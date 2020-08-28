根據《富比士》報導，因應疫情催生的新生活型態使得歐洲FinTech App使用量大幅增加了72%。

新冠疫情蔓延至今已有三個月，雖然各地陸續傳出復工消息，但疫情衝擊帶給世界經濟體的漣漪正開始擴大：在 Fintech（金融科技） 領域也不例外。根據《富比士》報導，因應疫情催生的新生活型態使得歐洲 Fintech App 使用量大幅增加了 72%，然而美國知名研究機構 CB Insights 卻同時指出，全球 Fintech 產業融資成交量、成交金額的月增率、季增率、年增率都在降低。

疫情助攻：政策促使 Fintech App 用量激增？

在全球產業面臨大幅衰退時，數位化、線上化的生活型態卻成了 Fintech App的一大助力，根據國際財務顧問公司deVere Group的最新調查顯示，遠距工作、隔離政策、保持社交距離等生活形態的轉變使得Fintech App 使用量大大躍升了 72%。「僅僅過去幾週，這個世界便改變了，我們目前因應疫情的方式正影響著人們如何社交、生活、工作、及管理自身財務。」deVere Group 歐洲區經理 James Green 解釋道。

成立於英國，專門交易黃金 Fintech App 「Glint Pay」 上週流量成長高達 718%，亞洲及中東地區的銀行 App 也紛紛表達相似情況，菲律賓中華商業銀行（Rizal Commercial Bank，RCBC）更宣稱其每日註冊人數較上個月同期成長了 117%。

雖然金融科技領域需求大增，但從研究機構 CB Insights 於今年四月初發布的研究便可發現： Fintech 創投資金的成交量及成交額已一蹶不振，反映出市場瀰漫的不確定因素及對未來走勢的憂心。數據顯示，從 2019 年中至今年三月底，創投資金的成交量及成交額已經衰退連八個月，成功募資案也從去年初全球的 295 件，腰斬至今年三月底的 142 件，月增率、季增率、年增率也都在下降。

此外，過去三年年底（12月）至年初（3月）的成交件處通常落在 200 至 300 的區間，而 2019 年至 2020 年 卻只剩 100 至 200 筆成交案。從募資萎縮的區域也可看出疫情影響的端倪：亞洲、歐洲、北美皆創下 2017 年來每季最低的成交件數，可見疫情帶來的全球性影像。

CB Insights 表示，現階段投資人都想保有手頭的現金流動性，而新創也應當如此。要掌握現金流，新創必須節約支出，並將營運目標全心專注於「獲利」而非「成長」。然而這其實也象徵性的了過去數十年來對於新創態度的大轉變——在經濟動能萎縮的未來，新創公司沒有獲利，就別想拿到大把創投資金。

台灣 FinTech 新創怎麼看？趙式隆：新成交金額預估下滑 80%

為進一步了解台灣 FinTech 新創在此波疫情下是否受到正面或負面的衝擊，《創業小聚》邀請國內三家位創辦人接受訪問。2017 創立的洽吧智能（BravoAI Co., Ltd.）專注B2B 業務，提供大型金融機構，特別是產壽險公司落地資料中心的軟體系統服務，創辦人趙式隆（Jack Chao）提到，2020 年第一季單就營收絕對數字指標來看，推估上半年較去年下半年的新成交金額會下降 80%，即實際的業績約為稍早的兩成左右。

「主要原因是大型金融機構致力於防疫，外部人員無法進去，內部人員也無法出來，加上實施異地辦公，原本的團隊無法聚集起來討論。」趙式隆認為，雖然能以視訊代替原先的會議形式，但由於短時間內工作習慣難以建立，會議一但移往線上，參與者不容易在其間做出重大決策，因此大部分客戶多半選擇將決策時程調整到疫情過後。

針對疫情是否加速金融業務線上化的速度，趙式隆則認為，不論對於企業或者是個人，疫情都像是一場考試：「金融產業在各個國家都是高度監理的行業，除了技術上的創新，法規鬆綁以及使用者慣性建立都是很大的挑戰。因此不太可能有什麼類型的金融服務，是全新的服務在疫情之後就能快速部署，然後取得重大進展。即使技術可行，法規上也不太可能。」他補充說道，除非是技術成熟、在法規上也勢在必行的應用，才可能在短時間內獲得快速發展的機會，然而這在目前仍屬少數，影響最大的仍是數位程度比較不足群體，對於已經相當習慣數位金融情境的領先者，疫情幾乎沒有影響。

除此之外，疫情也使得原計今（2020）年至日本發展的計畫必須緩下腳步，「不過在受影響的同時，也降低了我們預計 Burn Rate，讓台灣這邊的氣變得更長，也不完全是壞事。」趙式隆樂觀地表示。

