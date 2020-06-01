支付，正逐漸走向場景支付，透過綁定及嵌入的方式，讓消費者無論在實體、虛擬、國內或境外消費，都能享受支付融入生活的最佳體驗。

隨著科技、生活習慣與環境的改變，消費場域也發生許多變化，從過往的實體通路或購物網站，到如今出現在生活中各個環節，例如：用手機App叫車、在OTT影音平台付費看劇、上社群網站買東西、訂閱影音頻道…等，這些新的消費場景，不只反應出民眾生活方式的改變，更隱含著對新型態支付服務的需求，支付，正逐漸走向場景支付的時代。

場景支付 打造隨時、隨地、隨需的支付服務

中國信託數位營運總處總處長林蕙君指出，仔細觀察支付的發展歷程，不難發現支付應用的發展約略分成4個階段，每一個階段的改變，除了受到科技影響外，應用場景也變得更加多元，而且改變的背後都是基於相同目的，讓交易變得更簡單、方便。

在1.0時代以實體卡片為主，消費者在實體通路刷信用卡或簽帳金融卡付款；到2.0轉為感應卡與電子票證，民眾可以在便利商店小額感應付款，或是搭乘捷運、鐵路等大眾交通工具；之後來到3.0行動支付階段，單靠一隻手機就能行遍天下，不只稍具規模的商店，就連小型的早餐店、手搖飲料店也都能接受行動載具付款；而4.0場景支付，則是要透過綁定及嵌入的方式，讓消費者無論在線上、線下甚至跨境消費，都能享受「一鍵付款」的便利性。

中國信託

林蕙君認為，在場景支付的概念下，金融業者必需將支付工具（如：信用卡、金融卡、簽帳金融卡、儲值卡）虛擬化，再嵌入(In App/Web)到各個不同需要支付的消費場景，例如：電腦、手機、汽車、智慧電視、智慧冰箱…等，讓消費者只要按一個鍵、再結合刷臉、指紋、圖形…等各種認證方式，就能完成付款，而且不論實體、虛擬、國內或境外，皆要讓消費者能夠無感、無縫完成支付體驗。

建構支付生態圈 提供差異化服務

為了實現這個目標，中國信託從使用者與場域應用兩個角度出發，在使用端，以瞭解消費者在支付時的痛點、需求及偏好為主，像是調查哪些場景會有不便利的支付體驗，並加以改善，或是掌握各個年齡層客戶對支付服務的需求和偏好，根據需求提供最簡單方便的支付服務。

根據中國信託所做的調查為例，發現年長者偏好語音服務，所以中信應用AI人工智慧技術，推出全新對話式服務，讓客戶用講的就能查詢帳務明細、繳信用卡費、轉帳等，而年輕人喜歡用手機或智慧手錶，只要在LINE Pay帳號中綁定好信用卡，之後按下LINE Pay鍵就可以直接使用電子錢包。

至於場域應用端，中國信託則抱持著開放心態，持續與策略夥伴合作，透過API串接、場景共營、開放平台等合作模式，共同建構金融生活生態圈，使金融服務融入於日常生活行為中，讓支付不只是一種工具，更是消費者的生活入口。

舉例來說，中信與中油合作推出的中油Pay行動錢包，消費者可於App內線上申辦信用卡，之後的開卡、綁定等作業也都能在App內一次完成，而且中油Pay在設計時，不單只考量到加油付款需求，還有客戶的行車需求，提供如：即時油價通知、停車位狀況查詢、eTag國道通行費等各種行車資訊，為客戶創造無縫的行車體驗。

又如創下全台最大發卡量紀錄的中信LINE Pay卡，卡友從卡片申請、支付綁定、點數累積、兌換都可透過行動載具完成，至於以LINE POINTS為基礎所發展出來的社群點數生態系，不只龐大，更橫跨海內外市場。發卡至今LINE POINTS已經創造100億點的流通價值，國內合作通路高達16萬家，未來還會延伸到跨境，在美國Amazon平台提供一鍵支付服務，讓客戶跨境消費體驗更便利。

林蕙君強調，場景支付已是必然趨勢，未來，中國信託將會根據構成場景的五大要素：時間、地點、人、事件、連結方式，也就是，在什麼時間消費、在哪裡消費、消費者是誰、消費類型是什麼（如：叫車、購物、訂閱頻道）、及當下適合的支付工具，持續不斷地發展差異化服務，以客戶為中心，建立符合其需求及偏好的支付體驗方式。

同時中信也會積極將金融服務置入到客戶需要的生活場景，將金融自主權交給客戶，未來中信也會秉持Banking My Way的品牌精神，將服務觸角伸向社群媒體、電商、旅遊等消費者往來頻繁的場景，並善用AI人工智慧、5G等創新技術，帶給消費者支付融入生活的最佳體驗。