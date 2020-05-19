金仁寶集團大家長許勝雄表示，2020年全球經濟與產業仍充滿不確定性，是挑戰很大的一年，巨大的波動，未來將成為企業新常態。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

全球筆電代工霸主今年再度激戰！仁寶終於在去年甩宿敵廣達，以4,241萬台出貨量登上筆電一哥，不過由於疫情衝擊讓Chromebook買氣大增，廣達受惠追單，本季出貨破千萬台，筆電王寶座，廣達再度纏鬥。

仁寶指出，2019年筆電全球市占率衝上25%，下一步將多元化發展，如伺服器（Servers）、穿戴裝置（Wearables）及汽車電子（Auto Electronics Parts)業務，2019年皆達倍數以上成長，智慧物聯網(AIOT)業務，在終端市場需求逐漸顯現下，也展現不錯成長動能。

仁寶2019年完成接班規劃，由總經理翁宗斌（左）接任管理重任，陳瑞聰（右）轉任副董事長 王郁倫攝影

智慧醫療與照護(Smart Medical and Healthcare）是仁寶集團重頭戲之一，公司表示將持續投資與佈局，2015年以來已投資超過10餘家的醫療科技團隊，並通過各項合作計畫借助外部資源，累積領域知識， 讓非筆記型電腦業務營收貢獻已來到34%，逐年增加。

董事長許勝雄表示，展望未來將以產品跟生產據點分散化加速推進，而非筆電業務上，未來不只是量的增長，還要兼顧質的提升，2020年全球經濟與產業仍充滿不確定性，是挑戰很大的一年，巨大的波動，未來將成為企業新常態。

以下為許勝雄致仁寶股東營業報告書摘要：

回顧2019年仍是「嚴峻」的一年，經濟環境內溫外冷，全球GDP成長率放緩，雖然台灣的GDP成長率約與前一年度持穩，但美中貿易摩擦著實打亂全球供應鏈體系，讓產業充滿許多不確定性。即使我們所處的產業受到了挑戰，但仁寶在去年仍然穩住腳步，並創造了幾項佳績，持續為未來的發展打下穩固的基礎。

仁寶2019年合併營收達804.42億元，較前一年度增加127.36億元·年成長1%，整體5C相關電子產品的總出貨量達9200萬台，較前一年度增加900萬台，年成長11%。

在持續提升產品服務價值及專注獲利的努力下，2019年合併營業淨利為105.86億元，較前一年度成長14%, 在和除業外項目及所得稅後，歸屬母公司之稅後淨利為69.56億元，全年每股稅後盈餘為1.60元。

業務與技術發展

在業務進展方面，仁寶筆記型電腦（NB PCs)事業在2019年持續穩居業界第一，全球市佔率達25%。多元化發展的產品，如伺服器(Servers)、穿戴裝置(Wearables）及汽車電子（Auto Electronics Parts)業務，在深耕技術及客戶的成果下，民國108年皆達倍數以上的成長，而仁寶領先布局已久的智慧物聯網(AIOT)業務，在終端市場需求逐漸顯現下，也展現不錯成長動能，相信未來在AI及5G技術發展的結合與推動下，仁寶的智慧物聯網業務將加速推進，獲得更大的發展空問。

仁寶面對2020年已有製造及產品分散多元化對策。 王郁倫攝影

此外，我們在新領域「智慧醫療與照護(Smart Medical and Healthcare）持續投資與佈局，自2015年以來，已投資超過10餘家的醫療科技團隊，並通過各項合作計畫借助外部資源，累積領域知識。2019年非筆記型電腦業務營收貢獻已來到34%，較前一年度增加2%，持續以穩健的步伐，朝既定的目標邁進。

分散生產暨智慧製造

2018年以來的美中貿易摩擦，以至今年年初中國大陸爆發的新冠肺炎疫情，讓分散生產及智慧製造的需求也來到了新的拐點， 縱使全球供應鏈看似亂局，但已是一個新時代展開。

仁寶在2019年已因應需求，同時為多個客戶進行策略性產能調整，包括回台投資以及重新建立並擴建越南生產基地，並持續投入智慧化暨自動化機器設備。在此同時，我們也已積極招募人才及團隊，並搭配供應鏈規劃，以應對新局。

展望2020年，全球經濟與產業的變化仍然充滿許多不確定性，依舊是挑戰的一年，巨大的波動也許將成為企業的新常態。延續去年的成果，今年我們除了要持續保持仁寶在產業上領先的地位外，更要加速推進在業務、生產及供應鏈的分散與多元化。

同時，我們認為企業唯有建立好本身在技術、營運及財務上的穩健基礎，才能保持彈性面對未來的不確定性。因此，在技術上，我們將重點專注在AI、5G及雲端技術的開發，讓仁寶在非筆記電腦業務的發展，不但是「量」的增長更兼顧「質」的提升，替客戶創造更多價值。

在營運上，我們將持續推進數位化和自動化工作，目標成為智慧製造的領導廠商。在財務上，我們將以穩健的財務結構為基礎，兼顧營運成長與長期股東回饋，使仁寶更能從容面對產業波動所帶來的風險。

責任編輯：陳映璇