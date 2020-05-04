如果你有收到「綜合所得稅結算申報稅額試算通知書」，今年有一個非常簡單的報稅方式。

每年5月是台灣的綜合所得稅報稅期間，幾乎家家戶戶都會碰到，以往必須在Windows下載報稅軟體，從2018年開始全新的線上版報稅系統讓Mac和Linux用戶在免安裝軟體的情況下進行線上報稅，原有的健保卡、自然人憑證、電子憑證或戶口名簿戶號驗證方式以外今年再加上另一種行動身分識別，報稅的便利性與時俱進，只要稍微研究一下就能輕鬆完成，在新冠疫情期間也能減少前往國稅局避免群聚傳染的風險。

如果你在今年有收到「綜合所得稅結算申報稅額試算通知書」的話，除了使用自然人憑證、電子憑證、行動身分識別FidO或健保卡登錄回復，也有一個非常簡單的認證方式，那就是 透過身分證統一編號加上收到的通知書列出的線上驗證碼，完全不用準備讀卡機或是卡片就能輕鬆完成報稅 。

（小提醒：收到所得稅稅額試算通知書，如同意試算內容，請於5/1～6/1辦理回復確認或繳稅，即完成申報。如未同意試算內容，請於期限內自行辦理結算申報。）

什麼是「所得稅試算服務」？誰能用？

綜合所得稅稅額試算服務是什麼呢？依照財政部說明，只要是在107年辦理結算申報經國稅局核定屬內容單純的案件，也就是所得額、免稅額、扣除額及抵減稅額等資料符合一定條件，且符合108年度稅額試算服務措施，國稅局就會主動試算並提供108年度綜合所得稅應納稅額。簡單來說 國稅局直接幫你計算綜合所得稅稅額，再告知使用者繳稅、退稅或是不繳不退 。

如果符合綜合所得稅稅額試算服務資格，也有收到通知書，也記得上綜合所得稅稅額試算服務網站完成線上登錄回復（也就是 必須繳稅或回復確認才算完成申報義務 ），相對於要自行蒐集所得及扣除額資料和計算稅額來說簡單不少。接下來就實際示範一下操作方式。

使用教學

STEP 1

要知道自己是否適用「綜合所得稅稅額試算服務」，可以先上這個頁面輸入身分證字號、民國出生年進行查詢，如果顯示結果為「 您適用本稅額試算服務 。」就會收到郵簡通知。

若你上次報稅是使用自然人憑證、電子憑證、健保卡線上報稅，國稅局不會主動寄發紙本通知書等資料，但可以上稅額試算服務網站直接下載電子檔。

免費資源網路社群

STEP 2

在「綜合所得稅結算申報稅額試算通知書」第一頁右上角可以找到線上驗證碼、查詢碼兩個重要資訊，如果要在綜合所得稅稅額試算服務線上登錄回復會用到前者，在綜合所得稅申報系統會用到後者（加上戶口名簿戶號）。

免費資源網路社群

STEP 3

要如何在線上回復稅額試算結果呢？開啟「綜合所得稅稅額試算服務」平台，直接選擇以身分證統一編號 + 線上驗證碼的認證方式，就不需要準備讀卡機或是電子憑證，當然如果你之前已經使用過健保卡網路報稅可能也已經有讀卡機，那也可以使用其他的認證方式。

比較不同的是使用「 身分證統一編號 + 線上驗證碼 」驗證方式也可以在手機上操作，或是直接掃描通知書後方的QR Code也能連到相同頁面。

免費資源網路社群

接著會先進行系統環境檢查，無論你是使用iOS、Android、Windows、Mac或Linux應該都可以通過，因為這個驗證方式不需要額外下載或安裝軟體，算是這幾種驗證方式裡最快、最簡單的，不過必須要收到通知書才會有驗證碼和查詢碼。

免費資源網路社群

輸入身分證統一編號、線上驗證碼（在綜合所得稅結算申報稅額試算通知書右上角）、圖形驗證碼後就能進行身分驗證。

免費資源網路社群

STEP 4

通過身分驗證就會看到綜合所得稅稅額試算服務的申報結果，在檔案編號、納稅義務人、身分證統一編號、應繳或應退稅額等等資訊會自動帶入，記得要仔細檢查各個欄位，這會牽涉到你的個人權益喔！

免費資源網路社群

填選完所有欄位後，點一下「 確認送出 」就算完成線上報稅回復。

免費資源網路社群

STEP 5

完成後就會出現「您已完成綜合所得稅結算申報」畫面，同時會在最下面顯示已回復次數。兩個工作天後可以前往網路申報及稅額試算服務回復結果查詢頁面輸入身分證字號和民國出生年就能知道是否完成本年度的綜合所得稅結算申報。

免費資源網路社群

如果需要繳稅的朋友，財政部亦提供臨櫃繳稅、信用卡繳稅、轉帳繳稅及行動支付工具繳稅四種繳稅方式，可以照著說明指示進行，即可輕鬆完成繳稅。

本文授權轉載自：免費資源網路社群

責任編輯：蕭閔云