通訊軟體Jello，預計將在8月推出「頻道」功能，正面迎戰LINE的官方帳號功能。不僅沒有廣告，更主打服務完全免費。

通訊軟體Jello在去年底捲土重來後，下半年要將火力集中在官方帳號上，預計將在8月推出「頻道」功能，正面迎戰調整官方帳號計費模式的LINE。

Jello野心很大，「頻道」除了基本的發送訊息，還會串接街口支付金流，在聊天室中可以開直播，甚至直接下單購買，不僅沒有廣告，更主打服務完全免費，街口執行長胡亦嘉在打什麼算盤？

分兩階段推動，Jello頻道將整合街口金流

Jello本周透過新聞稿，預告將在今年8月，推出一款叫「頻道」的新功能，其實「頻道」跟LINE的官方帳號概念相同，不過在功能、策略上，有著截然不同的做法。

根據Jello官方說法，任何Jello的用戶都能建立「頻道」，條件上沒有任何限制，個人、品牌、網紅都能申請，「頻道」雖然如同官方帳號一樣是公開的，不過加入方法採邀請制，必須透過URL連結、QR Code邀請才能進入。

介面設計上，會透過頁面標籤，將聊天、頻道完全區隔，不會像LINE私人、官方帳號訊息交雜在同一頁面中 。策略上將分兩階段推廣。

8月剛推出的第一階段，頻道主（指官方帳號經營者）可以對追蹤者，發送文字、圖片、短影片、貼圖、Gif檔等內容，不過追蹤者無法回傳訊息，與頻道主互動，僅能單方接收訊息。

Jello的終極目標，是要成為一個多功能平台，官方指出，未來功能開發更完善後，頻道主可以在 聊天室內開直播 。以網紅來說，可以直播舞蹈教學、彩妝分享等內容；對品牌來說，可以在聊天室內直播拍賣商品。

「金流」則是一大武器。Jello串接街口支付「轉帳」功能，業者表示未來用戶可以直接在聊天室中，下單購買產品不需跳出，也可以用直播「打賞」的方式，轉錢給個人、商家或KOL。

業者表示，目前先以第一階段的功能為開發目標，整合金流的功能，現階段沒有推出時間表。

無廣告、完全免費，擴大生態系為目標

去年LINE宣布調整官方帳號的計費模式，由過去「吃到飽」模式，走向「以量計價」，許多品牌企業、行銷人員憂心，成本會因此暴增。當時胡亦嘉受訪時就說：「要推出一個官方帳號，而且不收錢，免費。」

從通訊社交功能，到企業端需求的官方帳號，胡亦嘉一直把LINE當成假想敵，業者證實，8月「頻道」功能推出後，不僅沒有任何廣告，也沒有計劃對頻道主收費。

事實上，Jello與街口支付同屬在「街口金融科技」底下，是同一間公司，Jello目前並不存在獨立的商業模式，是為了壯大街口支付生態系而存在。業者回應：「 營利（指Jello）一直以來都不是現階段最主要的目標 。」

Jello重新推出，接棒街口生態中的轉帳功能後，胡亦嘉就想以此為基礎，發展出屬於自家的生態系，具備社群互動式的「頻道」功能，就是壯大生態系的關鍵步驟。

免費，對品牌用戶來說，確實是一大誘因，然而「頻道」功能要成功，勢必要有足夠的用戶基礎，相較LINE在台灣2,100萬用戶的高滲透率，用戶數僅120萬的Jello，目前仍在起步階段，能否真的搶到LINE的品牌用戶，就看Jello是否能吸引更多用戶使用。

責任編輯：陳映璇