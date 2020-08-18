採訪Lawsnote的創辦人郭榮彥 Barry。當初為甚麼放棄律師工作、全職創業？又是如何一次次拆解各個階段的創業難題？在訪談過程裡，他娓娓道來。

國內新創Lawsnote以法律科技（LegalTech）為發展核心，2016年正式上線「法學搜尋引擎」，透過科技的力量，改善過往法學資料檢索系統的缺失、節省法律工作者查找資料的時間，其服務陸續獲得外界好評。

四年走來，這個由郭榮彥 Barry 所帶領的團隊，當初為甚麼選擇投入充滿未知的創業之路？又是如何一次次拆解各個階段的創業難題？在訪談過程裡，他娓娓道來。

當保守「法律」遇上創新「科技」

成為創業家之前，Lawsnote 共同創辦人郭榮彥的身分經歷了多次轉換，「我之前是唸台大農業化學系，畢業後當一名專利工程師，但工作內容僅止於前半段的專利申請，無法參與後面主張權利、專利授權等流程，那是律師的職責。」因為渴望參與一個專利的完整生命週期，他到台大法律系夜間部報到，就這樣一口氣考上了律師。

「一開始當然就做專利律師，但過幾年內心又開始不安定。」Barry在執業過程中發現，儘管律師講求專業和效率，但四周總是充滿繁瑣、重複性高的工作內容，浪費太多不必要的時間。「有一次我在寫訴狀，光是把裁判書的內容複製貼到我的訴狀中，過程中就耗費許多時間調整，真的非常痛苦。」他進一步解釋，法院文書系統至今仍然採用編輯器PE2的判決書格式，每經過 28 個字元就會自動跳行，不僅拖延編輯時間，也帶來很多操作上的困擾。

「反正我原本就是工程師嘛，那時候自學程式、寫了一個簡單的小工具，希望能改善判決書的排版。」創辦人分享，當時除了自己使用「小工具」之外，也另外在ptt律師版分享給其他同業，意外引起律師圈的迴響；而這次經歷也促使他思考：科技能夠改變法律之可能性有多少。

法律科技，最重要的當然還是「法律」本身，但如果能夠發揮科技的力量解決無效率的工序，不僅能提高法律服務的品質，也能協助法律工作者將時間與心力投注在更需要長期付出的任務上。

2016年，他離開律師事務所、全職投入創業。

2016年推出法學搜尋系統：「收費」才能夠繼續存活

在外界看來，Lawsnote正往好的方向發展，但郭榮彥坦言，創業過程並非一帆風順，而是「適時調整方向」才能有今天的成績。

「創業後第一個月，我們馬上推出第一版服務『電子筆記法典』。」原本以為「筆記電子化」符合法律人的需求，沒想到服務上線之後使用狀況相當不理想，一個月內使用者持續下降，只能失敗收場。郭榮彥繼續說道：「當時不斷思考接下來要做甚麼樣的產品？而我們觀察到法學界存在已久的痛點－傳統的法學資料檢索系統。」

當時，服務市場近20年的法源法律網，其法學資料內容龐大、近乎完整，國內所有律師都使用同一系統，但在資料搜尋操作上卻不太容易。使用上，律師必須先確認自己要找的裁判字號、年分、法院層級和地區，才能夠找到相對應的判決，簡單來說，查詢條件必須和符合查詢條件一字不差。

「就像是 1995年 Yahoo 剛推出的第一代搜尋引擎：沒有排序概念、以黃頁資料庫方式呈現。」郭榮彥舉例說明，有鑑於此，Lawsnote 試圖比照 Google 的網頁排名，開發更符合使用者需求的法學搜尋系統。

「為了呈現排序結果，我們應用深度學習辨識法律詞彙，再運用演算法計算判決中的用字邏輯、依照法律人的思考模式呈現關聯度排序。」他說道，經過統計，多數Lawsnote使用者在前三頁就可以搜尋到需要的資料，節省75%的搜尋時間。

Lawsnote搜尋介面。 Lawsnote提供

另外，團隊搭配「模糊查詢 (Fuzzy Searching) 」的技術，針對資料庫中的文件內容進行近似字串比對，讓使用者不用輸入精確的字串就能找到所需資料，再根據相關程度排序之功能，進而協助使用者擴展查詢範圍。如此一來，使用者僅需要輸入特定關鍵字（法院審級、案件事實、涉及條文），就能同步查詢所有相關資料。由於使用者體驗的大幅提升， Lawsnote 使用人數開始快速成長，服務推出三個月後活躍用戶數即超過1萬人，並在一年內成長三倍。

