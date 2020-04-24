華碩前執行長沈振來將出任工業電腦振樺董事，引起關注的是，他所創的工業物聯網新創「創捷前瞻」若與振樺結盟，將建立百億元量級的虛擬集團，市場增至5隊。

華碩前執行長沈振來，在2020年振樺董事會獲提名參選董事，如股東常會無意外，將在今年加入振樺董事會行列。

4月24日，振樺公佈提名董事名單，沈振來新加入董事提名人選名單中，其餘5席董事跟3席獨立董事都沒有變化。

沈振來是以法人董事「富逸投資」重新提名代表方式參選加入振樺董事會，而探究查詢富逸投資登記，沈振來本來就是股東之一，持股排序第二，顯然振樺前次董事改選，沈振來就已透過富逸投資「間接」方式成為振樺董事幕後的股東，只是這次正式浮上台面。

振樺土城總部從研發到設計製造都一條龍掌握在自己手裡，樹林廠規模也很大。 王郁倫攝影

而沈振來近期跟振樺集團互動密切，日前才獲得振樺董事會提名為轉投資子公司瑞傳的董事，此次更直接加入振樺董事會，顯示未來雙方業務合作將更趨緊密。

振樺2019年處於調整營運體質時期，全年業績97.45億元，年減0.81%，趨近持平，不過單季營業利益率回升至10.3%，是連續兩年（2017年第四季以來）單季營業利益率新高，顯示整合效益逐漸發酵。

沈振來十分看好工業物聯網應用前景，而振樺則是智慧零售相關領域領頭羊，不過根據振樺公佈最新業績數據，前3月營收18.63億元，受疫情影響，比去年同期衰退18.54%。振樺董事會也通過配發4.5元股息。

沈振來先前證實接任瑞傳董事一職是著眼於創立的創捷前瞻科技需要一位產能足夠的合作夥伴，對此創業中又加入中大型工業電腦企業董事會，沈振來表示，未來創捷前瞻的智慧手持新品不僅在瑞傳樹林廠生產，未來也會分享自身經營經驗，擔任振樺集團營運管理顧問，顯示雙方互動密切。

工業電腦隊伍，五組跨過百億元營收

創捷前瞻今年營收拚7億元，未來跨過10億元工業電腦規模化門檻勢在必行，而振樺透過併購瑞傳，已經加速朝百億元營收規模邁進，雙方未來業務整合相互支援，不僅2020年虛擬營收已經突破百億元，在採購或製造規模上都更有彈性空間。

研華專注工業物聯網發展，目前是產業領頭羊 王郁倫攝影

工業電腦營收規模比一比 數位時代

工業電腦產業大者恆大，目前檯面上跨過百億的工業電腦廠商已有3家，除研華年營收543億元，年增11.39%，凌華去年營收104.95億元也已經達百億規模，鴻海集團旗下的樺漢更達815.38億元；而工業電腦另一個量級則在50億元，不少老牌企業在50-80億元營收來回掙扎，想要突破百億元門檻，多數都靠併購方式累積，在競爭激烈下，要靠專案累積及有機成長（本業自然成長）難度很高，也因此廣積也跟老牌業者研揚在2018年透過換股方式建立虛擬集團，跨入百億元量級戰場。

責任編輯：蕭閔云