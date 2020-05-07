肉類的供應、價格都因為疫情受到影響，人造肉也因此進入消費者眼簾，Beyond Meat、Impossible Foods等相關業者都聲稱業績大幅成長。

「植物肉」可能是新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情下，一位讓人意想不到的贏家。Beyond Meat及Impossible Foods兩家專注於開發替代性肉類的新創，都在本週報告傑出的成長及銷售成績。

Beyond Meat 2020年第一季的財報中，營收達到9,700萬美元，超越分析師預估的8,820萬美元。儘管與去年同期相比僅成長141%，是歷來成長幅度最小的一季，在這個非常時刻，其優異的成果已經令投資者蜂擁而至，財報發布當日股價便飆漲了26%，達到126.2美元。

Impossible Foods沒有上市，但同樣繳出亮眼的成績單，宣稱其銷售通路在疫情期間激增至1,700家，根據《Vox》報導，2020年初只有約150家商店銷售Impossible Foods的漢堡。

Impossible Food則對外聲稱，與零售巨頭克羅格合作後，今年零售業務成長18倍，無論哪項數據，懸殊的差距都彰顯植物肉需求在疫情期間的巨大成長。

肉類供應陷短缺，植物肉趁勢竄起

美國是當今武漢肺炎疫情最嚴重的地區，各州紛紛頒布禁足令，以防疫為由要求企業暫時停止營運，經濟陷入蕭條。美國食品公司也無法置身事外，受到疫情衝擊導致肉價提高，這為植物肉搶攻市場提供一個契機。

由於泰森食品、史密斯菲爾德食品等美國主要的肉類供應業者，都因為疫情關閉廠房、縮減生產規模，美國肉類價格正持續上漲，研調公司尼爾森的資料指出，4月底時美國雜貨店的肉類價格抬升8%；美國勞工統計局的資料也顯示，2020年3月時牛肉價格為每磅4.1美元，去年同期則為3.8美元左右。

泰森食品執行長約翰．泰森（John Tyson）在4月底表示，食品供應鏈正受到衝擊，預計工廠的關閉將導致肉類供給縮減數百萬磅。史密斯菲爾德食品則因為工廠傳出大規模感染，也在4月中旬關閉位於加州的廠房。

積極拓展零售管道、打價格戰，植物肉業者大舉攻城掠地

過去植物肉為人詬病的一個缺點在於價格昂貴，Beyond Meat的植物肉價格是牛絞肉的兩倍至三倍，在疫情導致肉價提升，縮小兩者間的價差後，讓植物肉業者有機可趁。

因為人們覺醒畜牧業對環境影響的危機意識，以及疫情導致肉類供應陷入困境，尼爾森的研究也指出，與去年同期相比， 植物肉的需求量成長了278% 。

Beyond Meat沒有錯過這個機會，執行長伊森．布朗（Ethan Brown）表示，他們正積極提供「超值包」，希望能在夏季一舉搶攻市場。

因為眾多美國民眾被隔離在家，對食品的需求達到前所未有的高峰，開伙的頻率較以往大大上升，結合肉類供應短缺，這是替代性肉類廠商不可多得的進攻時機。Beyond Meat認為夏季是打入消費者的關鍵，將計劃積極促銷商品，目標成為肉類短缺時的最佳解決方案。

Beyond Meat也積極拓展銷售據點，前陣子才與中國星巴克達成合作，在當地4,200家門市銷售其產品。儘管星巴克因為疫情營收重創，不過隨著中國疫情趨緩，業績已逐漸回溫。

另外，Beyond Meat還在上個月獲得1.5億美元貸款，為進攻市場的火力提供充足的銀彈。

與此同時，Impossible Foods財務長大衛．李（David Lee）也強調，他們沒有像傳統肉類廠商般受到重創，並宣稱今年零售業務規模將成長50倍，並會加速拓展銷售門市與管道。

雖然沒有透露具體數字，Impossible Foods傳播長瑞秋．康拉德（Rachel Konrad）表示，旗下產品的零售管道銷量正屢創新高，3月的銷售成績已經是新紀錄，而4月又輕易地超過了3月表現。

Impossible Foods聲稱，他們最大的客戶是漢堡王，雖然因為疫情影響了內用，但點餐車道的銷售仍然興旺。

但要注意的是，儘管在美國持續肆虐的武漢肺炎疫情，令許多消費者願意嘗試植物肉，疫情過去後，民眾對此的需求能否繼續維持，才是植物肉市場能否真正打開的關鍵。

資料來源：CNBC、MarketWatch、Vox

責任編輯：陳映璇