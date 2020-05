悠由數據應用股份有限公司Data Yoo Application CO., LTD. – 悠由數據農場預測器

見臻科技股份有限公司Ganzin Technology, Inc. –提供眼動追蹤解決方案, 創造可簡單整合到XR裝置的下一代人機界面,釋放眼睛作為進入延展實境(XR)世界無縫介面之潛力。

艾陽科技股份有限公司ioNetworks Inc. - 針對智慧城市相關之運輸、工業4.0、醫療照護、金融機構及城市監視,開發視頻AI、感測器AI,以及自動管理平台之整體解決方案

樂邦安控有限公司LUBN Taiwan Co., Ltd. – 透過專有軟硬體平台實現數據驅動的物業管理

智聯科技股份有限公司 LuluPet Co., Ltd. – 提供AI醫學圖像和物聯網數據分析。 首款產品 - LuluPet AI智慧貓砂盒(LuluPet AI Smart Cat Little Box)能透過過貓的糞便圖像、體重變化和排泄行為監視和分析貓兒們的健康數據,並通知主人任何異常活動。