台灣的電子書市場越來越成熟，專注在雜誌領域的Kono藏書量不比其他平台多，但依然累積全球60萬會員，App下載量也突破150萬。

面對新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）威脅蔓延全球，各國大都市紛紛封城，人們減少外出，娛樂紛紛轉向各類影音、數位閱讀內容平台，專注雜誌的電子書平台kono也發現2月會員數比1月新會員激增7成。

Kono電子雜誌在2011年成立，在台灣的電子書平台中，也算是資深玩家。不過，比起其他的繁體中文電子書平台動則10萬冊以上的藏書量，只專注在「雜誌」領域的Kono，包含新刊與過期雜誌，藏書僅有1.5萬冊。不過，在此狀況下， Kono平台依然累積超過60萬用戶，App下載量也高達150萬。

面對越來越激烈的數位閱讀市場，堅持聚焦在「雜誌」領域的Kono，該怎麼做出市場鑑別度，得到讀者的親睞？

主攻海外市場，擴展多國雜誌品項

創辦人暨執行長簡旭霆從國中時期就赴美留學，愛看書的他，當時在國外難以取得中文的閱讀內容。因此，才在就讀史丹佛時與校友共同創辦Kono，想要解決跨海閱讀內容取得不易的痛點。

如今看來，Kono主要讀者群正是如同簡旭霆一樣的海外閱讀者。Kono站上的讀者，大部分都不在台灣。

受到疫情影響，Kono在今年2月的新會員人數狂飆，相較1月份成長7成之多；平台內的總文章閱讀數也增加5成，整體業績較去年同期成長27%。簡旭霆說，在這一波疫情所帶動成長，主要動能也是來自海外讀者。

為滿足更多位於世界上不同地方海外讀者的需求，Kono老早展開佈局。儘管Kono架上書籍總冊數不多，但300多款雜誌中，品項涵蓋了來自台灣、香港、日本、歐美出版社的雜誌，而且還在持續擴大中。

像是今年，Kono就取得梅瑞迪斯出版集團（Meredith Corporation）旗下8本熱門雜誌的亞洲區電子版權授權，其中包含《Food & Wine》、《People》、《Instyle》等知名雜誌。以日雜來說，《non-no》、《25ans》、《婦人畫報》也都是Kono搶下的獨家代理。未來也會著眼於新加坡、馬來西亞、韓國等亞洲國家，引進更多各地不同的雜誌。

自詡「科技公司」，Kono「好讀模式」讓雜誌不再只是PDF檔

對Kono來說，電子雜誌可不僅僅是把PDF檔案上架那麼簡單。

在現行許多電子雜誌平台上，讀者往往只能看到雜誌的PDF檔，受限於智慧型手機、平板電腦這類載具的螢幕面積，讀者往往要不斷縮放才能讀到文章內容，使用者體驗不佳。

為解決這個問題，Kono研發Smarticle技術，快速從PDF中抽取內容，切成單篇文章，使用者就能用閱讀網頁文章的方式瀏覽雜誌，字級也可以自由放大或縮小。透過Smarticle好讀模式，讀者也可利用Google語音系統朗讀，隨時可「聽」中、英、日、韓四種語言雜誌。

這也是為什麼簡旭霆說，「 Kono的本質，是一個科技公司 。」

Kono把來自不同雜誌的文章，重新組裝成不同企劃特輯，為過期刊物創造新的生命。 Kono電子雜誌

把雜誌單篇文章拆解重規劃，價值不退

雜誌類的刊物，讀者往往偏好閱讀最新的期數。不過，許多過期雜誌的內容其實時效性並不強，即使過了幾個月依然有參考價值。

在透過Smarticle技術將雜誌拆解成單篇文章後，Kono平台上的1.5萬冊雜誌，其實包含超過50萬篇巨量文章。展望未來，Kono要把這些來自不同雜誌的文章，重新組裝成不同企劃特輯，為過期刊物創造新的生命。

像是Kono平台上的「知識錨點」特輯，就是集結不同雜誌中的時事議題，重新規劃成為「疫情專題」、「性別平等」等專題內容。還有「女子力研究會」特輯，則是把各類台日女性雜誌中的穿搭、化妝類文章提煉出來，重新組裝成「好比例穿搭術」、「吃出高顏值」等等不一樣的主題。

責任編輯：陳映璇