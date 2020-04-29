疫情，正默默推動許多產業轉型，汽車展業就是一例。從特斯拉逆勢成長，喜迎春天，不難看出電動車已經成為汽車產業典範轉移的指標。
1 比賽開始！3關鍵解讀台灣電動車起飛年，裕隆能抓住機會大踩油門嗎？
三月初，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）在推特上寫道：「恭喜！特斯拉團隊共生產了100萬輛車。」花了17年，特斯拉終於達成這項里程碑。
疫情衝擊全球車市，裕隆在四月份上的法說會上，看淡市場表現，認為台灣今年車市規模約42.2萬台，衰退約1.1%，若疫情影響擴大，不排除下半年繼續下修。
不過電動車市場卻不受波及。回顧三月銷量，特斯拉在台灣的總掛牌數超過1,500輛，創下新高。其中，平價版的Model 3掛牌數就有1,200輛，改寫電動車在台灣單月掛牌紀錄。
不只如此，先前華爾街因為疫情，將特斯拉第一季交車量下修至7萬9,000輛，最後特斯拉交出超出預期的8萬8,400輛，股價大漲至746美元。一月至今，特斯拉股價漲幅已超過七成。
特斯拉逆勢成長，迎來春天，不難看出電動車已經成為汽車產業典範轉移的指標。
2020是電動車關鍵年？從三大因素看起
疫情，並沒有阻止汽車產業的創新。《彭博新能源財經》預測，今年全球電動車銷量，會比去年成長兩成，來到250萬台。
從構造來看，電動車最大的特色，在於沒有引擎、進氣系統、排氣系統等裝置，而是由馬達、電池、轉換器等裝置取代，構造比起燃油車更簡單，據統計，光是每年在維護成本上，電動車就可以比燃油車省下約6萬元。
為何說今年是台灣電動車關鍵年？主要原因有三個。
原因一：《巴黎協定》生效，各大車廠拚轉型
2016年簽署的《巴黎協定》，從今年開始實施，目標是發展再生能源，將地球平均氣溫升幅，控制在攝氏2度內，同時，本世紀下半葉起，不再使用化石燃料。然而，美國總統川普以會削弱美國經濟為由，在去年退出《巴黎協定》，將於2020年11月4日生效。
《巴黎協定》訂出明確目標，每五年會檢視一次成效，藉由再談判的方式施壓改善。除了美國退出協議，一般認為，這項協議本身，並沒有設定強制約束力，能否達成目標，充滿著極大未知。
不過，這項協議卻成了多數車廠轉型的契機，不只是為了環保因素，更如同警鐘，擔心再不加緊電動化步伐，恐被市場淘汰。
環保意識高漲，各國訂出明確禁售燃油車的時間。例如挪威、荷蘭預計在2025年全面禁售燃油車；英國則打算在2040年前禁售燃油車；中國則要求，車廠必須生產一定比例的新能源車；日本經濟產業省也提出「2050年新乘用車全面電動化」的目標。
面對全球環保浪潮，《彭博社》預估，到了2040年，每10輛賣出的新車中，就有6輛會是電動車。
各大車廠為此投入轉型，其中，又以全球最大汽車集團福斯汽車（Volkswagen）動作最為積極。
福斯從2015年就開始研發電動車，全集團（跨品牌）預計投資300億歐元（約新台幣9,900億元）發展電動車，目標在2025年，每年售出300萬輛電動車，規模有望超越目前主要電動車製造商特斯拉喊出的200萬輛。
此外，美國通用（GM）早在2005年，就投入10億美元研發電動車；日產（Nissan）更規畫在2022年以前，投入 210億歐元，推出8款純電動車。
原因二：電動車產品數量增加
