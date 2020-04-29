東元集團旗下的宅配通，近年來佈局車聯網及自動化系統有成，輔以電商市場的成長，營收創下歷年新高。總經理徐慶懿說：「物流業也有智慧化的一面！」

走進宅配通位於南港軟體園區的辦公室內，最吸睛的，就是一片顯示了全台物流車輛即時車況的大螢幕，其中各種圓餅圖、柱狀圖等統計表，提供當下物流配送的相關數據，展現了宅配通科技化的一面。

自從新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發以來，宅經濟所帶動的商機，使得電商、物流等相關產業在哀嚎一片的市場上得以抵抗頹勢。被暱稱為「大嘴鳥」的物流大廠宅配通， 今年前三個月累計營收達約9.7億元，比去年同期還要增加了8.01%。

疫情以及電商市場增長的大環境固然對宅配通有利，但對總經理徐慶懿來說，機會是留給準備好的人。2015年起，宅配通就陸續開始引進自動化系統與車聯網設備，透過轉運中心以及公司內行控中心的即時數據監控，經過近幾年的運作，理貨效率與整體的配送品質才得以提升。

「 很多人想到物流產業，可能會有一些粗工的、辛苦的刻板印象。我們想讓人了解，我們也有許多智慧化的一面。 」徐慶懿說。

架設自動化系統，提高送貨準點率、降低事故發生率

徐慶懿表示，很多人想到物流產業，可能會有一些粗工的、辛苦的刻板印象。但宅配通想讓更多人了解，他們也有智慧化的一面。 shutterstock

徐慶懿表示，宅配通的行控中心成立於2015年，他們當時引進了車聯網系統，來記錄宅配司機的行車動線及油耗用量等資訊。這些資料讓宅配通能夠有效導正司機的駕駛習慣。以油耗管理而言，公司可以透過系統即時提醒司機在停車配送時要熄火，減少怠速所造成的資源浪費。

今年第二季起，宅配通還將提出三項新的智慧化系統，提升配送的準點率、並防堵交通事故的發生。 第一項，是RFID智慧化籠車管理系統。 徐慶懿解釋，籠車是物流業者在轉運時用來運載宅配物件的車具，全公司共有約四千台。然而籠車每天在不同單位移動，難以掌控其數量與位置。RFID管理系統則能夠掌握每台籠車的即時狀況，讓公司可以更有效地做運用。

第二項是轉運車的智慧化派遣系統。 轉運車負責宅配通北中南貨件的流通，但過去無論是車次、車輛抵達轉運站的時間或者運費計價，都是人工統計。今年的智慧化系統建置後，公司就更能掌握每輛車的出車時間，讓貨物可以更準時被送達。

第三項，也是徐慶懿最注重的一項，就是 增加了即時影像偵測功能的新一代車機系統。 這些偵測系統，能監督司機是否有停在公車格或人行道的狀況，或者有無超速行為，並即時回報預警。

事實上，徐慶懿之所以這麼注重「預防」這一環節，與他的背景有關。畢業於台大復健醫學系（現為職能治療學系）的徐慶懿，畢業後曾在榮民總醫院任職，那段期間他見識到一場事故，對病患來說會造成多麼深遠的傷害。

過去在學校實習時，常常接觸許多中風或者經歷重大傷故的病患。那時感到最深刻的，就是在事故發生後再來彌補，不僅付出的代價很高，復健後又很難完全回復原狀。 宅配通總經理 徐慶懿

因此，儘管後來因為對企業管理的興趣而選擇成為專業經理人，過去在醫院服務的經歷仍舊影響了他的管理風格。以這款新的車機系統來說，一年能省下的罰單、事故成本，約莫只有五百萬元左右，對年收入達37億的宅配通，其實不是大數字 ，但事故的預防、配送效益的成長，對他來說都比費用節省來得重要。

