疫情令消費者的需求從實體轉往線上，品牌想捉住此時的商機，勢必得強化線上布局、創造契合民眾「不出門」需求下的服務。

一場突如其來的病毒擴散，打亂了全世界的生活日常，也帶動消費情境的改變。新冠疫情已成為2020年最大的黑天鵝，在這隻黑天鵝尚未出現遠去跡象時，品牌要如何超前部署，因應大幅翻轉的消費需求和趨勢？

根據市調公司東方線上的調查，近四成受訪者表示，生活時間分布大幅改變，近期待在家中的時間較以往增加，平均而言居家時間至少增加1.7個小時，高敏感度民眾的居家時間更增加了4個小時。人們減少出門時間，連帶影響消費行為，衝擊最大的便是實體商家，尤其是大型群聚的社交和體驗型場域等。

因為疫情關係民眾的消費、娛樂活動移往家中，帶動了居家健身、線上學習、自煮家電等等的宅經濟商機。 Prostock-studio via shutterstock

從經濟部的統計更可看出，3月份國內整體餐飲業營業額較去年同期衰退21%，比起1月份更下降近60%。而零售業同樣面臨困境，以百貨公司為例，3月份營業額較去年同期下滑21%，較1月份衰退幅度更高達41%；反觀電商平台與郵購業，3月份營業額則逆勢上揚年增24%。

宅經濟發威，塑造全新Lifestyle

面對疫情衝擊，線下、線上兩樣情。

這意味著人們為防疫減少「外出需求」，而非「消費需求」，有些需求不但沒有消失，反而變得更強了，人們轉向電商平台進行消費，造就了新的消費趨勢崛起。

隨著疫情不同階段變化，消費趨勢也一直在改變。一開始對於未知的疫情害怕恐懼，觸動大量的即時防疫需求，口罩、酒精、額溫槍等防疫物資熱賣。當人們避免不必要的外出活動，卻仍希望維持日常作息時，就會產生新的生活模式，由於待在家的時間變多，以往的娛樂或消費也都往家中移動，帶動生活居家和內容娛樂的相關需求紛紛湧現，像是在家裡打發時間的遊戲、影音；上不了健身房，就用居家健身產品；無法外食，催化冷凍、快煮食品、自煮家電氣炸鍋等商品大賣；或是開始規劃線上學習，替補社交活動，所謂的居家生活豐富度就變多了。

另一個則是衍生跨境電商的消費潮。受疫情影響無法出國，消費者轉往線上購買國外商品，透過跨境電商補足了無法出國旅遊的另一個消費缺口。

掌握不同宅族群，滿足消費痛點

疫情重塑消費行為外，也催化其他科技「服務」的使用，像是遠距辦公、視訊會議、線上即時教學、線上學習等需求顯著升溫，更有房仲和車商，透過線上、視訊、虛擬實境（VR）的方式遠距帶看，提高疫情衝擊下的成交率。

另外則是把「體驗」直送到家。消費者無法出門，除推升商品、餐飲遞送需求外，更將衍生更多新形態的到府體驗服務，像是先前在SARS衝擊下，即有飯店業者將房務人員服務轉化提供到府清潔服務，而百貨公司不只銷售床組，還請服務人員直接到府提供鋪床服務，力求逆境突圍。

順應這波宅經濟延燒，「宅在家」也出現新的定義。過去大家談到「宅」，不免會聯想到喜好動漫、電腦或是3C族群的刻板印象，但在疫情延燒下，則發展出不同型態的宅，比如有些人是樂於窩在家裡的「天然宅」，所有採購需求全透過網路，這時品牌如何為他們打造更便利的服務？

有些人則是「被迫宅」，過去這群喜歡出門的享樂族，即使待在家也要維持生活娛樂，這時品牌又要如何為他們提供樂子，找到紓壓出口？也因此，品牌要思考的是，如何針對不同的新興宅族群，抓住他們心裡真正的渴望，客製化行銷展開對話，才能借力使力找到新的潛力消費族群。

加快數位轉型，迎接振興期的新消費

面對疫情的嚴峻挑戰，更加確定數位轉型趨勢是不可逆的。在疫情延燒尚不見底的情況下，數位經濟的火苗只會越燒越旺，這些都會加速店家的轉型腳步。

未來在營運策略上有三大思考方向：

首先，品牌經營的場域必須要包含線上通路，電商不能只是備選角色。

第二，在商品開發上，品牌可思考適合虛擬消費或遞送的模式，比如此次衝擊很大的餐飲業，有些轉而積極開發輕便簡餐，走外帶外送的模式；有些則轉入冷凍或宅配市場。

最後，針對實體場域很難被取代的「體驗」優勢，未來也要思考如何加強線上體驗，比如透過AR或VR等科技，讓消費者在虛擬世界同樣有感。

在疫情之前，許多產業已碰到轉型需求，比如實體商圈面臨消費者變少的挑戰，整個零售生態已慢慢轉移到線上。也因此，這波疫情是危機也是轉機，雖然消費趨緩，正好給了品牌練功的機會，趁著這段時間好好沉澱思考，該如何進行下一步。

疫情一定會趨緩，在隨之而來的振興期，誰能更快抓到消費者內心的聲音，就能更快得到復甦，這都考驗著品牌的轉型策略是否紮實，如能超前部署，就能在後疫情時代，掌握變化快速的新消費商機！

責任編輯：陳建鈞

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