今年，全球有超過20家車廠有電動車上市規畫；在台灣，光是今年就有五家車廠把電動車款引進市場，包括：奧迪（Audi）、捷豹（Jaguar）、裕隆日產（Nissan） 、賓士（Mercedes-Benz） 、保時捷（Porsche） 等品牌。
論數量，不可否認，是台灣電動車發展非常突出的一年。
原因三：電池成本降低
電池技術提升、成本降低，加速了電動車普及。
電池是「電動車的心臟」，成本約占車輛整體的30%～50%，也是造成目前電動車產品昂貴的原因。不過由於技術的提升，電池成本每年約可降低6%～8%。
以特斯拉為例，主要由Panasonic（松下）供應電池，之所以能扮演此關鍵角色，是因為Panasonic在2008年收購了三洋電機，取得手機鋰電池、太陽能電池的關鍵技術，躍升為全球電池技術的領頭羊。
Panasonic車用電池的核心產品，是採用鎳鈷鋁（NCA）系統，在平板電腦、智慧手機、筆電等3C產品上都很常見。此項技術應用於電動車，困難之處在於：NCA鋰電池的能量密度是主流車用電池「磷酸鋰鐵電池（LFP）」的好幾倍，前者量產需要很高的合成技術。
今年初，日本豐田汽車（TOYOTA）與Panasonic合資成立車用電池製造公司，布局電動車市場；此外，全球最大汽車傳動系統供應商吉凱恩汽車（GKN Automotive），年初也宣布跟台達電子策略合作，共同專注開發電力驅動整合系統的系列產品。
電動車起飛，會是裕隆的轉機嗎？
2020年將會是台灣邁入電動車時代，非常關鍵的一年。
電動車由大量零組件構成，宛然一台裝上輪子的巨型電子產品，電子零件產業蓬勃發展的台灣，其實握有許多優勢，有機會在電動車時代扮演重要角色。最經典的案例，就是裕隆與鴻海的合作。
今年二月，裕隆集團大動作與鴻海宣布合組合資公司，由鴻海現金出資79.44億元，持股51%；裕隆則以開放平台資產作價出資76.32億元，持股49%，共同推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態。
傳統車廠切入電動車，存在許多先天優勢。
勤業眾信管理顧問服務協理辜卓洋認為，若從供應鏈觀察，無論是車輛設計、研發、整車技術，傳統車廠已經相當熟練有經驗，對消費者來說，代表了產品品質的穩定。不過，電動車零組件跟傳統燃油車有很大不同，辜卓洋認為，這對車廠來說會是一個學習門檻，但同時也是轉型非常好的契機，「裕隆在納智捷上，證明了自己的整車能力；鴻海則在零組件成本控管、品質上都有經驗，雙方可以發揮綜效。」
去年（2019）裕隆大虧244.65億元，是成立24年來，首次全年出現赤字。為了與鴻海順利合作，董事長嚴陳莉蓮大刀一揮，一次性認列減損，三月底宣布減資57.29億元台幣來填補虧損，法人普遍認為，裕隆最壞的狀況已經過去。
近期在鴻海法說會上，董事長劉揚偉表示，雙方第一階段會先投入油電混合車，兩年後，才會跨入純電動車市場；同時，也會投入電動車馬達，以及電池模組研發。
在最近一次的裕隆法說會上，總經理姚振祥透露，未來新公司會主攻海外市場，並由鴻海主導，納智捷只是合資公司台灣唯一的客戶。納智捷全新世代概念車MBU，將會是合資公司首款產品，目前開發進度已經有70%，預計在明年中旬就會正式推出。
疫情，正默默改變許多產業，電動車就是一例。從特斯拉交車逆勢成長，到裕隆積極布局轉型，即便短時間內無法看到立即改變，可以肯定的是，今年正是台灣發展電動車的關鍵年，正在慢速加溫，等待春天到來。
責任編輯：林美欣
2 吃下3成市占！台灣電動車充電設備霸主是它
