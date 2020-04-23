在國外風行已久的A2β酪蛋白鮮乳，其挑選過的蛋白基因可讓喝牛奶會腸胃不適的人也能喝。鮮乳坊花三年時間，終於推出台灣首支A2牛奶，為鮮奶市場帶來新風貌。

喝了牛奶後感到腸胃不適，是許多人都曾有過的經驗。其中有人認為，那是因為自己患有乳糖不耐症，無法消化牛奶內的乳糖而產生的狀況。不過也有另一批人，其實是因為對牛奶內的一種「β酪蛋白」過敏，而感到不適。

為了解決這個酪蛋白的過敏問題，牛奶品牌鮮乳坊花了三年的時間育種，以天然無加工的方式，推出了台灣第一支「A2β酪蛋白鮮乳」，提供結構接近母乳、更容易吸收的鮮奶，並於22日開始在群眾募資平台嘖嘖上架。

鮮乳坊花三年時間推出的台灣第一支「A2β酪蛋白鮮乳」，其包裝由知名設計師方序中操刀。 鮮乳坊

喝牛奶肚子痛？「A2β酪蛋白」可能是解決方案

鮮乳坊指出，牛奶內的蛋白質，其中約80%是酪蛋白、20%是乳清蛋白。而酪蛋白中的β酪蛋⽩，有兩種基因型態，分別為A1β酪蛋白以及A2β酪蛋白。而在一般牛奶中，這兩種β酪蛋白會同時存在。

1993年，一位紐西蘭的博士麥拉克倫（Corran McLachlan）研究發現，A1β酪蛋白經消化後會生成短胜肽BCM-7（casomorphin-7），而BCM-7可能會引起發炎反應、產生腸胃不適等症狀。A2β酪蛋白比起A1β酪蛋白產生更少量的BCM-7，且 A2β酪蛋白與人類母乳中酪蛋白結構更為相似，使「A2β酪蛋白」容易被人體吸收 ，也讓原來不敢喝牛奶的人，有一個嘗試的機會。

事實上在國外，「A2牛奶」已屢見不鮮。目前國際市場上規模最大，源自紐西蘭的A2牛奶公司，更是已經擴展到美國、中國市場，2019年的營收高達約新台幣234億元。不過，由於在生產上有其難度，目前台灣尚未有任何一款銷售中的A2β酪蛋白鮮乳。

而對鮮乳坊創辦人龔建嘉來說，這是一個再好不過的機會——因為他有著比台灣其他牛奶大廠還要適合生產A2牛奶的優勢。

三年育種有成，鮮乳坊成全台第一A2牛奶生產商

這一個優勢，就是 鮮乳坊對乳品來源有極高的掌握度。 A2牛奶的製造，重點在牧場需要嚴格掌握乳牛的基因型態，才能確保產出的牛奶不會參雜A1型的酪蛋白。對既是獸醫、又長期在第一線輔導酪農的龔建嘉來說，這並非不可能的任務。

「鮮乳坊除了是一個銷售品牌，同時也是一個畜牧團隊。我們的經營模式和直接跟酪農收購牛奶的一般大廠不一樣。」他說。而這一款A2牛奶，正是鮮乳坊與長期合作的彰化豐樂牧場，花了三年的時間育種才成功製成的。

龔建嘉與豐樂牧場主人黃常禎合作，為牧場內的乳牛做基因篩檢。 鮮乳坊

然而，這樣的天然配種並不容易。首先，他們必須全面性調查牧場內乳牛的基因型態，篩選後獨立做分群飼養、繁殖管理，才能孕育出全台灣少見的、有純正基因的A2乳牛群。就連生產出來的牛乳，也必須以獨立乳桶存放、用專屬的乳車運送，才能產出100%只含A2β酪蛋白的牛奶。

這款牛奶的生產，也是鮮乳坊近來在推廣的 「天然食品機能化」 類型產品的其中一環。早在去年，鮮乳坊就與大江生醫合作，利用一款能夠將乳糖分解為玻尿酸的菌種，以天然的方式研發了一款針對女性客群銷售的健康「玻尿酸優格飲」。

去年鮮乳坊就與大江生醫合作，利用一款能夠將乳糖分解為玻尿酸的菌種，研發了一款「玻尿酸優格飲」產品。 鮮乳坊

對龔建嘉而言，「天然食品機能化」是鮮乳坊的產品要持續升級的必經之路。他說，人們一般將牛奶定義為一級農產品，是所有農產品裡面最底層、最便宜的。而鮮乳坊則因為強調優良品質，所以將自己定位成頂級農產品。

但頂級農產品若要持續升級，勢必要有更多的保健效果。但許多市面上的保健食品，都有繁複的化學加工過程。

「我希望持續提升產品價值，帶著台灣農民升級，所以我一定要往保健的方向走。但我又不想要那麼多的加工，所以我將『天然食品機能化』當作頂級農產品的下個階段，維持農產品的天然特色，同時加上特別的保健功效。」

五年內第三次推募資專案，龔建嘉：「群眾能扶持品牌茁壯」

值得注意的是，這也是鮮乳坊第三次登上群眾募資的平台。問到龔建嘉為何要一次次選擇群眾募資的途徑？他說，群眾募資除了是鮮乳坊發跡的溫床以外，要發佈一款新產品，總是需要知道消費者究竟有沒有需求。

「牛奶是批量生產，一次就需要兩噸，也就是兩千罐牛奶。但牛奶保存期限只有十天，如果不做群眾募資，我還不知道消費者在哪裡，牛奶就先過期了。」

龔建嘉說，鮮乳坊是「因群眾而生」的品牌，強調群眾的力量有辦法扶持一個新品牌成長茁壯。 鮮乳坊提供

此外，龔建嘉也很清楚群眾募資是許多機會的開端。2016年，鮮乳坊發動的「認養牧場」專案，為當時的新產品「嘉明鮮奶」募集了超過13萬罐的成績。這使得全家看到鮮乳坊的品牌力，因而給了他們上架的機會。

「所以說，群眾是有力量的。人們是有辦法扶持一個新品牌茁壯的。」 龔建嘉肯定地說。自詡為「因群眾而生」的鮮乳坊今年邁入第五年，也希望藉由這隻全台第一款A2鮮奶，回饋給大眾，並繼續為台灣牛奶市場注入新的活力。

責任編輯：蕭閔云