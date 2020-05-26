韓國跟新加坡以「城市大腦」為基礎，整合數據、有效防疫。台灣是否也能從中借鏡，趁此機會發展數據治理的智慧城市？

新冠病毒（COVID-19）爆發以來，部分國家從被動因應轉為主動治理，疫情劇增是重要的轉捩點。疫情初期，許多國家存在地方應對不即時的現象，因而影響民眾對政府的信任。隨著案例激增，危機管理意識抬頭，從醫療公衛體系到社會經濟的調適，各國皆全民動員防疫。城市大腦（智慧城市的指揮中心）如何運用及整合數據，幫助城市領導者控制疫情呢？勤業眾信團隊以韓國近期的防疫表現舉例說明之。

韓國首爾的城市大腦「智慧城市平台Seoul Smart City Platform」整合多項資訊，在疫情期間能即時顯示各地區的病例，協助領導者調整防疫措施。而基於「市民即市長」的政策理念，首爾城市大腦不只輔助領導者決策，同時也開放給市民了解疫情。

智慧城市平台Seoul Smart City Platform即時數據。 scpm.seoul.go.kr

鏡頭切換至新加坡，因應疫情，政府推出TraceTogether App。透過手機間交換藍牙訊號以偵測附近用戶，並儲存記錄於用戶手機，幫助政府控制疫情。此外，TraceTogether結合智慧國家平台Smart Nation Platform及開放資料平台Covid19 SG，得以讓市民避免群聚於傳染地點，以防大規模傳染發生。

韓國及新加坡在之前作為「防疫優等生」的身份，善用數據尋找潛在病例是關鍵因素，而城市大腦在協助城市管理者提高疫情的應變能力起了關鍵作用，但城市大腦究竟是什麼呢？

何謂城市大腦？

城市大腦，為智慧城市的指揮中心，其強調機器智能（Machine Intelligence），用來解決人類解決不了的問題。它就像高科技控制室，整合所有城市各領域數據進行關聯分析，呈現於大螢幕，城市管理者可以一目瞭然快速查看重要市政資訊，並進行決策與通報相關單位應對。

協助城市優化

以往的城市數據，可以說是一座座「數據孤島」，部門間數據無法整合。有了城市大腦，管理者即可俯視城市的全貌及優化資源的分配。舉防疫為例，透過影像、地圖資訊及醫院數據，可以協助城市管理者掌握疫情，包含監督移動熱區、設置緊急通報系統、檢視居家隔離狀況，可根據需求即時調整衛生福利政策，最大程度減少病例增加的機率。

改變城市治理模式

當數據成為城市的一部份，城市管理者的思維、市府團隊的協作機制、市民的生活模式等面向都將出現重大改變。城市裡的元素加入了龐大的數據庫，可以相互通訊，讓城市管理者可以從遠端調節城市運作，也讓跨局處溝通變得頻繁，全面提升危機管理與應變能力。而開放數據讓城市管理者和市民之間，有了數據及意見的循環。市民只需手機點一點，即可獲取相關資訊。

隱私權議題

疫情爆發後，如何找到對的感染者進行篩檢呢？答案是數據比對。韓國是全球手機擁有率最高的國家之一，加上高密度設置監視器，能準確揭露患者的感染地點。此外，新加坡運用TraceTogether藍芽技術追蹤市民行蹤也是經典案例。但其他國家在考慮採取類似措施時，必須在隱私權和防疫間做出抉擇，韓國及新加坡可以說選擇了後者，但這背後的基礎建設及文化適應，絕非一朝一夕建立。

跨城市間的聯防議題

新冠病毒大流行，在城市、國家和全球層面都提出了挑戰。然而，數據保護法是否具有足夠的靈活性來對抗病毒呢？這是數據共享面臨的最大問題。城市領導者的權限可以開放到什麼程度、共享數據可以詳細到什麼維度呢？相關單位應該建立數據共享發布指南，並且制定彈性保護機制。 這將要求各國重視全球公共利益，重視危機管理，以確保數據可以跨越國界。

台灣如何迎接這波浪潮？

台灣中央及地方政府團隊如何迎接這波浪潮，以城市大腦為基礎發展規劃智慧城市，值得關注。例如，是否以市民為核心、能否及時處理數據、能否快速應變緊急狀況及彈性的數據共享機制皆為重點。疫情流行之下，這是最壞的時代，也是最好的機會，台灣除了防疫措施受到國際矚目外，也可趁機發展數據治理相關舉措。

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責任編輯：陳建鈞

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