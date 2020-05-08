工研院打造台灣首台醫療級呼吸器原型機，預計於10月試量產10台設備，目標明年6月底協助國內廠商量產100台。

「台灣疫情穩定，不缺乏呼吸器，但我們做到超前部署，從只能進口產品，變成有自主生產能力！」工研院院長劉文雄振奮地說。

工研院動員超過20名工程師、花了17天加班趕工，今（8）日亮相台灣首台醫療級呼吸器原型機，預計於10月試量產10台設備，目標明年6月底協助國內廠商量產1百台。

工研院打造國內首台呼吸器原型機，未來希望號召更多業者加入生產，展現以科技研發守護台灣，與全球防疫併肩作戰的決心。 工研院

跨團隊打造醫療級呼吸器，難度在哪裡？

成大醫院急診部教授紀志賢解釋，呼吸器在臨床上可分為兩類：居家照護、醫療專業等級，原理多採用「正壓」形式。居家照護非侵入式產品，適用輕、中度呼吸道疾病，如給慢性肺阻塞、睡眠呼吸中止患者使用；醫療專業級多用於中、重度及嚴重呼吸窘迫症候群。

「台灣有居家照護呼吸器、有零組件供應鏈，但過去並沒有醫療級設備出現，」經濟部技術處長羅達生說。

一方面，醫療級呼吸器製造難度確實很高。工研院生醫所所長林啟萬說，若以人的器官做比喻，呼吸器重視「心臟」、「大腦」、「神經」跟「臉」四個部位。

他表示，心臟代表鼓風爐（馬達），由於呼吸道重症需連續使用器材，產品的噪音控制、穩定程度、體積大小都有限制；大腦象徵程式，管制CPU、電路板與被動元件；感測器與內部管線如同人體神經，掌握壓力與空氣流量變化；臉部指面板人因工程設計，需持續優化設計。

工研院整合資通訊、機械、機電、顯示面板、醫學、電子材料與光學等七大領域人才，在過去累積快速試量產經驗下完成國內首台呼吸器原型機。 工研院

工研院副院長張培仁解讀成功原因，除了有美國醫材大廠美敦力（Medtronic）釋出PB 560機型呼吸器的基礎設計，加上與經濟部技術處5年來合作快速量產，累積不少經驗，更重要的是做到三件事：

首先是軟體，團隊成功解譯美敦力原型機的近5萬筆軟體程式碼與功能。其次是系統組件，團隊積極在上中下游產業鏈，找尋包括微處理器、感測器、電扇馬達、鼓風爐、面罩等零組件，甚至以3D列印方式自製。第三件事是系統驗證，將呼吸器的關鍵零組件國產化。

台灣Can Help？看醫療級呼吸器市場與機會

全球呼吸器緊急需求主要國家概況表

國家/地區 缺口數（萬台） 歐盟 128 美國 76 印度 19.5 英國 2 日本 1 總計 226.6

資料來源：Society of Critical Care Medicine；Brookings Institution；歐盟等機構，統計至4/23

劉文雄強調，這台機器能替台灣產業帶來中、長期貢獻，包含超前部署物資、提升高階醫材競爭力等此外，也促成呼吸器測試平台上線，擁有鑑定與驗證能力。加上國際仍有2百多萬台的呼吸器缺口，若有餘裕協助其他國家，能展現Taiwan can help精神。

經濟部指出，2019年的呼吸治療產業全球產值為117億美元，2024年可望成長至176億美元，台灣能整合微處理器、半導體、石化、能源、精密機械等領域業者，做出醫療呼吸器產品，將有助高階醫材競爭力。

「台灣在呼吸器領域從未缺席！」崇仁科技創辦人、昭華慈善基金會執行長李清昭認為，台灣供應全球呼吸器近3成的管路、閥門零件，不能說以前都沒有幫上忙，問題在現在加入醫療級市場後，長久能不能獲利？

工研院攜手產業合作，17天就完成台灣首台呼吸器原型機並順利運轉，提升台灣產業爭取布局高階醫材機會，展現「Taiwan Helps」的實力。 工研院

他觀察，通常廠商接到1百台訂單，就已經很了不起，過去也只有在SARS時期出現過單筆1千台訂單，但最近各國政府都是以「萬」起跳，這代表一件事——呼吸器需求是精神面大於實務需要。

「 呼吸器技術不難，難在願不願意投入， 」李清昭認為，台灣能快速複製高階醫材、建立自己的產業，這很值得興奮，因為哪天若被斷貨，我們將不需害怕。

他強調，台灣更該趁機思考，醫療用呼吸器還有沒有哪些需求？像是結合物聯網，蒐集患者數據並補足市場缺口，這才會看見更廣的未來。

責任編輯：陳映璇