當你才剛剛習慣WFH，KKStream卻已經辦了史上第一場參與人破百的「雲端慶功宴」，卻也開始讓人反思，如今被形式侷限的線上活動，到底怎麼做才完美？

史上首場百人慶功宴能線上辦！從企劃到遊戲設計，影音串流科技公司KKStream怎麽辦一場毫無冷場活動？當你這個月才剛剛習慣WFH（work from home）的日常，打開Google Meet、Webex、Teams進行一場又一場的線上會議，發e-mail回報工作進度，線上打卡⋯KKBOX集團旗下的KKStream，卻已舉辦史上第一場參與人破百的「雲端慶功宴」。

125位員工擠在同一個「房內」，只是這一個房間是Google Meet聊天室，畫面中總裁、總監、協理⋯7位主管圍成一圈，一邊直播一邊吃閒聊開場，像極一場實境秀；同事們不能10人一桌吃桌菜，那就幫你外送到府，想吃什麼就點什麼，PO上Facebook爭豔還能得到額外獎金；沒有準備抽獎箱，不能投名片抽獎，那就靠線上轉盤Key上名字來執行⋯⋯。

當如今「線上策展」、「線上活動」已成趨勢，KKStream獨家向《數位時代》揭秘，從企劃、創意到執行，這一場線上慶功宴是怎麼完成的？

視訊軟體這麼多，慶功宴到底應該用哪一款？

「這一場慶功宴，我們從沒想過要取消，只是該用什麼方法來執行？」KKStream公關經理李濬晏說道。

KKStream在2019年底，替日本第一大有線電視完成影音串流平台的大型建置服務後，按照公司的傳統，準備辦一場慶功宴好好犒賞員工，但當疫情一發不可收拾，KKBOX集團全員也開始WFH，KKStream決定開辦史上第一場百人「雲端慶功宴」，對於本身就是做串流起家的他們來說，渾然天成。

但是，在這陣子歷經一場場線上發表會、線上展演⋯相信體驗者一定有所感悟，活動往往被形式侷限，參與者明顯很被動，沒有帶入感及參與感。不想把慶功宴搞得像一場「只有長官在說、同事強迫在聽」枯燥乏味的制式con-call，KKStream該怎麼做？視訊軟體的選擇就是第一步。

「慶功宴的目的，還是要大家開開心心，互動性高一點，Google Meet就能達到效果。」

李濬晏解釋，一來慶功宴得在線上玩集體遊戲，你來我往即時反應，「延遲」越短越好，Google Meet的延遲在3秒內，有些為活動而設計的視訊軟體延遲高達一分鐘，就不適用；再者，希望同事即時的留言和問題不需額外審核，能直接跳出來，讓長官們看見、增添互動感；此外，Google Meet本就是KKStream WFH長期使用的軟體，也不會增加同事額外的使用成本。

隔空在家叫外送，一場小活動創造同事一起陪吃的互動感

互動既然如此重要，在活動真正開始前，KKStream先做了前期的「鋪墊準備」。

第一步，先是在線上互動系統Slido上舉辦了一場「感謝留言活動」，請同事們兩兩一組，留言互相恭維讚美，最後獲得讚數最高的三組人馬，便可以獲得上千元的獎金，而「頒獎典禮」則留給慶功宴，也為主管們製造多一些話題、避免現場留白尷尬。

但，慶功宴怎能少了最重要的——「吃」？

除了贊助同事一人500元購買自己想吃的東西，KKStream還與外送公司合作，送上一盒盒的蛋糕、麵包、水果等小點心到同事家中，並在官方粉絲團上開啟一場「FB美食競賽」，讓同事們各自PO出自己的餐點「爭豔」，獲讚最高的人，一樣有獎金可拿。

KKStream員工紛紛PO出當日自己叫的美食來搏讚數。 KKStream

「雖然沒有強制同事一定要來參加，但也真的很怕大家都不來，事前就要吸引大家，最後有八成的同事都加入了，大概有125人，」李濬晏分享道。

最難的地方：線上活動怎麼控制好時間、又不顯得尷尬？

終於等到活動正式開始。

畫面中7位主管圍成一圈，邊吃邊聊開場，像極了一場「吃播」實境秀，一開始就成功地炒熱氣氛。

沒想到，在歷經了Kahoot！搶答題遊戲、輪盤抽獎、感謝留言活動頒獎典禮⋯等等環節，主管們的「主持」未冷場，還成功地把這一場慶功宴的活動時間控制在1小時10分鐘，只小小超出表定的1小時。

「線上的活動跟會議，通常節奏很難抓。」

相信近期WFH的人一定深有體悟，進入一場線上會議，往往參與者語速慢了許多，加上抓不到適當的發言時機，會議過程時常留有「無聲的空白」，一場會議表定半小時結束，往往開到一個小時，而一小時的會議卻開成兩小時，已是家常便飯。

然而，為了讓節目流程「緊湊不留白」，一次找來7位主管擔任「主持人」，就是KKStream的巧思，與其只讓一位主管出場，對著空氣從頭說到尾，彼此熟識的他們，讓「閒聊」貫穿整場活動，同事們像在看實境秀，不會覺得無聊。

李濬晏表示，現場還特別搬來一台電視，讓7位主管也能同時看到線上直播畫面及同事們的留言，才能即時互動反應，而不是「自己講自己的」。

雖然主管們是主持人，但時間場控握在控制人員手中，當主管也能看到直播畫面，便能更好掌控時間。 KKStream

抽獎過程不能少，KKStream透過線上轉盤抽獎，就像尾牙一樣，還可以現場「加碼」多Key幾個名字進去，增加被抽中機率。 KKStream

因為疫情，全民工作模式都正在調整，KKStream這一場史上頭一遭的「雲端慶功宴」，無疑也給員工上了一課：疫情不會那麼快結束，請大家要更習慣日後凡事線上作業。

線上活動怎麼做才完美？借鏡史丹佛大學的「虛擬校園」

在這一個特殊時刻，每一間企業都正在學習如何讓線上作業更有效率，為「避免群聚」誕生的各式線上活動，該如何更完美地呈現，成為一個值得探討的新議題。

畢竟被「形式」侷限，站在台上的人面對看不到臉、只有「無聲的反饋」的觀眾，怎麼樣才能克服尷尬？又該如何讓螢幕前的觀眾產生「帶入感」，不覺得活動冗長又無聊？

或許可以借鏡史丹佛大學的例子。

早在疫情爆發之前，史丹佛大學就開設不少線上課程，但完成率跟參與度不佳，為了解決這一問題，史丹佛大學和專門打造「虛擬空間」的公司VirBELA合作，在這一個虛擬世界中，打造一座虛擬的史丹佛大學。

就像虛擬人生一樣，大學裡有和真實校園中一樣的建築物、教室、足球場、海灘⋯等等，每一位學生都能捏出一個自己的化身，參與各種教授們開辦的課程，如同遊戲般的趣味設計，讓上虛擬課程的學生們，完成率提升到95％。

史丹佛大學已經透過VirBELA，打造一座完整的虛擬校園。 VirBELA

學生們可以創造自己的虛擬化身，在校園裡上課、活動。 VirBELA

無論如何，新的「線上世代」已經來臨，各方都得跟上腳步。

責任編輯：陳映璇