在台灣，願意自建快充站、滿足電動車主需求的公司，不只有特斯拉（Tesla），其實有另一家公司鴨子划水，提供國內市場三成的充電服務。
裕隆集團旗下的裕電能源，去年六月推出「YES！來電」品牌，成立至今在全台建置了1,627支充電槍、提供超過5萬次充電服務，不只服務集團內納智捷、日產（Nissan）、中華汽車三大品牌的充電需求，更目標成為全台最大能源服務系統整合商。他們是如何辦到的？
策略一：直接在車主家中設充電樁，解決7成充電需求
跟油車一樣，電動車主焦慮的來源，不外乎就是車子沒電。裕電能源車電事業處協理王柏棠認為，除非是長途旅行、異地過夜，否則「在家設置充電樁充電，就能滿足70%需求。」
不過比油車方便的是，不像加油站設置的密度、數量有極限，充電樁「只要把電線拉好，可以做到每一棟大樓都有充電設備。」王柏棠分析。
事實上，營建署已在去年五月規定，新建的建案雖然不一定要設置充電設備，但必須替充電停車位預留管路。
以安裝家用充電樁來說，裕電的優勢在於，已有許多充電樁的施工經驗，加上集團本身就有電動車產品，能提供從事前溝通到施工安裝的整套解決方案，並滿足不同充電規格。
如果車主嫌麻煩、不想施工，裕電也開發了隨行充設備，無論是出外旅遊或是在家，只要有220V的充電插座，就能隨插即用，讓人人都能在家充電。
策略二：與商場合作，從充電商機中掏金
或許很多人認為，跟油車相比，電動車受限於電池特性，就算把功率拉高，充電的時間也不可能比加油時間更短，是電動車的一大缺陷。但王柏棠認為，利用這個「弱點」，反而能創造額外的商機。
裕電已經跟家樂福、飯店、高爾夫球場等業者異業合作，設置充電車位，做到「停車=充電」。雖然目前實際建置的充電車位並不多，但以場域合作的種類來說，是華城電機、宅電等競爭對手中，進度最快的。
對業者來說誘因何在？王柏棠分析，台灣目前最便宜電動車，少說都要150萬元以上，「會買電動車的人，意味著消費能力較好。」把人帶進來，也能帶動高消費。
舉例來說，若消費者今天到百貨公司購物，若車子還需要半小時才會充飽電，多停留在商場的時間，可能因此增加額外消費。
不過，充電車位有限，若想進攻電動車客群，又該如何提高車位轉換率？
裕電能源經營管理處協理王建文解釋，「YES!來電」的App會在充飽電時自動推播提醒，會給車主2小時的緩衝時間，若沒來取車，系統會再次計時收「占位費」，藉此降低占用車位的機率。
能促成這樣的合作，背後靠的是裕電內部自建的會員管理服務。
對設置充電車位的業者來說，YES!來電提供一套後台管理系統，能透過API（應用程式介面）串接，讓業者可以即時監控充電樁是否正常運作、多少人在使用、調整資費，甚至還能自動產生營運報表，將相關資訊整合到自家會員App中。
對消費者而言，只要打開YES!來電推出的App，就可即時查詢充電車位資訊，包括空位、數量等，還能規畫路線，為車主導航到最近的充電站。
策略三：四種快充規格通包
目前電動車充電，可分為快充（DC 直流電）、慢充（AC 交流電）。快充指的是能在30分鐘內，將電力從0%充到70%~80%；慢充則需3～6小時，才能將電力完全充飽。
若要滿足現代人快速便利需求，必須設有充足的快充設備，才能達到接近油車加油的體驗。台灣共有特斯拉的Supercharge、歐洲美國的CCS、日韓的CHAdeMO，以及中國的GB/T，四種不同的快充規格。
裕電可以提供特斯拉以外其他規格的直流電（快充）充電槍。方法是，開發一套配有2~3種規格快充槍的充電樁，有點像是可以同時加92、95、98汽油的加油機一樣。
