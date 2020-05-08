想在職涯更上層樓，甚至成為領導者，光靠專業能力絕對不夠，更重要的，是必須擅長與人溝通，才能成功帶領團隊，發揮領導力。

我們都知道，以科技龍頭Google的財力、人力，以及龐大的資料數據庫，幾乎沒有什麼問題能難倒他們。

在2012年，Google好奇為什麼有的部門（單位）所主辦的產品或專案常常成功，有些團隊則常常失敗？於是，內部啟動一項名為「亞里斯多德計畫」的研究，目的是要了解促成高效率團隊的因素。

整個計畫進行了3年時間，針對Google內部180個團隊，進行約200次的調研。這些團隊之中，有朋友組成的團隊，也有陌生人組成的團隊，有一些成員同質性很高，也有一些同質性很低。經過大量數據的分析，最後的結論，相當發人深省。

不少人常有迷思，認為高效率團隊一定是高學歷的優秀人才所形成的黃金組合，事實上並非如此。另一個結果也讓我感到意外，就是高效率團隊跟團隊成員的互補性，並沒有影響到成功的機率。例如：找一些性格外向與內向的人互補，或創意強與執行能力強的人互補，竟與工作項目的成功機率無關。

Google的「亞里斯多德計畫」發現高效率團隊有兩個共同因素：平等分配的發言權與社交敏感度。 turtix via shutterstock

揭開高效團隊的祕密：良好的人際與溝通能力

高效率團隊有兩個共同的關鍵因素：「平等分配的發言權」與「社交敏感度」。 根據亞里斯多德計畫的研究結果

所謂平等分配的發言權，就是團隊中的每個成員都發言，並且有接近相等的發言機會，而不是由少數幾個人占去大多數的發言時間；社交敏感度，則是指成員從他人的表情、音調等判斷他人情緒的能力。而以上這兩大特徵，都是構成心理安全感的元素。

簡單來說，一個高效率的團隊，每個人都可以在其中暢所欲言，並且相互聆聽，了解彼此的感受與需求，進而建立團隊的向心力和歸屬感，成功機會就大了。 而這一切的核心，歸根究柢，就是「人際溝通」。

想想看，有多少領導人能在主持會議時有此功力？（促使每個人都發表意見，而且發言時間都一樣長。）有多少公司的同事們都這麼想表達、敢表達自己的想法？開會的時候，每個人的眼神都看著那位發言人細心聆聽嗎？

坦白說，一定很少。但好消息是，一旦領導人與同事都在溝通方面做到以上這點，我們的工作績效就會大為提升。這已經不是想法或希望了，而是經過Google的實際驗證。

我們再從另一項研究中，了解人際溝通的重要性。

從1938年起，哈佛大學啟動一項有關「幸福感」的研究，追蹤724位成年人，每年研究團隊都會深入訪問這些研究對象，了解他們的工作、生活、健康等狀況。

研究對象分為兩組人，一組是當時就讀哈佛大學的大二學生，一組是來自波士頓貧困地區的年輕人。研究小組一路追蹤他們至長大成人，進入各行各業。有些人從社會底層一路往上爬，也有人從原本的菁英階層向下沉淪，深陷酗酒、精神分裂等各種困境。

這項研究持續了75年，據稱是史上歷時最久的研究，光是計畫主持人就交棒了4任，現任主持人是該校臨床精神病學教授羅伯．威丁格（Robert Waldinger）。該研究不僅時間拉得很長，研究方法更是鉅細靡遺，從問卷調查、家庭訪問，到調閱醫療記錄、驗血、大腦掃描，從成千上萬份資料中，勾勒出研究對象的一生。

2015年11月，威丁格教授在TED Talks中，分享這項「幸福感」研究的結果。他和研究團隊發現，

擁有健康、幸福的祕密，不是金錢或名氣，不是埋頭苦幹，而是良好的人際關係和高品質的溝通能力。 威丁格（Robert Waldinger）教授與其研究團隊發現

威丁格教授強調，良好的人際關係，不在於有多少朋友，或身邊有沒有伴侶，而是這些親密關係的品質。比方說，在婚姻中老是跟另一半吵吵鬧鬧，跟離婚的人相比，或許健康更容易受到負面的影響。

既然溝通與人際關係這麼重要，為什麼還是很多人孤立自己，無法好好發展人際關係呢？關鍵就在於，他們不懂得該如何溝通，他們希望溝通能力是彈指可得的。

會溝通，才能獲得信任感，發揮領導力

在希臘神話中，有一位叫做卡珊卓拉（Cassandra）的女神。她原本是特洛伊城的公主，太陽神阿波羅愛上她，送給她預言未來的能力。然而，卡珊卓拉拒絕了阿波羅的求愛，憤恨不平的阿波羅詛咒她，從此她說出來的話別人都不相信。

因此，卡珊卓拉雖然能未卜先知，但是大家都不相信她的話，她因此成為最痛苦的神。在特洛伊大戰中，她預言特洛伊城會被攻陷，因為無法獲得信任，只能眼睜睜地看著木馬屠城記上演。

缺乏溝通能力的人，大概可以體會卡珊卓拉的痛苦，

即使能正確的預見事情的結果，卻無法說服大家相信你的判斷。這也常是專業人士成功之路的門檻。

曾經擔任台灣惠普科技董事長的何薇玲，是台灣科技業外商第一位女性董事長。年輕時，何薇玲在美國公司工作，她非常認真，表現也很優秀。然而，公司卻提拔另一位同事擔任經理。

何薇玲很不服氣，就跑去跟總經理理論：「我的能力不比他差，對於公司交代的任務，永遠全力以赴，公司為什麼不選擇我？」總經理的解釋是，何薇玲總是一個人埋頭苦幹，開會也很少發言，若升她當經理，可能無法勝任和部屬的溝通、代表部門對外談判等任務。

何薇玲回家後大哭一場，並從那次升遷的挫敗中領悟到：「要在職場中出人頭地，就要學會溝通。」於是她下定決心，練習多與他人溝通，後來真的有志者事竟成。

多年前，我接到二兒子黑立國的越洋電話，他告訴我，他在任職的美國華盛頓大學醫院晉升為副院長。聽到這個好消息，我當然立刻跟他道賀，但是絲毫聽不出他有喜悅之情，反而有點憂慮。

原來，黑立國擔心成為副院長後，他本來的長官會變成了部屬，他必須肩負督導管理之責。由於黑立國當時才三十出頭，又是個東方人，因此頗為忐忑不安。我給兒子的建議是，請他去詢問通知他晉升消息的董事，了解院方選擇他當副院長的理由為何。

黑立國真的去問清楚了。後來他告訴我，醫院高層完全就是因為認為他的溝通能力很好，所以提拔他為副院長。

不論是何薇玲，或黑立國的例子，都有一個共同點，就是一個人如果想在職涯更上一層樓，例如要當領導人，光靠專業能力絕對不夠，還要擅長人際溝通。 溝通力成了專業人士發揮領導力的一道門檻。

整理、責任編輯：詹絜琋