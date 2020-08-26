內政部推動換發數位身分證，攸關收費標準正進行法規預告作業，未來民眾要補領身分證，費用將由原本的200元調漲至900元。

內政部今（26）日表示，數位身分證收費數額正進行法規預告作業，將來第一次領數位身分證將免費換發，不收取費用，但因晶片IC卡中央印製廠製卡成本較高，規劃申請換證費用從50元提高至300元，補領則從200元增至900元。

內政部原定今年10月全面換發新版數位身分證（New eID），4年所需總經費48.9億元，不過，受疫情影響，國外的高防偽PC晶片卡製作技術無法及時引進，換發時程因此延宕。

內政部表示，現行國民身分證換補領費用，仍維持換領50元、補領200元。未來以舊國民身分證換數位身分證，及初領數位身分證者，都不收取任何費用。

內政部強調，數位身分證是採用晶片IC卡，卡體防偽功能增強，晶片安全功能也較高，且在中央印製廠集中製證，製卡成本較現行身分證高，再連同地方政府收件、發放、運送成本考量，規劃已領取數位身分證者申請換證，將收取300元。

至於因遺失數位身分證而申請補證者，另需考量相關資安風險控管及進行審慎查證作業，因此，規劃收取900元。內政部表示，數位身分證換補領費用數額的規劃，目前在預告中，歡迎各界提供意見。

數位身分證採雙晶片備援機制，晶片均通過國際安全認證標準，並由台積電代工生產，其中主晶片6項功能中有5項為CC認證（Common Criteria），安全評估達軍事機密等級。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：鉅亨網