此外，裕電還在充電樁上整合金流服務。
王建文表示，只要打開YES!來電的App，掃描充電樁上的QR Code，就能啟動充電，充完電後會自動計算費用，透過綁定的信用卡、LINE PAY、悠遊卡扣款。
他解釋，每一個汽車電池都有一組專屬序號，未來充電樁應該要跟電池連動，當插入充電槍時，可以透過判讀電池序號，連結車主帳戶扣款。也就是說，車主只需要插入充電槍，就一次完成「充電+扣款」，過程中完全不需要掏出手機。
各大車廠的電動車規畫，都已經有清晰輪廓，除了汽車本身，還必須要有完善的充電基礎設備，才有可能加速產業發展。
裕電能源靠三大策略，要消除車主的充電焦慮，是否真能成為台灣電動車充電設備的霸主？隨著電動車逐漸普及，答案很快會揭曉。
責任編輯：林美欣
3 納智捷電動計程車滿街跑，民眾卻買不到？裕隆背後打什麼算盤
2020為發展電動車關鍵年，超過20家汽車大廠，都已經提出明確電動車發展計畫，那麼國產車品牌呢？
裕隆集團近年投入電動車研發，在自主品牌納智捷（整車製造）與華創車電（技術研發）合作下，2016年推出首款電動車產品「S3 EV+」。
有趣的是，裕隆不將這輛電動車賣給台灣消費者，反而將推廣資源集中在旗下格上租車，推出台灣第一個電動計程車車隊「Smart Taxi」 ，由納智捷S3 EV+、Nissan LEAF提供服務。
瞄準「類大眾運輸」，納智捷攜手格上，進攻電動計程車服務
「電動車是必爭之地，發展是瞬息萬變的，市場仍有很多問題待解決。」納智捷總經理蔡文榮曾如此評價台灣電動車發展。
他認為，若 充電環境 、 價格 兩大問題無法解決，電動車很難如電動機車普及。
而站在集團角度，由於電動車在台灣占比仍低、充電設備不完善，民眾熟悉度不高，加上納智捷品牌力較弱，希望先透過大規模的實際驗證，觀察電動車在台灣道路環境中的使用情況，提升民眾對電動車的信心，站穩轉型腳步。
而計程車，就非常符合這類情境。
2018下半年，集團旗下的格上租車，成立多元電動計程車服務「Smart Taxi」，初期與大豐衛星車隊策略合作，服務範圍鎖定雙北以及桃園機場接送。
格上租車協理賴信宏分析，計程車車輛行駛里程數高、使用時間長。若能通過「類大眾運輸」高強度考驗，讓民眾自然的在日常生活中搭乘、接觸，台灣社會對電動車信心度就會提高。
2018年成立至今，Smart Taxi旗下有將近120位司機、車隊累積約19萬趟次、行駛里程超過300萬公里，今年朝30萬趟次目標邁進。隨著加入的司機數量愈來愈多，賴信宏預期，今年司機人數會達到150人（成立車隊門檻），目標成立自己的計程車隊，擴大提供服務。
靠兩大誘因，吸引司機加入電動車隊
Smart Taxi是以靠行的方式讓司機加入，目前有納智捷S3 EV+、Nissan LEAF以及特斯拉三種車款，供司機選擇。
其中，S3 EV+以88輛的數量居多數，以S3為例，司機每月需繳交1萬4,000元租金，付滿三年後車子就歸司機所有，換算下來只要50萬8,000元，就可擁有一台電動車。
不過，車隊營運範圍、充電地點受限，吸引司機加入的誘因還有哪些？
誘因一：燃料、保養成本較低，運將來開很划算
「對司機來說，車子是生財工具，能否符合營運模式，是最在意的重點。」賴信宏分析，營業成本下降，是最主要誘因。
以計程車主要成本來源「燃料費」來看，假使計程車司機一個月跑200公里，約需支出8,000元油錢──這還不包括司機等客人的空檔，在路上走走停停，不斷煞車、啟動消耗的許多燃料。而且燃油車每行駛約3萬公里，就要進場保養。
