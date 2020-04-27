在物聯網逐漸成熟的未來，「數位分身」帶來虛擬與實體板塊的移動，也將為各產業領域帶來衝擊。

新冠病毒肆虐，全球許多機構開始思考以「數位分身」對抗疫情的解方。而在IoT逐漸成熟的未來，「數位分身」帶來虛擬與實體板塊的移動，也將為各產業領域帶來衝擊。

四月初，數位分身（Digital Twin）技術在疫情嚴重的倫敦派上了用場。英國的IoT系統商Iotics採用數位分身技術，結合來自各地醫院設備的IoT數據，建模出倫敦市內即時的緊急病床、維生系統等關鍵醫療資源的即時使用情況，以提供英國國民保健署（NHS）決策參照利用。

而雲端平台業者OnScale，則啟動了針對新冠肺炎的計畫Project BreathEasy，利用肺炎患者的多組核磁共振（CT）照片，重建出病人肺部的「數位分身」。藉由患者的肺部3D建模，醫生能用AI結合大量歷史數據，模擬肺部的氣流、血流等參數，預測此患者何時可能最需要呼吸器，並決定有限的呼吸器設備，應該先提供予哪一群患者。

新冠肺炎的計畫Project BreathEasy，重建出肺炎患者肺部的「數位分身」 FC未來商務

上述兩組「數位分身」的案例，讓原本在智慧製造領域備受重視的技術，再次拉回主流科技的視野之中。

「數位分身」指的是利用裝設在實體物件（如建築鋼筋、醫療器材、機械引擎）中的許多物聯網IoT感測器，來進行此物件在數位空間的「建模」，並根據即時的數據資料，掌握偵測物件的使用位置、運作情況、零件老舊情形等，並希望藉此達到提早排除問題、降低營運成本等效益。

IoT與數位分身的差別在於，IoT所蒐集的數據讓設備可以被管理，「數位分身」則是一群技術的集合，強調讓IoT模組與實體之間的訊息對應（如位置、物理關係、故障時出現的異常訊號順序），甚至在數位平台上重現，以加強人類對真實物件（或場景）的整體了解。

近年來，物聯網技術成熟以及IoT佈署成本降低，讓數位分身的應用開始緩慢起飛。通用電氣子公司通用數位（GE Digital）的全球副總裁查德·斯托克（Chad Stoecker）表示，GE在2019年協助8,000組客戶資產（設備）引入了數位分身系統，並替客戶節省了1.87億美元（約新台幣56.2億元）的營運成本，這些設備包括飛機引擎，電廠渦輪，以及一般製造業流水線的包裝機等。

但查德也提出一項觀念，對製造業者來說，並非「所有設備」都該導入數位分身，因為一個廠區有非常多的子系統，更多非關鍵的設備，其實是照原樣使用「直到出錯」再修改，而非直接引進數位分身預測性地處理問題，這樣的做法有時才更有經濟效益。

另外，經濟學人的一篇文章，也提到數位分身在健康領域的應用。藉由載入IoT裝置，創造病人心臟的數位分身，醫生可以即時根據心臟的各種物理、電位與血流狀況，決定藥物與處方，並先得到這個「數位心臟」的數據回饋，AI和大數據（如不同心臟的歷史數據）則會強化建模的可靠度。

而荷蘭最大的港口鹿特丹港，則利用IBM Watson物聯網技術打造了一個數位分身的「虛擬港」，在碼頭設施、港口水域大幅度佈署感測器、感測浮標、IoT智慧貨櫃、「數位海豚」等，持續偵測潮差、濕度、海流和運輸狀況等。管理室對於港口狀況的全控，使惡劣海象下的船對船（Ship to Ship）貨物轉運成為可能，大幅降低了營運成本。

關於數位分身的未來，Research And Markets的預測顯示，在2025年89%的IoT設備都將含括某種數位分身的形式，而數位分身更將在2027年，成為IoT應用的標準功能與規格。

事實上，數位分身作為工業4.0虛實融合系統（Cyber Physical System,CPS）的一環，也就是在物理空間內的所有實體（如設備）狀態，都能在虛擬空間（如數位控制台）得到即時的一對一對照，而在虛擬空間中的操作，也能夠及時反饋到物理空間中，進而讓生產效率達到即時的最佳化。

由於數位分身技術是跨領域的工程學門，新的跨域職能需求也應運而身。根據Challenge Advisory，除了軟硬整合的IoT開發者，也會需要資料工程師、AI工程師、產品領域專家等職能共同投入。在虛實界線持續模糊、朝彼此擴張的未來，數位分身將持續扮演一席之地。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務

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