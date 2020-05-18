東南亞封城衝擊半導體元件缺貨，但廣達在蘋果新機及Chromebook出貨躍升下，本季出貨量將拼1000萬台，更豪語2020全年筆電出貨量逆時鐘成長。

廣達2019年筆電出貨達3,510萬台，疫情打亂2020年棋局，為何財務長楊俊烈說，2020年筆電市場總量衰退5~10%，但廣達卻說會在筆電出貨總量、營收跟獲利三項都逆勢成長？

「2020年筆電會成長，但總量不是很確定，因為下半年經濟變數及半導體晶片第二季起缺貨。」楊俊烈在法說會上指出，不過廣達因為拿到新客戶，市占成長，不僅第二季挑戰千萬台出貨量，還喊出今年在出貨量、營收跟獲利三項成長目標。

而根據他的細述，東南亞的封裝測試廠在菲律賓跟馬來西亞，因為封城因素，只能運作25～30％，導致產能低於預期，部分被動元件MLCC也在馬來西亞、菲律賓、泰國生產，同樣吃緊。

Chromebook受歐美校園採用，遠距教學讓父母紛紛為子女購買一台在家上課。 Dell

不過即便零件缺貨，廣達筆電第二季仍將比首季成長20%以上，這個數據是從廣達預估上半年筆電出貨量要比去年同期雙位數成長推算，廣達2019年上半筆電一共出貨1,600萬台，季增一成就是1,760萬台，扣掉今年廣達首季730萬台出貨成績，第二季顯然要拚千萬台出貨量。

歐美遠距上課Chromebook需求夯，出貨翻倍

除蘋果Macbook Pro新機上市，另一大關鍵是Chromebook。廣達是目前為止全球最大Chromebook代工廠，副董事長梁次震透露，首季Chromebook預估占比20%，但到本季度，因為在家工作跟在家遠距上課需要，Chromebook出貨量大增，占比預估來到3~4成，因為很多人家裡只有一台電腦，大人跟小孩都在搶著用。

而伺服器也因在家上班，視訊會議大增，拉抬雲架構基礎建設投資，客戶提高工作負載支援，目前廣達在台灣跟中國生產伺服器，客戶也能接受因疫情提高的生產成本，伺服器第二季出貨預估仍將雙位數百分比成長，全年亦同。

「第一季我們仍在投資研發！」楊俊烈表示，5G及AI方面投資仍是廣達重心，即便首季營運偏淡，但廣達並沒有偏廢研發能量，加上台灣及泰國新廠投資，廣達2019年資本支出70億元，今年上看80~90億元，會比去年成長。

** 以下為廣達董事長林百里致股東營業報告書：**

2019年是廣達為邁入下一個三十年的成長調整全球布局、累積能量的關鍵年，也是公司朝向人工智慧（AI）轉型、引領技術創新的元年。

縱然面對詭譎多變的全球政經形勢，但在所有同仁快速應變、勇於突破，積極行動的團結應對下，公司2019年營收持續站穩兆元大關，除了營收與獲利雙雙逆勢成長，與前一年相較，毛利率、營業利益率、淨利率也同步締造三率三升的亮眼成績。

此一成果體現了廣達近幾年持續進行企業轉型，在技術升級、優化產品組合、尋求營運最佳化等方向上的努力，已逐步顯現成效，使得公司經營在變局中仍能穩中求勝。

我們也將在此一基礎上繼續前進，致力研發新技術、拓展新產品、同時大力推動自動化生產，以撙節成本、提升效率及品質，展現廣達致力追求「真、善、美」的企業精神，亦即「真」─凡事求真、「善」─事事做好、「美」─目標達成。

自美中貿易戰開打以來，陸續公布了特定品項中國生產的產品輸往美國需加徵額外關稅。為協助客戶避免貿易衝突所衍生的潛在商業損失及稅務成本，廣達於第一時間快速因應，在華亞科學園區內擴充台灣的製造產能，包括擴建現有總廠、建置二廠及東遠廠產能，並新建廠辦合一的第三生產大樓，同時，也首度將全球佈局的觸角擴及東南亞地區，在泰國建立新的生產基地；並進一步優化原先在大陸、美國、歐洲等地區之生產製造據點。