反觀Smart Taxi以「多元計程車」形式營運，車牌為白底紅字，外觀與一般小客車無異，按照規定不能巡迴攬客，僅能透過App叫車，好處是，可以免繳牌照稅及燃料稅。
賴信宏點出，電動車結構與燃油車不同，保養成本較低。據統計，與燃油車相比，電動車每年維護成本，能省下約6萬元；因為有怠速功能，在路上走走停停，不會消耗多餘能源，加上格上提供司機前三個月快充免費，燃料、保養成本都壓低。
誘因二：快充涵蓋營運熱點
對司機來說，最迫切的需求，是有快速便利的充電設施，「白天載客結束後，司機希望找個地方快速充電，下午繼續載客。」因此，充足的快充（直流電）站，成為關鍵需求。
格上在新店、濱江、信義華納威秀、板橋等營運熱點，都建置了格上專屬的自營快充站，供司機充電、休息使用，接下來還將在桃園大園增設，提供機場接送司機充電。
自營快充站內，提供日規（供Nissan LEAF）、國規（供S3 EV+）兩種規格的快充槍，讓不同車款司機使用，為避免充電需等待，內部還有LINE群組可以預約充電時段。
不過，快充站成本昂貴，光是一個站點成本就高達200萬，賴信宏坦言，這些前期投資，讓車隊短期要獲利，難度較高。
對母集團裕隆而言，過早切入電動車消費市場，得面對民眾對產品信心不足隱憂。或許，先透過日常生活中人人都會搭的計程車切入，反而有更大機會打下穩健口碑，替日後轉型打基礎。
責任編輯：林美欣
4 基礎設備不完整、快充規格又不統一，台灣電動車滿街跑有可能嗎？
台灣已經做好邁向「電動車社會」準備了嗎？
2019年台灣電動汽車掛牌數中，特斯拉為2,353輛，幾乎拿下九成市占，其他廠牌電動車僅有111輛。今年三月，特斯拉更繳出掛牌1,500輛成績，改寫電動車在台灣單月掛牌紀錄。
從數字來看，可以說只要有特斯拉在，即便疫情干擾，也無法阻擋電動車崛起事實。但包括福斯汽車（Volkswagen）在內的許多歐系車廠，認為台灣市場仍未成熟，短期沒有打算在台灣推電動車。民眾對購買電動車，仍持保留態度。
扣除一枝獨秀的特斯拉魅力，台灣電動車市場面臨哪些挑戰？
挑戰一：充電基礎設備不完整
市面上可以購買的電動車種類愈來愈多，台灣電動車發展，問題從來都不在「車」本身，而是充電基礎設備的不完善。
首先，對於充電的焦慮，是許多民眾最憂心的事。
市占高達9成的特斯拉，在全台有17座快充站、超過1,000座目的地充電站，要開車環島已經不是問題，不過，對其他廠牌車主來說，就不是如此。
裕隆日產李振成總經理分析，電動車在市場占比仍低的原因，就是「基礎充電網尚未健全」，一旦所有規格的充電網絡逐漸完整，車主最在意的的里程焦慮，就再也不是困擾，民眾接受度也會大增。
除了一般的慢充（交流電），若要符合現代人快速便利生活步調，就必須建置足夠的快充站（直流電），才能達到趨近於燃油車加油的體驗。
格上租車協理賴信宏表示，建置快充站最大的困難，在於成本非常高。「最貴的地方，是要請台電拉高壓電到該場地，成本約150萬元。」拉好電後，就能依照需求裝設充電樁。若以一個電動樁，搭配兩支充電槍的配置來看，樁體成本約50～60萬，光蓋一個最基礎的快充站，就需約200萬成本。
充電樁的基礎設施佈建，如果沒有良好的政策規畫，執行上非常困難，李振成認為，若政府能協助業者廣泛布建充電設備，才有機會提高車主信心。
挑戰二：快充規格不統一
充電充太久，是民眾不願意換電動車的原因之一。台灣福斯市場行銷處長陳冠宇認為，快充站有其設置必要。
不過，台灣目前快充規格相當多，並未統一，除了特有規格的特斯拉Supercharge，還有歐洲美國的CCS、日韓的CHAdeMO，以及中國的GB/T，共四種規格。
