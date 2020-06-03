日本因疫情趨緩，政策鬆綁，讓UNIQLO歇業門市數大減、同店銷售減幅縮小，導致迅銷股價大漲3.40％。

因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19，俗稱武漢肺炎）疫情擴散，日本政府發布緊急狀態宣言，導致多數門市暫時歇業，拖累5月份UNIQLO日本同店銷售額大減近2成，不過因歇業的門市數在5月底大幅減少、也讓5月份銷售減幅較前一個月份（2020年4月份）呈現大幅縮小，激勵UNIQLO營運商迅銷（Fast Retailing）今日股價大漲、創高。

日本UNIQLO因歇業門市數大減、同店銷售減幅狂縮，刺激母公司迅銷股價衝高。 UNIQLO

根據Yahoo Finance的報價顯示，截至台北時間3日上午8點06分為止，迅銷大漲3.40％至63,850日圓（約新台幣17,539元）、創逾4個月來（1月21日以來）盤中新高水準。

迅銷2日於日股盤後公布資料指出，因緊急狀態宣言，讓5月份平均有約2成門市暫時歇業，加上未進行感謝祭促銷活動，拖累2020年5月份日本地區UNIQLO事業711家同店銷售額（指營業超過1年以上店面、包含網購銷售額）較去年同月大減18.1％，連續第3個月陷入萎縮，不過減幅較前一個月份呈現大幅縮小。2020年4月份UNIQLO日本同店銷售暴減56.5％、創1996年9月開始公布統計數據以來史上最大減幅。

5月份日本地區UNIQLO事業同店來客數較去年同月暴減31.3％，連續第7個月呈現減少；客單價（每位顧客平均消費額）大增19.1％，連續第4個月呈現成長，創1996年9月開始公布統計數據以來史上最大增幅。

5月份日本地區UNIQLO事業整體銷售額（包含營業未滿1年在內的全部767家直營門市、不含加盟門市）較去年同月大減19.7％，連續第3個月陷入萎縮；來客數暴減32.4％，連續第7個月減少；客單價大增18.9％，連續第4個月呈現成長。

迅銷指出，5月份期間最多有311家UNIQLO門市暫時歇業、354家縮短營業時間，不過緊急狀態宣言解除後、5月底暫時歇業的門市數大幅減少至46家。

迅銷表示，因夏季衣物銷售佳，5月份營業的門市中、多數營業日的銷售優於去年水準。

日本其他成衣商5月同店銷售也大減

Adastria 5月日本同店銷售額較去年同月暴減44.8％，連續第8個月陷入萎縮；Honeys暴減36.5％，連續第6個月呈現減少；Shimamura大減23.4％，連續第9個月減少；Mac－House大減24.1％，連續第6個月減少。

迅銷4月9日宣布，因武漢肺炎疫情影響，導致全球各地合計有數百家UNIQLO暫時歇業，且因各國、各區域的武漢肺炎疫情結束時間無法預估，因此今年度（2019年9月－2020年8月）合併營收目標自原先預估的2.34兆日圓（約新台幣6432億元）下修至2.09兆日圓（約新台幣5745億元，將年減8.8％）、合併營益目標自2,450億日圓（約新台幣673億元）大砍至1,450億日圓（約新台幣398億元，將年減43.7％）、合併純益目標也自1,650億日圓（約新台幣453億元）大砍至1,000億日圓（約新台幣274億元，將年減38.5％）。迅銷年度營收、獲利齊陷衰退將為2002年掛牌上市來首見。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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