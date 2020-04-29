Google母公司Alphabet公佈2020年第一季財報，儘管受到疫情影響仍然繳出13%營收同比成長，但財務長也警告，最壞的時刻可能還沒到來。

在宣佈停徵人才、大砍5成行銷預算後，外界都對Google在疫情下的表現感到無比關注。本週Google母公司Alphabet正式公佈2020年第一季財報，披露其財務狀況。

Alphabet本季營收為411.6億美元，縱使歷經新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊，Alphabet依舊有著13%的營收成長，超越分析師原先預期的402.9億美元。

每股盈餘（EPS）則為9.87美元，略低於分析師預期的10.33美元，但挺過武漢肺炎繳出二數位成長的成績，依舊令股價在盤後交易扶搖直上，漲幅達到8%以上。

疫情怎麼影響Google營收？

雖然Alphabet的表現超越外界期待，但這不代表疫情的影響可以被輕描淡寫帶過。病毒對Google的衝擊仍不容忽視， 本季度的13%同比成長，較去年的17%%已經呈現下滑，也比上一季的成長來得低。

儘管民眾使用搜尋引擎頻率上升，搜尋商業主題的次數卻呈現下滑，廣告業者也減少預算投放。 Google

且疫情實際在歐美大爆發是在3月份，按照《Worldometers》的統計，義大利在2月29日確診案例才突破1,000人；美國更是直到3月中旬確診案例才突破千人大關。歐美地區是Alphabet營收最主要的貢獻來源，本月411億美元的營收中，超過310億美元源自美國及EMEA（歐洲、中東、非洲）。

換言之，疫情第一季在歐美蔓延的時間不多，卻大幅影響Alphabet的營收。即使禁足令、居家隔離讓上網的民眾大幅上升，卻彌補不了廣告業者、品牌抽走廣告、縮減行銷預算的影響。

Alphabet財務長露絲．波拉特（Ruth Porat）表示，雖然用戶更常利用搜尋功能，不單他們搜尋的商業議題變少，廣告業者也減少預算投入。最高峰時期，美國與疫情相關搜尋次數，甚至達到超級盃期間的4倍。

財報上Google首季廣告營收仍同比成長約10%， 不過波拉特透露，搜尋廣告收入與去年同期相比，下滑10多個百分比 。執行長桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）也表示，廣告營收在3月份出現大幅衰退。

稍早曾有報導指出，Google約有10%至15%的營收源自旅遊產業，OTA平台Expedia及Booking.com就是Google的大客戶。然而疫情導致旅遊業迅速萎縮，相關企業大舉削減廣告支出，這部份營收的缺失，很可能是Google廣告營收下滑的主要原因之一。

OTA巨頭Expedia每年花費50億美元在廣告上，然而今年由於疫情影響，宣稱可能廣告支出將少於10億美元。 shutterstock

但最艱難的時刻還沒有到來，波拉特指出，「 我們預計第二季會是廣告業務非常艱難的一個季度 。」投資銀行RBC Capital分析師馬克．馬哈尼（Mark Mahaney）也預測，Alphabet很可能會在第二季面臨成立以來首度營收同比衰退。

YouTube、雲端服務大放異彩

在武漢肺炎陰霾的壟罩中，Alphabet表現最亮眼的業務，是上一季才首度披露的YouTube及雲端業務。YouTube本季廣告營收為40.4億美元，與去年同期相比成長33%；雲端服務營收則為27.8億美元，同比成長超過50%，與上一季公佈的成長幅度相仿。

統計網站《Statista》的一份問卷指出，美國39.4%的受訪者聲稱在疫情爆發後，使用YouTube的頻率大幅增加，並有超過5成受訪者因疫情增加對YouTube的使用。

超過一半的美國受訪者承認，他們在疫情期間增加使用YouTube的頻率。 photobyphotoboy via shutterstock

2019年YouTube約占Alphabet營收的9%，而這一季的占比則接近10%左右。另外，包括YouTube訂閱、硬體銷售在內的「其他收入」，也在本季同比成長22%，達到44億美元。

G Suite生產力工具則是Google雲端業務的重要引擎，皮蔡在財報會議上透露，這項服務現在每天增加300萬名新用戶。2019年時，Google雲端業務約占Alphabet整體營收的5.5%左右。

開放賣家免費刊登商品，Google要從亞馬遜那分一杯羹

為度過艱難的疫情時期，Google在前兩週已經陸續宣佈將放緩新員工招募、減少對資料中心及其硬體設備的投資，同時計畫大砍最高5成的行銷預算。

4月初Google還宣佈其Google Shopping服務將開放店家免費刊登商品，希望能吸引中小型業者造訪平台，或給予實體業者在特殊時期轉換為線上銷售的一個管道。

當時有媒體分析，此舉將幫助Google從亞馬遜身邊拉攏賣家，吸引業者在自家平台上投放廣告。亞馬遜就藉由在電商上的地位，帶動廣告業務在過去5年成長10倍，取得全球廣告市場4%的占有率。

資料來源：CNBC、Reuter、The Verge、Alphabet

責任編輯：陳映璇