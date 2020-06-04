家電大廠Dyson曾跨界投入電動車領域，卻在去年10月宣佈中止開發，近期創辦人戴森，向大眾述說關於這輛車夭折的故事。

家電大廠Dyson曾經有一個夢想，但沒來得及實現它。

這間以吸塵器、吹風機聞名的英國電器巨頭，曾不吝千金砸下數十億美元，祕密跨足一個陌生領域：電動車，只為帶給人們更乾淨的空氣。這本該是個為人稱道的故事，不過去年10月，Dyson以「缺乏商業可行性」為由，宣佈中止電動車研發，成為這間家電大廠的未竟之夢。

去年10月，Dyson以「缺乏商業可行性」為由，宣佈中止開發電動車。 Dyson

半年過去，近期Dyson創辦人詹姆斯．戴森（James Dyson）也對外娓娓道來，這輛夭折的電動車，從未被外人知曉的故事。

從零打造電動車，戴森：我無法對空污置之不管

說起Dyson投入電動車開發的動機，可以回溯至1980年代造訪實驗室的一次偶然經驗。那時戴森看見一份關於柴油微粒對健康影響的報告，了解到這些污染與心臟病、癌症的關聯性，在他心中埋下未來投入電動車開發的種子。

戴森表示，「身為一名工程師，我沒辦法對此置之不管。因此我們開始運用旋風分離器等先進技術，開發過濾空氣污染微粒的裝置。」

戴森強調，他們從頭開始自行打造電動車，沒有借助任何車廠的力量，其中關鍵的馬達、電池也是自製。 Dyson

等到Dyson掌握了電動馬達、電池等關鍵技術後，戴森覺得是時候了，便決定率領公司投入電動車的開發，解決空氣污染問題根源。

戴森表示，他們全靠自己從頭開始打造電動車，沒有和其他車廠借來任何零件，並決定這款車將以SUV的形式登場，且他們在車身設計納入擅長的空氣力學技術。

這輛內部代號為N526的電動車，配備兩具自行研發的200kW馬達，一次充電可行駛長達約960公里（600英哩），最大時速達200公里，從0加速到100公里時速只要4.8秒。

戴森指出，他們在電動馬達上有深厚的經驗，被稱為電力驅動單元（EDU）的組件中，含有Dyson數位電動馬達、單速變速箱，以及最先進的變流裝置。

Dyson將所有操作設在方向盤上，不希望駕駛分心。 Dyson

N526還搭載Dyson領先的空氣過濾技術，把關車內空氣品質。不同於特斯拉將所有功能集成在右前方的觸控螢幕上，Dyson設計一個抬頭顯示器，且所有操作都在方向盤上。戴森解釋，「我的出發點是，不希望駕駛將目光移開道路。」

Dyson電動車長5公尺，內部能坐7名乘客。不同於特斯拉的作法，Dyson設計了一個抬頭顯示器，希望駕駛不要把目光移開道路。 Dyson

戴森曾在英國赫拉文頓（Hullavington）機場試駕這輛車，並提到有和使用吸塵器、吹風機原型時相似的體驗──感到非常享受。

「我們建立傑出的團隊，打造世界一流的設施，開發出滿載科技的先進電動車。」戴森表示，「我們解決了電動車的諸多傳統難題，取得顯著的進展，更已準備好即將生產的車款。」

2018年，戴森更選定要在新加坡興建電動車工廠，野心勃勃地計劃2021年端出成品，但最終這輛車依舊沒能問世，靜靜埋葬在Dyson實驗室裡。

福斯爆發廢氣醜聞，戴森：一夕之間所有車廠都在做電動車

若要說Dyson尚未出世的電動車是怎麼死的，或許可以定義為「他殺」，根據戴森在官網上的告白，這位兇手毫無疑問是汽車巨頭福斯。

當時電動車仍被傳統車廠不屑一顧，唯一傾注心力鑽研的企業只有特斯拉。但福斯爆出廢氣排放醜聞，改變汽車業界的氛圍，一夕之間所有車廠都開始製造電動車。

電動車的製造成本非常高，幾乎可說是賣一台虧一台，戴森指出，這些成本傳統車廠有能力吸收，因為他們的油車仍在賺錢， 但作為一家跨界企業，面對群起的競爭者，Dyson意識到，他們根本沒有辦法與其競爭 。

為了開發電動車，Dyson投入數十億美元、動員超過400名工程師，然而最後這輛車仍然未能問世。 Dyson

中止電動車開發是個痛苦的決定，Dyson為這項計畫投入至少400名工程師，以及數十億美元資金， 戴森本人也透露，他以個人名義投資5億英鎊（約新台幣190億元）在這個項目上，並對此感嘆「人生並不簡單。」

然而即使遭遇挫敗、耗費大量金錢，戴森並不後悔投身電動車開發，「我不後悔啟動這項計畫，過程中我們學到了很多東西。」而且因為這項計畫，他們吸收了大量的汽車工程人才，對於各項領域的研發上都有幫助。

資料來源：Dyson、The Sunday Times、Forbes

責任編輯：陳映璇