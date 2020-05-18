突如其來的武漢肺炎疫情，非但沒有令科技巨頭放緩腳步，反倒拉開與其餘科技企業的差距，塑造出強者越強的矽谷新常態。

繼亞馬遜、微軟之後，Google、Facebook也相繼宣布在7月初恢復在辦公室上班，同時在今年底前，員工也可選擇在家工作。歷經因新冠疫情的考驗，這些科技產業的巨頭企業似乎即將恢復常態。

但對疫情前後的矽谷科技產業，所謂正常究竟是疫情前的常態？還是疫情洗禮後的「新常態」？

雖然新冠疫情未來走向如何還難判斷，但以矽谷為核心的科技產業已經歷改變。大者更大，其他業者慘烈淘汰，兩極走向各自分離。

物競天擇，科技新創面臨「達爾文式淘汰」

疫災當道，矽谷當然受創。隨著疫情在北加州、西雅圖等地區肆虐，寒冬來臨，已有大批矽谷以及其他地區的新創企業因為投資人收手，不得不倒閉或裁員。

3月5日，當主流美國還在尋常度日時，矽谷最具影響力的創投基金之一Sequoia Capital發了一封信給所有接受它投資的創業公司負責人，開頭就點明：新冠病毒是2020年的黑天鵝事件。 Sequoia Capital因為在全球多地布局經營，更因為它過去50年累積的經驗，它已看到這次疫情將帶來巨幅衝擊，因此提醒所有有關企業與夥伴，要為可能的最壞情況作出萬全準備。它在信中更詳細羅列所有該注意的環節，不論是管理、市場、財務、或是募資。而上次Sequoia Capital發出這樣的一封信，是在2008年金融海嘯來臨時。

矽谷科技新創企業的「達爾文式淘汰」的確慘烈。根據專門追蹤科技業裁員動態的Layoffs.fyi網站統計，從3月11日至今，總計有404家新創業者裁掉45,899名員工。其中包含北加州灣區112家新創業者，共解聘了17,511人。

受到新冠肺炎疫情影響，Airbnb營收砍半，執行長布萊恩・切斯基（Brian Chesky）日前宣布忍痛裁員1,900人。 Airbnb Newsroom

與美國總計超過3000萬人失去工作相較，矽谷的數字或許相對不大。但在矽谷、西雅圖等科技產業核心區域，大家初始沒有料到會經歷如此搖撼。風暴掃過的企業中固然包含大批新創公司，但也延伸到多家具代表性的獨角獸企業，及較年輕的上市公司，如Uber、Lyft、以及本是今年最受看好的準上市公司Airbnb。

但殘酷的「物競天擇」本來就是矽谷生態體系的基本法則，不管有無疫情。

2000年代初期的網路泡沫化、2008年間的金融海嘯，矽谷也都經歷了強潮震撼。在矽谷，週而復始的創業浪潮本為常態，不間斷的淘汰與試煉，本來就是常態。

矽谷龍頭展現企業影響力，引領全球科技業

過去15年，矽谷最大的結構性變化，就是各自擁有生態平台體系的巨頭公司崛起，進而加大對矽谷的影響。一如台積電被人稱為台灣的護國神山，這幾家全球遠端、社群、網路、電商科技產業的巨頭，各自建構自己的科技生態圈，像航空母艦戰鬥群一樣，引領全球科技業的演進。

SARS於2003年在亞洲肆虐時，雲端科技產業還沒出現。但在2020年全球應對難纏的新冠病毒之際，矽谷全球布建的「大雲端產業」已成為與病毒鬥爭重要的支柱，充分彰顯包括蘋果、Google、Facebook、微軟、亞馬遜、Netflix等等科技產業的龍頭級企業的影響力。

疫情更讓人清楚看到，矽谷的骨幹就是那幾個科技產業巨頭。 原本大家都預期在疫情重壓下，科技龍頭的業績必然極度難看。4月28日，Google公布第一季業績，儘管疫情壓頂，還是成長13%。次日，Facebook公布第一季業績，成長18%。隨後公布財報的蘋果，雖然供應鏈無法出貨，Apple Store實體店面一度全部歇業，還是靠著雲端服務與穿戴式裝置的成長，交出1%成長率的成績。

儘管百業慘澹，所有持續進行的公私活動都匯集到雲端網路，即便所有科技產業巨頭企業都自發地要求所有員工在家工作，並遵守各地政府的居家令，但它們的生產力沒有絲毫下降。

因疫情而爆紅、進而帶出爭議的矽谷視訊會議平台Zoom引發種種波瀾，就是矽谷科技巨頭在疫情期間依然可以急速行動的明證。由Sequoia Capital主導投資的Zoom去年才股票上市，原本在去年12月有1千萬用戶，因為大眾在疫情期間爆發的通訊需求，在3個月內成長到2億用戶。Zoom因此成為矽谷疫情期間最具代表性的新起企業，但也因此暴露出它在品質嚴謹度與資安存在缺陷。

Zoom的飛快成長，沒有逃過時時競求抓住市場機會的科技巨頭公司的注意。幾乎每一家科技巨頭都啟動專案，立即回應。即便疫情當頂，也要搶占疫情中、疫情後的雲端溝通、數位工作商機。因此，不論是Facebook、Google、或思科都開發新產品、改善原有功能、積極與策略夥伴合作，對準Zoom而來。電信業者Verizon把視訊會議平台Blue Jeans購併納入旗下，Google又宣布原本限制較多的Google Meet自4月免費供大眾使用，微軟強推的Teams視訊會議軟體下載量暴增7成。這一輪輪的動態競爭，都是全員在家工作的情況下啟動，進而完成的。

而Zoom也積極回應。它請來原本在川普政府擔任國家安全顧問的前陸軍中將H.R. McMaster擔任董事。它將網路基礎設施架構重新規劃，將不同地區彼此分隔，在美國、中國間畫分楚河漢界，避免有安全疑慮。它更宣布將引入端點對端點全線加密，提高防駭防護。

就在Facebook宣布恢復公司內工作時程時，它也對外宣布籌劃多時的監理委員會正式啟動，將公司治理的體制大幅變更。疫情肆虐時，改造企業治理的典章制度也不可停頓。

矽谷在疫情來臨後，不但沒有因全員在家工作而停擺，反而腳步更快，將管理績效進一步提升。這些科技巨頭企業因此拉開了與其它企業間的差距。這就是疫情洗禮下的「矽谷新常態」。

責任編輯：陳建鈞

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