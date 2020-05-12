據外媒報導，蘋果正計畫將公司1/5的產能從中國轉移至印度，此舉也可能使印度成為蘋果商品最大出口國。

新冠狀病毒（COVID－19，稱武漢肺炎）疫情對製造業帶來衝擊，也使得許多公司考慮供應鏈多樣化，據印媒報導指出，蘋果正計畫將該公司近五分之一的產能從中國轉移到印度，並透過富士康和緯創資通等合作製造商擴大印度當地的生產業務，未來五年內投資規模可能升至400億美元（約新台幣1.1兆元），也可能使印度成為蘋果商品最大出口國。

今年3月，印度政府批准了一項針對大規模電子製造的生產激勵計畫（PLI，Production Incentive Scheme）以加強電子元件、半導體和行動通訊領域的製造，提振印度製造業並吸引大量外資，涉及手機製造和特定的電子元件。

印度政府估計，該計劃在5年內可以直接創造超過20萬個就業機會，間接就業機會則是這個數字的3倍，與此計劃相關的總就業數量可能達到80萬個。

據公開數據顯示，蘋果的產品中有90％以上的產能來自中國。其中，iPhone的代工生產很大一部分來自富士康與和碩。事實上，在2015年的時候，蘋果代工廠富士康就曾與印度達成備忘錄，同意加大對印度製造業的投資，並有計劃於2020年在印度建立10至12家製造消費電子產品的工廠。

自2017年以來，緯創資通已經在開始在印度班加羅爾生產蘋果的平價iPhone SE機型。如今也在那裡組裝iPhone 6S和7型號。緯創資通在班加羅爾的二廠也將生產iPhone 7和iPhone 8，其餘部分則將出口。

富士康去年也開始在印度生產iPhone XR機型，該公司已經在當地組裝PCB。但是，印度仍然依賴來自中國的其他智慧型手機零組件供應，例如顯示面板和相機模組。三星則是在2018年於印度諾伊達開設了全球最大的智慧型手機工廠。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：鉅亨網