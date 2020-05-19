陽捷科技研發的自動滅火機器人，結合行動通訊、數位科技及自動化控制等各式IoT設備進行智能化的安防服務連動消防系統，隨時可進行移動端的監控。

四月底至今的臺灣，接二連三惡火頻傳，北市錢櫃KTV大火釀成6死多傷、高市透天厝惡火奪名醫一家五口生命以及桃園透天厝大火夫妻傷亡等事件，再次掀起社會對於消防安全的重視，安防仍有相當多需要討論的議題，如：安裝安防裝置看似合乎消防安全法，事實上，卻也不見得安全。

火災事件頻傳，對於在第一線救火的消防人員而言也是極大的危險與挑戰，2019 年大雅大火以及敬鵬大火分別造成兩名及六名的消房人員喪命，當時大雅火災發生後，台中市消防局長曾進財曾經證實，兩名殉職的消防員在其中一棟還未被大火波及的建築物內進行溫度探測，但現場的火勢在短時間內往內延燒，兩人在最後命喪火海。這樣的例子層出不窮，2019 年桃園敬鵬工廠的大火，由於該工廠的外牆使用的牆面為易燃材質，導致火勢難以控制地擴大，當時在4、5樓部署水線的六名消防員撤退不及，因而殉職。

這樣的事件層出不窮，除了火災現場原本就具有高度危險性之外，現在出隊的消防員在進入火災現場之前無法得知任何相關情報，包括起火點位置、溫度、延燒時間等，促使消防員只能在毫無可用資訊的情況下從四面突圍進入，造成許多不必要的悲劇產生。若能再進入火災現場前就透過 IoT 安防設備得知內部訊息，即能減少消防人員的傷亡。有鑑於此，一直以來作為消防員家屬的趙永泰決心透過科技的方式解決現有安防系統的不足，同時也保障消防人員寶貴的生命。

安防設備年老失修，是居家安全的最大危機

陽捷科技創辦人趙永泰長年關注並參與火災救援，他點出現階段火災現場的狀況，在火苗產生之前會先產生大量濃煙，而當火苗一旦產生，後續延燒會相當快速。為了落實防災、確保民眾生命安全，政府規定家中需要裝設住宅用火災警報器，火災時便能用來提醒民眾逃生。

自動滅火機器人——住家

一般來說，偵煙式的住宅用火災警報器（簡稱：住警器）會最早產生警報，相對也是購置成本最便宜，不過往往因為大樓內部長年沒有更換或確實檢查，無法正常運作，造成惡火一再上演，就如錢櫃大火一般，釀成許多無法挽回的悲劇；另一方面，當火災來臨時，所啟動的自動灑水系統因為平時維護成本高，有時故障未處理或少了有效加壓，再加上無法偵測火源，且也只能定點灑水的限制，只能做到降溫、減緩延燒速度，往往造成火勢加劇。

建立智慧安防體系，保障生命安全更全面！

當外界聲浪不斷，讓眾人再次正視安防問題。專注打造智慧滅火機器人的陽捷科技創辦人趙永泰認為，傳統消防滅火設備從製造到實務皆面臨最大瓶頸，舉凡消防器材、消防方法、住警器安裝與保養，以及消防自動灑水系統等不但尚未數位化，且設備老舊程度也可見一班，如果不再安防系統中導入雲端、數據分析、智慧偵測與IoT技術，將無法真正保障生命財產安全。

「父親過去幾十年都在消防單位服務，從幾年前退休時就有想要全面改造消防系統的夢想，我們想做的是安防體系的生態系，包含：滅火器有保全和消防的功能、機器人演算的韌體、機器人能連動的IoT家電、工廠控制等。」有鑑於此，頂著過去參與消防救援的經驗和父親為消防退役擁有人脈和資源，最後選定應用物聯網技術，開發自動滅火機器人。

