互動式數位白板是ViewSonic於2016年新切入的產品線，已能貢獻25%的營收，也讓ViewSonic更加堅定地往教育科技（EdTech）發展。

以「三隻鳥」顯示器聞名的ViewSonic（優派），於2016年開始切入互動式數位白板（Interactive Display）的領域，成為旗下三大產品線（顯示器、投影機、數位白板）中仍能維持三位數成長的新動能。

根據研究機構Futuresource 2020第一季的報告顯示，2020第一季全球互動式數位白板市場出貨量相較去年同期大幅下滑20%，ViewSonic則保持131%成長率，目前數位白板所占營收約25%。此外， ViewSonic近年來積極布局台灣教育科技市場，今年第一季預估市占率達59%。

在地化經營，與台灣教育領域攜手合作

ViewSonic董事長朱家良（首圖）表示：「ViewSonic之所以能持續成長，主要原因包括全球教育科技推廣經驗、在地化經營，以及創新的數位教育平台。」

以電子白板切入全球教育科技市場以來，ViewSonic圍繞硬體提供軟體與生態圈的完整解決方案。舉例來說，ViewSonic為Google for Education的合作夥伴，有超過200萬個已獲得授權的合作教育內容影片，提供教師豐富的教學內容，不會有「買了硬體卻無內容可播」的窘境。

除此之外，ViewSonic能在台灣拿下高市占率，便是透過與台灣的學校、老師緊密合作，共同培訓數位師資和發展數位課程。ViewSonic也於今年初與中華電信攜手合作，贏得2019全年度前瞻基礎建設計畫中，規模最大的智慧互動白板採購案，將為台南市279間學校的1,221間教室導入ViewSonic的數位白板。

於創新數位教育平台方面， myViewBoard是ViewSonic以教學目的設計的雲端解決方案，提供一個開放、支援跨平台的教學環境，協助學校快速布署遠距教學 ，讓老師無論在教室數位白板、或遠端用的PC，都可以共享同一軟體、教學檔案、方法與經驗。

從顯示器切入教育科技領域，從與第一線教育現場合作開始

教育科技（EdTech）是ViewSonic近年全力倡導的理念，朱家良表示：「目前EdTech多偏重硬體設備建置，難以發揮真正的科技效益，以及給予師生持續使用的動能。」

因此，ViewSonic積極地與各地教育現場合作，如德明財經科技大學與台灣師範大學。

台灣要推廣教育科技，數位師資、數位教材、數位環境都不可或缺。左為台師大校長吳正己、右為ViewSonic董事長朱家良。 ViewSonic

以台灣師範大學為例，ViewSonic與其合作共同推廣「環境＋師資＋課程」的全方位教育科技，同時宣布「ViewSonic創新教室」在台灣師範大學的教育學院大樓正式啟用，作為業界的教學示範場域。同時，ViewSonic也為台灣師範大學的教授安排培訓課程，讓數位白板能真正落實到教學環境中。

隨著今年3月新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的擴散，ViewSonic也提供台灣中小學以及大專院校免費myViewBoard數位教育平台，協助部屬遠端學習，在這段疫情的非常時期，快速讓大專院校熟悉未來的教育場景，也為ViewSonic將來的發展道路打下基礎。

責任編輯：陳映璇