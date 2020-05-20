為讓太陽能電廠運作的資訊、金流公開透明，太陽能營運商微電能源提出新的太陽能經營模式，導入區塊鏈技術，把電廠結合金融創新，擴大產業參與。

「過去聽到某外商、私募基金投入大筆資金投資太陽能電廠，聽起來太陽能好像是一筆很好的生意，但為什麼參與的人還是少數？」這是微電能源執行長王愍迪對太陽能投資提出的疑問。

一個太陽能電廠投資長達20年，從電廠開發、建置、融資、保險、維運到投資、投後管理都分散不同機構完成，資訊難以串連，後續未落實建廠、未妥善維運、與地方爭利問題層出不窮，甚至日前出現透過「發幣」的名義，吸引民眾投資蓋陸域風機，但最後廠商募到資金後人去樓空，淪為綠能詐騙案。

為了讓整個太陽能電廠運作公開透明，太陽能營運商微電能源執行長王愍迪提出新的太陽能經營模式，導入區塊鏈技術，確保電廠經營數據公開透明；並把電廠結合金融創新，將太陽能證券化，擴大民眾參與。

微電開發App，發電數據、金流透明化

微電是國發基金第一個投資的太陽能營運團隊，成立4年來先後獲得工業局、福華集團、聯邦創投等資金挹注。微電能源擅長太陽能工程建置及維運，建置太陽能裝置容量上看220MW，案場遍及南北，管理總計超過100億新台幣規模資金標的。

微電能源導入區塊鏈技術打造「太陽能硬體資產管理平台」，由微電持有開發案場，旗下新創索拉能源，透過氣象資料做發電量預測報告，並透過大數據分析電廠的狀況，參與者透過手機App掌握每日電廠預估收益、累積收益、報酬率。

做到從電廠開發建置到銀行融資、後期營運管理，確保發電的數據、金流、資訊透明流通，並與金控、保險、服務信託端做串連。

透過手機App可以掌握每日電廠預估收益、累積收益、報酬率的狀況。 陳映璇攝影

聯手金融機構，第三季發行太陽能電廠基金

但要如何擴大太陽能參與？微電做法是將太陽能證券化，變成金融商品。微電預計5月底啟動10MW「微電一號」太陽能電廠，透過私募基金發行700萬張特別股、300萬張普通股，面額10元，將募集1億元，購買門檻為100萬元起跳，主要針對特定投資人，根據內部試算每年可拿到5～6%投資報酬率，而微電一號的試行，是為未來發行基金做準備，從中了解風險並進而修正。且他們預計在第三、第四季擴大規模，與金融機構合作發行基金，募資金額上看30億元，透過信託的方式，讓一般投資人參與，零股也能購買。顯示太陽能投資商品將越來越多元。

為建構整個開放的太陽能生態系，微電與國發基金、福華集團、聯邦創投、富邦銀行、新光銀行、國泰世華、歐力士租賃等合作，串起租賃、融資、保險、私募基金及服務信託，預計下半年將展開更多合作。

在微電的想像中，太陽能是可以持續20年生產金流，未來將延伸更多應用。

假設你有投資太陽能又有租車的需求，過去微電與租賃公司歐力士合作特斯拉的專案，讓投資人可以用太陽能發電收益來付承租特斯拉的月租費，而微電會幫消費者管控風險，確認消費者的收入是否足以支付租車金流。未來將更進一步支援教育學院、蓋文化城、捐款等公益層面。

王愍迪強調，微電不同於國外的投資基金，每年賺到錢就把錢匯出去，微電的目標是讓再生能源的收益，能與台灣在地有更多連結。

責任編輯：蕭閔云