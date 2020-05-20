數位人民幣將成為中國法定貨幣之一，不過實名機制可能導致其淪為次等貨幣，進而衍生出的換匯、黑市等問題，令使用者感到卻步而失敗。

數位版的人民幣計畫越來越清晰，這將是全球第一款運用分佈式帳本、加密技術與演算法驗證的加密貨幣版人民幣。怎麼使用？未來人民幣紙鈔、數位人民幣會同步啟動。用戶只要註冊一個App錢包，視情形向銀行繳交個人資料、兌換，就可以開始使用數位人民幣。

日前台灣中央銀行總裁楊金龍表示：台灣並未將央行數位貨幣列為當務之急，而是持續強化電子支付系統；央行一直在注意數位貨幣（CBDC）的發展，同時也進行試驗中，但目前並沒有推出的時間表。

這將是中國人民銀行發行的法定貨幣「之一」，走在全世界前面。具有「法定清償」效力，任何中國機構或個人都不可以拒絕以數位人民幣付款，以下我來深度分析它的潛在功能，還有他可能失敗的理由：

更強大的追蹤功能──國家找得到你

用戶最關心的，錢包需不需要有實名制，邏輯很簡單，實名程度越高，能使用的額度越高。按照目前相關資料，分為四種層級：

一類：強實名

二類：較強實名

三類：較弱實名

四類：日常使用、匿名。完全匿名制的錢包，讓數位人民幣可以落實零售使用（Digital Currency）

我持有的一般加密貨幣，如果沒有透過交易所等實名制錢包，原則上能被追蹤到的只有錢包位址、商品交易紀錄、找不到實際支出日常費用的人。

中國政府稱，數位人民幣可以保有用戶的日常消費隱私，又可以打擊犯罪、防堵洗錢或恐怖份子。

在DCEP（Digital Currency Electronic Payment，中國央行數字貨幣）架構裡，設計有兩個數據庫讓中央機構收集信息，然後「有效管理」如下圖：

即將上路測試

自今年5月開始，蘇州市相城區各區級機關、企事業單位員工會有50%的交通補貼將通過央行數位貨幣的形式發放，且目前已要求區屬行政單位員工在4月結束前，安裝數位錢包。

公函中提到，蘇州市相城區是數位人民幣的重要試點地區，並正在配合中國人民銀行（央行）及工農中建四大國有銀行推進數位貨幣的試點工作。目前流傳著中國農業銀行已開始內測數位錢包，下圖更顯示，僅開放深圳、雄安、成都、蘇州四個網點參與測試。

這讓我聯想到過去中國剛改革開放的時候，也採行過類似的雙貨幣制度，一個名義上和人民幣等值，但只准外國人用的玩意兒，叫「外匯券」。

曾經的雙貨幣制度 ── 人民幣和外匯券

中國銀行外匯兌換券（英語：Bank of China Foreign Exchange Certificate），俗稱「外匯券」，為中國銀行發行，曾在中華人民共和國境內流通、特定場合使用，面額與人民幣等值的一種特定貨幣。

1970s後期，隨著中國大陸旅遊事業發展和對外經濟文化交流活動的不斷增加，來中國大陸的外國籍人士、華僑日逐漸增多，專門服務外賓的賓館、商店及進口產品也增加。由於中國大陸實行人民幣管制，禁止外幣在中國國內市場流通。為盡可能控制外籍人士、華僑及駐華外交、商務機構人員從中國大陸出境時把持有的人民幣兌換為外幣的數量，所以當時採用了一種雙貨幣制度──外匯券」。

外匯券只能在特定的地方使用，如賓館、友誼商店、免稅店等；在物資匱乏的年代，也只有在這些地方才能買到當時被視為奢侈品的高檔貨──人頭馬的洋酒、萬寶路香菸、彩電、瑞士手錶。包括有中國手工藝品和絲綢等也能在友誼商店買到。等於是你拿著外匯券，可以買到別人買不到的產品。

如美國Kenneth Starck教授在《畫龍點睛》一書中描寫的：「當時，中國的外匯券是特權貨幣。」「如果錢能說話，外匯券的聲音比人民幣大50%」。

漸漸地，擁有外匯券就不是外國人的專利了。有一些大陸居民從他們的海外親戚朋友那裡能得到一些外匯券。一旦擁有外匯券，他們立刻成為他們的同事、鄰居和朋友眼紅的對象，因為外匯券就是出入友誼商店的特殊通行證。

最終，Starck教授在自己的書中將這種雙貨幣制度描寫為「外匯券貶低了官方貨幣的價值並鼓勵了黑市交易」，這種雙重標準、差別待遇，也成為「外匯券」導致黑市盛行，為了兌換雙軌貨幣市場不斷炒作，炒作到後來，政府無法控管，最終廢止了外匯券，也終結了這段雙軌制貨幣的特殊期間。

避之唯恐不及的人民幣？

數位人民幣的推出意味雙貨幣制度2.0，與「外匯券」不同的地方是，數位人民幣很可能是「劣化版」人民幣。

你使用一般現金人民幣，還能保有一些隱私，例如國家不會知你把它放在枕頭邊、還是花去哪。但數位人民幣，尤其針對數額較大的、或敏感人士的錢包，只要國家想知道，就可以追蹤到，金流無所遁形。

未來如果全面推出數位人民幣，對小額使用者可能沒什麼感覺，因為隱私這塊顧慮較少，但因為國家追蹤的特性，新人民幣黑市將出現，也會有換匯發生。 部分人民或台商，會把數位人民幣折價賣出，以換成現金人民幣。

當炒作、換匯、黑市問題，讓政府的管治難度增加，使用者避之唯恐不及，我認為，數位人民幣將因更強大而失敗。 除非，未來要廢除的是現鈔。

台灣是否要跟進央行幣？我想也可以先等一等。

責任編輯：陳建鈞

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