目前政府的態度是不介入，傾向讓業者各自發展規格，卻導致在車廠百家爭鳴下，快充站缺乏共通性的缺點，讓車主方便性降低，不利長期發展。
除了特斯拉，其他廠牌電動車的數量，在台灣仍非常少，陳冠宇認為，在這樣的情況下，業者自然不願投入太多資源建置快充設備。李振成也點出，政府應該設定充電標準，並補助充電站安裝，才能降低充電站成本與營運效率。
不過，ABB總經理馬正羣認為，現在電動車大多為進口產品，要建立統一的充電標準執行上比較困難，「我們還缺乏明確的電動車政策，協調整合並作完善的細部規畫。」
目前台灣政府並沒有明確政策蓋「公有充電樁」。若要建置成本下降，最簡單的方式，就是在一個站點，裝設更多的充電樁，用「量」來壓低台電拉電成本。不過，目前國內充電樁規格混亂，要車廠自行建設快充樁有困難。
賴信宏建議，政府可以用「充電聚落」的概念思考，由政府出資拉電到特定地點，例如：高速公路休息站，接著讓有意願的車廠進駐，這麼一來，車廠只需要自行負擔充電樁的成本就行，降低成本負擔。
挑戰三：政府缺乏明確補助政策
挪威是目前推行電動車最成功的國家，去年三月時，國內電動車的銷量首次超越其他車種，之所以能成功，關鍵在於挪威政府提供許多「誘因」，例如：電動車可以免費停車、免費充電、不必繳過路費等等。
尤其電動車高價位，以及對充電站等基礎設施需求的特性，在發展之初，需要政府政策協助。
目前，台灣政府為了鼓勵民眾購買電動車，推出「2021年12月31日前免徵牌照稅」優惠，購買以電能為動力的電動汽車（非Hybrid油電混合車），可以免付牌照稅，同時也免徵燃料稅；另外，貨物稅也享有減免優惠，140萬以下免徵，140萬以上車款，會減半徵收貨物稅。不過，明年優惠期限到期後，牌照稅徵收方式是否會延期、修改？目前仍未定。
李振成建議，政府應該考慮補貼購車，降低電動車採購成本，能幫助車廠、經銷商在發展上，走得更穩健。
中國是全球最大汽車市場，電動車銷量占五成，能有這樣的成績，是因為中國政府在過去10年，提供4,000億人民幣的購車補助。不過，中國自2018年以來開始降低對電動車的補助，電池產業受到衝擊。今年第一季，中國電池龍頭企業寧德時代、比亞迪的電池裝機量罕見下降，業績年減20%～30%
台灣目前市面上可買的電動車，大多是價格落在200～400萬之間的中高價位車款，例如：保時捷（Porsche）、賓士（Mercedes-Benz）、奧迪（Audi）等品牌，在平價車款出現前，政府若能補貼購車，勢必能提升誘因。
挪威的作法，也是很好的借鏡。李振成說，可以考慮提供「電動車特殊行駛權益」。例如：部分區域免費停車優惠、免費充電、使用公車專用道、高乘載專用車道，不需達到人數限制等。
此外，以台灣移動距離來說，在家充電已經能滿足日常移動需求， 私有充電設施，成為電動車發展能否成功的關鍵因素之一。目前，在家裝設充電樁，需要約5～7萬的費用。
李振成認為，公寓大廈、租屋者，通常不易於自有停車位裝設充電設備，可參考2018年德國政府作法，除了補助安裝費用，並修改房屋所有權法等，鼓勵民眾在家或工作場所充電。
另一方面賴信宏指出，政府若想從根本改變產業，可以考慮補助電池能源產業，原因是台灣市場有限，補助購車只能看到短期效果，然而從輔助產業的角度來看，電能產業若能被扶植，才能長期改變台灣用車生態，以及提升整體產業競爭力。
台灣電動車是否能如同電動機車一般，成為民眾日常生活中的風景，就看政府與車廠，是否能找到齊心合作的方法了。
責任編輯：林美欣