組黃金三角，孕育人才也幫人才找出口

因此Google這次不僅擅用本身的數位專長，也號召了104人力銀行以及超過40家國內企業包括Google、凱擘大寬頻、信義房屋等參與此計畫，目的就是要把這些培訓完的人才媒合到合適的企業職缺，不僅幫人才加值、也提供職場出路。

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「數位人才探索計劃」主要針對大專院校碩士畢業生，或1-3年工作經驗的社會新鮮人，裡頭的課程分成3個部分、都是免費。

第一階段是好學堂（Skillshop），內容包括Google Ads廣告認證、GA個人認證，整合了Google線上數位學習的資源，替未來數位人才打好基礎。這個階段由於是開放的平台，因此若是目前想要在職進修、提升自我能力的民眾，也可以自行上網進行學習並獲取相關認證。

第二階段則是Fast Pass Training數位應用加速課程，從第二階段起就是針對「數位人才探索計劃」主要的對象進行訓練。不同於好學堂裡面是以數位行銷力的建構，這邊有包括數位行銷知識、職場經驗談以及行銷工具技能的教學等，主要是希望強化參與者對於市場行銷的趨勢。完成此一階段的認證後，參與者就具備相關的證照認可、並能進行面試。

第三階段則是到職培訓。成功錄取的參與者將會由企業內部進行推薦，再接受Google的到職進階培訓學程內容，以期能做到一條龍的課程規劃繼續支持這些行銷人才。

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有別於過去Google的相關計畫，這次「數位人才探索計劃」與104人力銀行合作，讓來上課的民眾不只是獲得了技能、也能有一個找尋職缺的機會跟管道。根據Google的表示，104人力銀行上面將會開闢「數位人才探索計劃」專區，雖該專區的職缺是開放給所有合適的應徵者，但是針對多數職缺都會提供通過「數位人才探索計劃」認證的應徵者一個優先面試的機會。

從疫情看數位行銷，讓企業數位轉型加速進行

林雅芳最後補充到，正因疫情之下企業的每一分行銷預算都必須花在刀口上，更顯數位行銷人才的重要性，她也以累積、放大與彈性三個面向來說明數位行銷的優勢。

包括累積所有的數據去進行深度分析達到精準受眾；放大過去有效的投放經驗，加速企業獲利；面對投放成效不彰的時候也能彈性調整，當作實驗精神去了解消費者反應，重新累積數據再進行分析。所以這次的計畫就是希望在企業思考數位轉型的此時，能協助培育適合的人才，讓企業數位轉型的這條路走得更順利。

責任編輯：蕭閔云