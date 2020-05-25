疫情間的遠端工作體驗，令科技工作者紛紛出走矽谷，Facebook在宣佈將大舉實施遠端工作之餘，也透露將採取多種手段確認員工位置防止浮報。

這場綿延近半年的疫情，令許多企業與民眾有了遠端工作的初體驗，不少科技巨頭也在品嘗過遠端工作的好處後，接連宣佈將長時間、大規模地實施遠端工作。儘管如此，這可能不代表員工能到富有渡假氣息的陽光小鎮舒適生活，Facebook提醒員工：如果搬家了，你的薪水可能會受到影響。

日前接受外媒《The Verge》的專訪時，Facebook執行長祖克伯透露，他們在遠端工作上非常領先，並信心滿滿地指出，預估未來5至10年內，他們可以讓約半數員工永久在家工作。

Facebook認為，遠端辦公解放員工的地理限制，使公司有機會招攬世界各地的人才，不必侷限於矽谷附近，擴大招募人才的可能性，同時已打算發起全球性的招募計畫。

這番話恰好緊隨推特的聲明之後，5月中旬推特執行長傑克．多西（Jack Dorsey）才宣佈，經過這次疫情的洗禮後，他們決定永久實施遠端辦公，開放偏好在家工作的員工，可以在疫情過後繼續維持這樣的工作模式。

住度假勝地，拿矽谷薪水？Facebook：會嚴密審查排除

不過，想占祖克伯便宜的人可不少，根據《路透社》報導，消息一經揭露，有人就在匿名職場App上寫道，「幫朋友問的，這是否代表我可以在矽谷應徵職位，實際上在例如加勒比海工作？」

但祖克伯強調，給予員工的薪水是按照「地方」而定，員工假使搬家必須向公司回報，並警告不誠實的人會有很嚴重的後果 。至於如何確認遠端工作者的地理位置，他透露，Facebook會要求員工連結公司VPN確認位置，還計畫利用以前尋找曠職實習生的App，監督員工是否有誠實回報居住位置。

因此，在消費低的恬適鄉村生活，領著矽谷高薪的如意算盤，很可能無法實現。

Facebook員工對於遠端工作實施後的情況，也抱持種種憂慮。例如有人擔心出現遠端工作的競爭者後，可能導致員工薪水普遍下滑，也有人害怕住的離總部較遠，可能會影響未來在職場上的升遷。

不過Facebook澄清，他們並沒有因此裁掉矽谷員工，或下調薪資的打算。

也有人認為，這種作法給予員工選擇的機會，沒有家庭包袱的年輕人可以在矽谷打拼，但需要養家者也可以選擇搬到更適宜生活的地方工作。即使可能導致薪水受影響，對於重視生活品質的人來說，仍是很有吸引力的選項。

沒理由忍受昂貴租金，人才紛紛出走矽谷

創投公司Social Capital執行長、Facebook前高管Chamath Palihapitiya認為，加州會是Facebook這次遠端工作潮的最大輸家，「 陽光怡人、房價親民、稅率低廉的其他州可預見會有更多高收入工作者進駐。 」

一份針對矽谷技術人員調查顯示，如果能永久在家工作，接近3分之2的人會選擇離開矽谷。矽谷的人口已經過於飽和，高昂的生活費用與房價、噩夢般的交通都令在當地討生活的人們覺得壓力沈重。

根據《Business Insider》報導，為Google、微軟等大企業提供服務的設計公司Blitz執行長亨利（Melissa Hanley）表示，如果我們無須在辦公室處理工作，那又何必要去辦公室。

矽谷高昂的消費水準與房價，當人們紛紛考慮出走。 shutterstock

《彭博商業週刊》指出，過去對遠端工作抱持審慎態度的廣告科技公司Jelli，在經過這次疫情體驗後也改變作法，開放員工遠端辦公。32歲的赫克勞（Hecklau）因此捨棄舊金山月租高達3,200美元的住處，在別地買了一棟自己的住宅，「 沒有任何理由讓我留在這，我沒辦法說服自己繼續付昂貴的租金。 」

但遠端工作也不一定全然是優點，例如Yahoo曾實行過遠端辦公，但最終認為這影響他們創新而要求員工重回辦公室。同時也代表應徵工作面對的競爭也更為劇烈，以往可能只有願意遠赴矽谷的人才是求職上的競爭者，但未來全美國、甚至全世界的人才，都可以角逐同一份職缺。

另外，即使企業保證矽谷員工的薪水不會受影響，但這不代表他們未來不會優先選用薪資更低廉的地區員工，可能間接壓迫到部份求職者的錄取機會。

資料來源：Business Insider、彭博商業週刊、Reuter

責任編輯：陳映璇