當美國太空局（NASA）的太空人於當地時間5月27日搭乘SpaceX的載人龍飛船升空時，他們將不僅僅是進入太空，還將開啟一個可能具有變革意義的新時代，因為此前沒有任何私人公司將人類送入軌道。在取得這個重大成就過程中，NASA也節省了近300億美元（約新台幣9,017億元）巨額預算。
美國空軍上校、NASA資深太空人史考特·霍洛維茨（Scott Horowitz） 曾幫助制定月球探測計劃，名為「星座」（Constellation）。該計劃中包括可將太空人送入軌道的運載火箭「戰神一號」（Ares I），以及供太空人乘坐的飛船。戰神一號將採用與航太飛機相同的技術，並將改進後的航太飛機固體火箭助推器作為其第一級。
霍洛維茨是NASA試圖將太空飛行商業化的主要批評者之一。他後來提及，戰神一號火箭的開發成本大約為4億美元（約新台幣120億元），與SpaceX獵鷹9號火箭實現首飛的費用相當。然而，霍洛維茨提到的4億美元（約新台幣120億元）實際上並非戰神一號的開發費用，而只是單個航太飛機固體火箭助推器試飛的成本。
那麼，把霍洛維茨所描述火箭送上發射台到底要花多少錢？在歐巴馬總統敦促國會為私人航天器提供資金之前，NASA曾打算使用戰神一號火箭和「獵戶座」（Orion）飛船將太空人送往太空站。2009年，NASA估計開發戰神一號和獵戶座將花費245億美元（約新台幣7,363億元）。但當年晚些時候的一項獨立分析發現，實際成本可能至少為345億美元（約新台幣1兆元）。
其中，大部分（大概200億美元，約新台幣6,011億元）資金將用於戰神一號火箭的開發。而在整個商業貨運發展計劃中，NASA最終只向SpaceX支付了3.96億美元（約新台幣119億元）資金。並且這筆錢不僅僅專門用於研發火箭，還為貨運龍飛船和佛羅里達州發射台的開發提供了資金。現代獵鷹9號火箭可以將23噸的重量送入近地軌道，這於斯科特火箭的運載能力相當，而後者的開發成本卻是前者的50倍。
換句話說，當SpaceX開發出獵鷹9號火箭和貨運龍飛船，並在卡納維拉爾角建造了發射設施時，NASA的工程師們卻仍在研發獵戶座飛船、戰神一號火箭和地面系統。最初被派到SpaceX負責商業太空貨運專案的NASA工程師麥克·霍卡查克（Mike Horkachuck）說：「我們實際上是在做星座計劃要做的事情，但花費的資金卻只相當於他們一個月的耗費。」
除了太空貨運業務，NASA在載人飛行方面也藉助了私人公司的幫助。總體來說，NASA向SpaceX和波音公司投資近50億美元（約新台幣1502億元），將他們的載人龍飛船和星際線飛船（Starliner）系統送上發射台。NASA負責商業太空業務的經理菲爾·麥卡利斯特（Phil McAlister）指出，NASA原本計劃在單個「戰神一號－獵戶座」系統上投入的資金，將是在私人火箭上發射的兩艘不同飛船最終投資的七倍左右。
在NASA的供應商中，SpaceX取得的成就最大。在貨運方面，它以更少的成本執行更多任務。作為載人飛行計劃中，NASA付給波音公司的錢比SpaceX多50％。儘管如此，SpaceX仍比波音提前一年完成了載人龍飛船專案，而波音最早也要到明年春天才能完成載人飛行。反過來，SpaceX也從與NASA的合作中獲得了巨大好處，無論是在經濟上還是在安全載人飛行技術上。
NASA的商業太空飛行專案始於15年前，當時其局長麥克·格里芬（Mike Griffin）在這個新興產業上押下賭注，以尋求向國際太空站運送貨物的太空人的多樣化方案。格里芬承諾拿出5億美元（約新台幣150億元）作為種子資金，用於幫助私人公司開發和製造新式航天器。SpaceX和軌道科學公司獲得了首批「商業軌道運輸服務」合約。自那以來，NASA商業太空專案不斷擴張。
格里芬之前，在大型載人航太專案上，NASA的常見做法是工程師們確定需要什麼，並選擇承包商來建造它，然後用一式三份的文件來監控每個步驟的實施。這種做法不僅經常導致專案時間拖延，NASA也容易陷入成本超支的困境。如今，NASA只負責提出具體要求，承包商則負責設計來滿足其需求。NASA將為這些服務支付固定費用。
得益於與SpaceX等私人公司在貨物和載人運輸方面取得的成功，NASA可能將合作模式繼續保持下去。SpaceX已經贏得了向月球太空站Gateway運送貨物的合約，並幫助開發月球著陸系統。
責任編輯：林芳如
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