過去，Lawsnote 所提供的搜尋服務都是免費的，但受限於團隊營運所需的現金流壓力，他們開始將服務商轉、採付費訂閱制才能夠繼續存活。郭榮彥回憶收費前夕，內心非常忐忑，擔心客戶流失、擔心這是否為正確的決定，所幸初期的訂閱費讓公司得以繼續成長，後續兩年也不斷增加轉換與拓展客群。Lawsnote 憑藉著高精準度的關聯性搜尋、直覺的操作模式與各種貼近使用者需求的功能，終於能在法律界取得一席之地。

2018 年，團隊損平。客群除了律師以外，Lawsnote 也將服務推進法務部調查局、安侯建業、資誠、統一企業、中央研究院等400家客戶。創辦人補充：「法律科技的概念比較新穎，所以使用者偏向年輕族群，譬如40歲以下的律師大約占60～70%。」

雖然現金流已經足以讓公司營運，但成長的挑戰卻未曾停止。2019 年 Lawsnote 面臨可預期的營收天花板，團隊轉型勢在必行。

轉型成為To B的法律科技方案解決公司

「下一步該怎麼走？」創辦人自問，與當初從 0 開始創業相比，這次必須在既有的產品包袱下開出新的產品線，是一份截然不同的挑戰，「團隊今年（2020年）計畫開拓新的市場－增加企業端產品線，期盼轉型為To B的法律科技方案解決公司。」團隊也為此計畫募資 Pre-A 輪 3000 萬台幣。

郭榮彥表示，「搜尋」的任一項技術都可以獨立成為新的應用，例如為金融業提供法遵科技 (RegTech) 服務，將繁複的流程自動化、提升監管效率，「銀行法規遵循人員每天都要維持法規變動控制。如果能夠結合Lawsnote的法學搜尋系統，一旦某條法規修正，系統就會立刻通知法遵人員：與貴公司哪一條規範相衝突、有修正之必要。」目前正與六家企業進行概念性驗證（POC, Proof of Concepts），創辦人評估，此項服務不太可能變成標準化的產品，頂多是模組的方式呈現。

另一方案則是幫企業進行「契約分析」，因應大部分的科技公司需要處理各種契約，Lawsnote提供契約分類、判斷、結構化及審閱等自動化服務。

除此之外，仰賴法學搜尋引擎背後的豐富資料庫，為104人力銀行提供免費勞動法令蒐詢、協助一般民眾尋找合適的律師、以及提供法實證研究（中央研究院法實證中心、台大法律系）與法學資料探勘（KYC犯罪紀錄查詢、融資對象法律糾紛歷史報告）等技術支援。

四年心路歷程：永遠會有更難、更大的挑戰

從原本的四人核心成員，到如今的12人團隊，Lawsnote遇過與其他新創團隊類似的問題，「在服務決定收費的前幾個月都睡不著覺，好不容易商業模式穩定下來了，又開始面臨營收天花板的壓力。」

「明年你的市場在哪裡？你還可以做些甚麼？」郭榮彥分享一路以來的心路歷程，其中也曾質疑過自己是否有帶領公司的能力。但可以看見的是，目前為止，Lawsnote從每一道難題都找到最適合自己的答案，「睡前的焦慮與睡醒改變世界的動力，兩者反覆地交替在這四年來的每一天。一邊希望探索更大市場的野心，一邊小心翼翼的盯著現金流，至今仍然希望探索更大的市場。」創辦人如此說道，「永遠會有更難、更大的挑戰，但每一個階段的成長與視野拓展都讓我興奮不已。」

Lawsnote團隊。創辦人郭榮彥 Barry （前排中）。 Lawsnote提供

創業快問快答

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

你是律師為何跑來創業？

A：因為律師圈不缺我一個律師，但法律科技不能沒有我！

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

在法學資料的處理、分析和應用專精到最頂尖。

Q：要達到下一步目標，團隊目前缺乏的資源是？

足夠的人才。

團隊資訊

公司名稱：七法股份有限公司

成立時間：2016/3/25

產品名稱：七法法律科技解決方案

上線時間：2016/7/1

團隊人數：12名

官方網站｜Facebook｜ 新創資料庫