我們以完整的布局策略、建置高效率的生產基地，將貿易戰對全球複雜供應鏈產生的不利影響及全球經貿變化所帶來的危機，轉化為廣達強化競爭力與加固客戶關係的契機。

透過適當的分散生產、提高地區產能的機動性，我們已有效化解產能過度集中的風險；而位在台灣的製造基地，更憑藉鄰近研發總部的地域優勢，將研發與生產緊密結合，發揮「Time to MP」(Mass Production)的綜效，加速創新流程。同時，我們也在生產工廠中導入「Q-Factory」（工業 4.0），將製程合理化、自動化、智慧化，逐步提高自動化生產比重與工廠效能。

廣達以不斷精進的科技產品製造工程技術，結合研發人才的創新能量，重新定義了新一代的「台灣製造」，為市場提供更高附加價值的產品與服務。

2020 年營運展望

COVID-19疫情此刻正在全球各地肆虐、原油價格仍持續探底，而各國為平抑疫情所採取的隔離措施，又無可避免地導致消費與經濟活動停滯及失業率大幅攀升，並對全球的醫療及經濟體系形成嚴峻挑戰。

展望2020年，全球景氣仍有陷入衰退的疑慮，總體經濟情勢不容樂觀，但廣達無畏挑戰，在充滿不確定性的大環境中，仍將勇往直前，持續推動「創新、改變、超越」，並聚焦「研發創新」與「製造升級」，掌握5G發展脈動、發展 AI 應用、連結雲端科技與物聯網（IoT），在新商機、新應用、新產品等領域投入大量精神，愈是處於逆境，我們愈要穩紮穩打，累積實力以搶得先機。

在5G應用方面，廣達持續開發完整的5G端到端硬體產品與解決方案，並與電信設備商合作，研發5G基礎建設相關的邊緣運算設備產品，滿足電信營運商佈署5G網路建置微型資料中心、提供邊緣運算服務的需求。

在AI技術開發方面，廣達將擴展智慧醫療領域版圖，從ABCD四大方向切入，分別是Algorithm（演算法）、Big Data（大數據）、Cloud（雲端）及Device（設備）；並成立廣達AI實驗室（QAIL），致力開發演算法、發展深度神經網路學習模型，並搭配廣達研究院執行平台整合開發及軟體技術，運用大數據儲存設備，加速AI客製化應用，發展精準醫療的應用場域。

我們亦與國內外相關領導企業及知名學術機構，在大數據軟體、工具、模型等方面展開 AI 應用的廣泛合作。以台灣為例，廣達與政府機構及產業界共同打造「台灣AI雲」，建置超級電腦高速運算資源、儲存資源及大數據資料等，提供學界及業界使用，以開發各式AI創新應用的解決方案。

「宅經濟」在寬頻及雲端基礎建設成熟下近年已蔚為趨勢，而2020年因居家上班及遠端學習等避疫措施所衍生的運算需求，可望在企業外包運算之外，持續支撐雲端伺服器業務穩健成長，並嘉惠如筆記型電腦等提供生產力的終端產品需求。

我們深信，新科技、新技術、新工具、新方法，終將協助人們走出困境、再創新局。因此，在這波疫情挑戰中，廣達仍將堅持在AI、5G等新領域的投資、並積極延攬人才投入創新領域。

廣達人永續學習、不斷思考、努力創新，加快成長腳步，一次做對、一次做好，秉持匠人精神─持續創新、精益求精、刻苦耐勞，善用「RE-THINK」、 「RE-LEARN」、 「RE-INVENT」（新思維、新知識、新戰略），在技術和管理層面上精進，利用景氣的低潮彎道超車、取得領先，以迎接下一波市場的起飛。

責任編輯：蕭閔云