安防服務連動消防系統，數據即時回傳降低傷害

自動滅火機器人 —— 工廠

這一台自動滅火機器人，結合行動通訊、數位科技及自動化控制等各式 IoT 設備進行智能化的安防服務連動消防系統，隨時可進行移動端的監控。有別於市面上其他產品，它不但可以應用影像去辨別現場溫度高低，更能確認火的高度以及火與機器人的相對距離，當機器人與火會太過靠近，就會自動退後調整距離，並自動選擇撲滅的方式，如：搭載乾粉、二氧化碳或水去撲滅火源。

陽捷科技

目前，陽捷科技除延攬專業的研發團隊外，也邀集內政部進行技術認證，將來的產品認證不只聚焦於材料的防火阻燃性能、也關注材料的煙密度及毒性測試，並且透過消防安全基金會的第三方專業完成放火測試。趙永泰說：「我們依照空間大小作為放火測試的劃分，每10乘以10米的場地就需要設置一個機器人。一開始先依照所蒐集的大數據建立AI model（包含現場溫度、氣體、色差對比等），強化機器人的行為模式。」也就是說，演算的先決條件是去確認是否有火，並且能真正應用在火災現場，在第一時間傳回雲端，使得社區可同步通報、消防單位也能及早收到相關訊息。

陽捷科技

除此之外，未來火災現場將透過派駐多台機器人協同作戰，一號機器人撲滅火源時回傳當下影像或是資訊到雲端，消防單位應用雲端數據，即可在救援行動出發前，研擬出更好的戰術，例如：從哪裡攻破、火源位置以及火勢可能延燒的方向，藉此讓其他台機器人可依照這些數據繼續進行任務。這樣的全面協作，除了能夠在第一時刻過濾火災誤報外，最重要的是能降低消防人力的折損。

距離技術純熟仍差一哩路，為達成募資全力以赴！

陽捷科技的可移動式智慧型滅火裝置已榮獲國內與美國發明專利，不過2020年暫時無法量產。除了資金有限、國內硬體廠商較不願意生產小數量的產品的因素外，再加上硬體技術不夠純熟，製造的樣機仍不符合量產的要求，因此現階段主力將會是以生態系的形式進行系統整合，包含：正確的機構設計、電路板設計、外觀設計、IC設計等。未來，待技術純熟後再邀集大廠協力生產，而創辦人趙永泰也在今年正式全職投入研發。

趙永泰說：「我希望能找大廠合作，好比說鴻海和華碩，才能有足夠的工程資源把我想要的樣子做出來，我希望這台自動滅火機器人不需要多fancy，也不需要over-designed，只要能達到保全、安全的防護就夠了。」目前陽捷科技同步找尋天使投資人，並專注於設計量產的樣機，創投願意投資，目標是達成Pre A輪或是A輪的募資。

除了消防單位外，對於那些傳統安全法規無法保障或很難界定要如何保護的單位，如：安養中心、古蹟、傳統寺廟、工廠等，會是陽捷未來想優先搶下的市場，目前已有安養中心正在洽談中。

自動滅火機器人—安養中心

創業快問快答

Q：服務的創意來源，是因為發生甚麼事情而有這樣的想法？

A：有鑑於世界各地的災難頻傳，陽捷科技公司研發團隊結合消防、防災、保全、機械、電子、電腦科技等領域與人才，於 2016 年 3 月成立，致力於開發自動滅火機器人，期望能在起火初期即進行救火，以降低大火造成的可怕傷亡。

Q：最主要的客戶群？

A：長照/ 安養中心、工廠、高科技廠房、無人工廠、古蹟、隧道，以及防護顧慮大且傳統消防無法有效防護之場所。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

A：安全防護型機器人平台，從B2B/ B2G開始，下一步走入家庭；並成為智慧家庭、智慧防災、智慧城市的一環。

團隊資訊

公司名稱：陽捷科技股份有限公司。

成立時間：2015/3/18

產品名稱：智慧滅火機器人

上線時間：2021/12/1

團隊人數：總共6人。

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