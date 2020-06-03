工研院開發的「正壓式檢疫亭」具備5大特色，可省下醫護人員每次穿脫防護裝約20分鐘時間、一套3千元左右成本，比美國、以色列現行檢疫亭更具舒適與安全性。

台灣新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情趨緩，但全球確診病例累積至今（3日）超過638萬人，且在24小時內新增11.6萬確診個案，顯示這場世界級醫療戰爭仍未停歇。

工研院今日發表與台大醫院新竹生醫園區分院、新竹馬偕醫院合作開發的「正壓式檢疫亭」，強調具備5大特色，可省下醫護人員每次穿脫防護裝約20分鐘時間、一套3千元左右成本，比美國、以色列現行檢疫亭具備舒適與安全性。

在正壓環境裡，空氣只能由內往外送，受污染空氣進不去檢疫亭，採檢醫師僅需戴口罩，無須穿著防護衣。 工研院

正壓式檢疫亭使用方式，是由醫護人員進入亭中，透過塑膠手套將手伸進病人口中取得咽喉檢體；搭配麥克風甚至可近距離與患者進行問診。

前線防疫「熱又危險」，工研院開發檢疫亭助陣

新竹馬偕醫院醫務部主任蔡維謀指出，醫護參與防疫的壓力主要來自兩部分， 一是擔心遭感染，二與穿著防護衣悶熱、不便作業有關。

臺大醫院新竹生醫園區分院急診室醫師使用工研院正壓式檢疫亭，由於採檢量高的雙面設計，一小時至少可採12位。 工研院

對此，工研院認為藉由正壓式檢疫亭的5大特色，將能有效減輕醫護負擔。

工研院

首先是「安全性」 ：透過專利正壓設計，空氣只能由內往外送，受污染空氣進不去檢疫亭，醫護採檢零風險，只需戴口罩，無須全副武裝。

第二是「採檢量高」 ：檢疫亭雙面設計，一小時至少可採12位，在疫情緊張時，一天可採檢數達240位，效率高過韓國平均70人次。

第三是「舒適性」 ：檢疫亭內裝設冷暖氣機，可24小時恆溫恆濕維持亭內溫濕度，1天電費低於60元。

第四是「獨立潔淨」 ：檢疫亭潔淨度為Class 1000無塵室等級，優於醫院外科手術室；類似電話亭獨立設計可減少相互感染疑慮。

第五個特色是「組裝迅速」 ：檢疫亭組裝僅需兩天，利於快速佈建。

工研院指出，台版檢疫亭安全性比美國高、採檢速度優於韓國。 工研院

這套檢疫亭設備，目前已導入台大醫院新竹生醫園區分院、新竹馬偕醫院兩處，可替代臨時檢疫站使用，未來不只能用在醫院，也可運用於機場海關。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬解釋，依現行邊境管制情境，人員入境後會進入篩檢站分流並確認身份、量體溫、詢問旅遊史、症狀，若有採檢需求，則進入檢疫亭採檢，未來搭配工研院的疫開罐（快篩）達成採檢及檢測一條龍模式，全程僅需１小時10分鐘就能完成。

工研院副院長彭裕民說，儘管台灣疫情穩定，隨著未來陸續開放商務人士來台、解除邊境管制等措施下，長久而言，醫院仍有採檢需求。而建置一座正壓式檢疫亭需有跨領域的空調、特殊手套、零組件等關鍵六大系統組件，大部分都來自台灣製造的供應鏈，工研院希望國內各醫療院所採用正壓式檢疫亭，協助第一線醫療人員打造更安全採檢環境；也可以攜手產業整套輸出。

責任編輯：陳映璇