善用集團綜效，開發馬達、家電等特殊物流業務

宅配通在自動化系統的配置，也顯示了它與母公司東元集團間的緊密合作。跨足馬達、家電、資訊系統、餐飲及宅配等多種產業、善於發揮集團綜效的東元集團，也為宅配通提供了其他物流商所沒有的優勢。

在系統方面，有集團內的東捷資訊負責提供；在宅配方面，與東元家電的合作，也使宅配通踏進家電物流的領域，並開發宅配安裝服務，上門為客戶提供冷氣、冰箱及洗衣機的安裝；在業務開發方面，集團內如摩斯等餐廳都有紙杯、餐巾等耗材的需求，宅配通於是開發了代採購的業務，幫忙集團內部的餐飲企業做採購，再配送到各個餐廳門市。

近年來，因為中美貿易戰因素，東元集團的重電、馬達事業加快了分散化生產基地的規劃，將原本集中中國的產能，移到越南等東南亞國家。因此， 宅配通也將在下一季進軍越南，提供馬達物流的服務。

徐慶懿表示，因為東元集團逐漸擴展東南亞，宅配通下一季也將揮軍越南，將馬達物流技術一併帶過去。 蔡仁譯攝影

「馬達的物流技術很特別。宅配物件大多是輕的，但馬達動輒上百公斤，宅配通有專門處理重物物流的技術，而我們也會隨集團腳步，把我們在台灣開發的物流經驗，帶到更多國家去。」徐慶懿說。

雙十一衝高最大運量，疫情期間配送能量游刃有餘

面對武漢肺炎疫情帶來的運量增長，徐慶懿笑說，雙十一的訓練，使公司對運量增加的情況游刃有餘。

過往雙十一期間，宅配通除了會臨時租用場地、加租推高機與貨車等設備以外，也會招聘許多共享人力，如自由接案的職業司機等。而觀察二、三月期間的運量，徐慶懿表示，雖然比往年同期高，但雙十一已衝高了公司能負荷的最高運量，所以同仁也能運用雙十一期間的訓練，統籌人員、空間及設備的數量。

不過，宅配通仍舊有一些因應疫情而做的調整。「配送的時候，有些地址也會有居家隔離的標示。過去我們是要求一定要客戶簽收，但現在配合疫情，我們就把貨物留在門口、或者客戶指定的地方，避免直接接觸。」

針對疫情可能對物流業帶來的長期影響，徐慶懿認為，這會是一個重要的轉捩點。「消費者減少外出，越來越多人就自然而然養成宅配的習慣，」他說，「台灣的物流配送其實還是以B2B居多，但這次事件後，B2C的比重應該會開始超過B2B。」

除了一般宅配以外，徐慶懿也發現疫情期間團購、宅配安裝的需求也都增加了。這也令他進一步思考，如何透過這些趨勢，來開發未來的新業務。

未來最大挑戰：改變物流業「3K刻板印象」、招募更多人力

即便對未來的業績成長採樂觀的看法，徐慶懿仍有一個巨大的挑戰——那就是人才的招募。「一講到物流，很多人就覺得他是3K產業，危險、辛苦、骯髒。」這使得宅配通即便業務量成長，招募上還是很困難。他們也正積極和大專院校合作，提供實習機會，並招募儲備幹部。

考慮到近年來考職業駕照的人數越來越少，徐慶懿也跟交通部反應，希望電動三輪車及電動貨車等載具可以儘早被導入，希望更簡易的駕駛方式，可以吸引更多的求職者。

以現階段來說，司機人力倒不會不足。「我們人力缺少時就會找自由接案的司機，這些人現在因為疫情而多了許多，」徐慶懿說，「像是許多機場載客的車隊，目前就沒有客人接了。我們現在就積極在和這些本身就有職業駕照的人合作。」

「或許這就是宅配業在這種時刻，可以幫助社會的事情。」徐慶懿說。

責任編輯：蕭閔云