P2P平台逆勢成長！BZNK 與 LnB 信用市集創辦人：疫情對FinTech服務有正面影響！

Bznk團隊，左起：企業募資專案經理蔡易達、CEO林滄億、營運長林彥君。 賀大新攝影

面對此次疫情，成立於 2016 年的台灣聯合金融科技（BZNK）營運長林彥君與執行長林滄億回應，比照今（2020）年第一季與去年同期成績，BZNK 平台的媒合金額是逆勢成長超過 2 倍，「第一是平台正處於成長期，所以每季、年度的成長都是處於健康且慢慢具規模性；第二是疫情對於許多企業會造成營運資金的需求，間接讓平台的案件會變多。」林彥君提到，雖然過去幾個月於平台上進行募資、借貸的案件變多，但投資會員的資金動能卻衰退約 30~35%，顯示在資金市場浮動的情況下，C 端投資方傾向保守，大眾用戶因為恐慌而多選擇保留現金，甚至拿去其他標的投資，「這也意味著我們需要再多花一些資源，找到新投資者來支應增加的企業案件。」執行長林滄億表示。

與洽吧智能（BravoAI Co., Ltd.）創辦人趙式隆持不同看法，BZNK 共同創辦人暨執行長林滄億認為，疫情的發生，確實會對FinTech 產品或服務造成正面影響，更會加速企業做數位轉型，「在大家少出門的情形之下，誰能替提供客戶最便利且完整的生態系，就可以高速成長，我們覺得這是一個發展數位金融的好時機。」他提到，此次疫情反而促使 BZNK 平台的 2B 業務逆勢成長，由於中小企業於疫情間多遭逢資金短缺的窘況，因此提供線上小額借貸的 P2P 平台反而更有機會服務到優質的企業客戶。

另一方面，同樣是 P2P 投資借貸平台的 LnB 信用市集創辦人楊瑞芬指出，雖然現階段投資人數仍小幅成長，但在三月疫情較為嚴重且不確定時，確實曾有一些蘿蔔投（編按：此為信用市集網站推出的智能投資顧問服務方案）的客戶拋售賣出。「據聞是去救股市避免被斷頭，」她提到，不過四月份就回到常態，反而不少新投資戶投入平台投資，推斷是因其他投資工具失靈，資金没有去路。

LnB 信用市集創辦人楊瑞芬 蔡仁譯攝影

同時楊瑞芬也認為，此次疫情致使政府與全民都必須嘗試非面對面的網路或行動替代服務，因此對於 FinTech 產業、尤其是 P2P 的服務而言具有正面影響，她舉「網路訂口罩」的案例輔以解釋，過去幾個月因為購買口罩實名制的緣故，政府很快便發現「數位認證身份」是非常重要的議題，而便利的付款機制也彰顯了金融科技的必要，使得相關的應用及服務得以被重視。「很期待順著這次的影響，也能影響未來政府數位發展以及金融科技發展策略的規劃與速度！」楊瑞芬認為，這波疫情中，確實使得使用者與政府雙方體會到使用數位線上新服務的必要性。

台灣防疫有成，FinTech產業受惠

三位創辦人皆在回應中提到，台灣防疫有成，使得大部分的經濟活動照程運行，不像世界各地許多城市採取全面封城，因此國內經濟活動並未受到嚴峻的衝擊。雖然世界經濟情勢不穩定、投融資市場仍處於相對低迷的狀況，但整體而言以 P2P 作為商業模式的 LnB 信用市集與 BZNK 平台在投資量上沒有明顯的下滑，投資人數也持續成長。

「在全球金融市場不確定因素下，反而信用市集這樣的固定報酬，又能分散風險的投資工具，成為另類的投資選項，可能是這次疫情下難得的正向影響。」LnB 信用市集創辦人楊瑞芬同時也道出可能的負面衝擊，她提到，對於平台上的還款人而言，確實因為有些行業受到較大的衝擊，使得三、四月的遲繳率有很小幅的增加，「依照在信用市集申貸的客戶行業別來分析，在三、四月份出現首次遲繳行為的客群來分析，明顯發現批發零售業、餐飲旅館業以及其他服務業成為影響最大的三大「慘業」，也佔了首次遲繳戶的半數。」楊瑞芬說，除了三大產業之外，部份有放無薪假的製造業也有同樣的現象，然而其他產業並没有太大的影響，整體違約率也無明顯增加。

不過公司發展計畫多少仍受整體大環境影響，不只是洽吧智能（BravoAI Co., Ltd.）東征日本市場的計畫必須無限期延宕，LnB 信用市集原訂於 2020 年第二季要去東南亞國家探路的行程，也只好延後；由於全球新創產業投資隨著疫情全面急凍，新創在 2020 年第一季的所有募資及擴張的規劃也被打亂，慶幸的是，洽吧智能（BravoAI Co., Ltd.）並沒有外部投資人、也暫無募資規劃，「我們向來對於經營很謹慎的關係，我們手上的現金還算充足，只要這波蕭條不是五年十年，都不會遇到立即生存上的困難，只是錢少賺了，前進的速度慢了。」趙式隆說。