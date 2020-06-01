週末時，SpaceX成功發射載人火箭升空，兩位太空人順利抵達國際太空站，為這間太空技術公司的「宇宙旅遊」野心，寫下成功的開始。

本週末，SpaceX獵鷹9號火箭一如往常在基地待命發射，唯一不同的是，這次的乘客不是衛星，而是兩位NASA太空人。5月30日晚間，獵鷹9號火箭載著兩位太空人所坐的龍飛船（Crew Dragon）升空，在經歷約19小時飛行後，龍飛船成功飛抵國際太空站。

太空船成功對接、推進器也順利回收

實際上，SpaceX最初計畫在5月27日發射火箭，然而當日天候不佳，這項任務便順延至週末執行。

2014年NASA分別與SpaceX、波音簽訂合約，委託兩家航太巨頭擔負太空人往返太空站的任務。在獲得NASA近80億美元的援助，及多年的研發後，這項任務在近期邁入驗收成果的最終階段。

SpaceX在週末執行了載人火箭發射任務。 NASA YouTube

和SpaceX同為簽約廠商的波音，則預計明年其CST-100星際航線飛船才會載運太空人前往宇宙。

無論對於NASA或Space來說，本次升空都是歷史性的一刻。這是自2011年最後一艘太空船退役以來，美國首度不仰賴俄羅斯的聯盟號飛船，載運太空人前往宇宙；SpaceX也創下首次有民營企業送人上太空的里程碑，並且在這次任務過程中成功回收獵鷹9號第一節推進器，令整個發射任務不留任何缺憾。

龍飛船在美國東部時間31日上午與國際太空站對接，這次乘坐龍飛船的太空人，已經獲得4個月的許可，預計將在宇宙中待上數個星期協助實驗，之後才會與龍飛船一同返回地球。

在歷經19個小時的飛行後，龍飛船成功與國際太空站對接，為這趟太空任務寫下完美的開始。 NASA YouTube

NASA署長吉姆．布萊登斯汀（Jim Bridenstine）表示，恢復美國載運太空人前往宇宙的能力，是NASA當前的首要目標，儘管獵鷹9號成功發射、龍飛船也順利接上國際太空站，他強調直到兩位太空人平安返回地球，這項任務才算真正成功。

SpaceX創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）也在記者會上吐露，「 我今天真的非常激動，坦白說很難講話 。」美國總統川普也讚譽，這次任務是人類登陸火星目標的重要一步。

目標放在宇宙旅行，SpaceX：我們要讓各式各樣的人上太空

在實際送人上太空站之前，SpaceX已執行過多次國際太空站的補給任務。早在2012年，SpaceX成為了第一間向國際太空站輸送補給物資的民營公司，至今完成約20多次補給任務，並且去年的發射次數居所有美國業者之冠。

而這一次發射任務的成敗與否，也攸關SpaceX規劃中的「太空旅行」業務。SpaceX高管班吉．里德（Benji Reed）表示，他們希望能將各式各樣的人送上太空，「我們所做的一切，都是在為太空時代揭開新的篇章。」

2018年時，日本企業家前澤友作包下了SpaceX繞月之旅的全部船票，圖為馬斯克與前澤友作的合照。 Twitter

該公司計畫於明年開始收費載人前往近地軌道 。一艘龍飛船可容納7名乘客，雖然SpaceX尚未公佈宇宙之旅的價格，不過獵鷹9號發射成本約6,000萬美元（約新台幣18億元），船票的價格水準可想而知。

2018年時，SpaceX更預售「繞月之旅」的船票，這趟旅行已被日本企業家前澤友作全數包下，屆時計畫將攜多位藝術家一同前往，記錄下近距離親睹月球身姿的感動。

不過，SpaceX並非太空旅行領域的唯一玩家，隸屬英國維珍集團的維珍銀河、亞馬遜執行長傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）創辦的藍色起源，都將目光瞄準太空旅行業務。藍色起源期望今年內能執行載人飛行；維珍銀河則在近期宣佈與NASA合作開發超音速客機，為太空旅行的目標鋪路。

資料來源：紐約時報、路透社、TechCrunch

責任編輯：陳映璇