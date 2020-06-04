在4個潛伏期過去後，如果仍沒有本土確診案例傳出，台灣將進行相關的防疫措施解禁，如觀光區的人數限制、捷運上保持距離可不戴口罩等。

中央流行疫情指揮中心宣布，如果至6月7日仍沒有出現本土案例，將針對國內的防疫措施鬆綁，包含聚會的人數限制、觀光風景區的人數限制、大眾運輸工具強制戴口罩的限制等。

之所以鬆綁日期為6月7日，是以病毒的潛伏期來做計算，兩周為一個潛伏期，至6月7日已4個潛伏期滿，顯示民眾於國內正常作息已算相當安全。

針對國內即將迎來防疫措施的鬆綁，交通部也針對大眾運輸、觀光等與民眾生活息息相關的活動解禁，規劃鬆綁重點措施。

大眾運輸：入站後維持社交距離，將不限制戴口罩

至大眾運輸的入口仍需量體溫、戴口罩，但入站後若能維持社交距離，將可以把口罩拿下來。 蔡仁譯攝

在大眾運輸方面，共有6大重點，包含回復銷售站票、戴口罩的新規定等，值得注意的是，搭乘大眾運輸仍是要戴口罩，只是進站後若可以維持社交距離，就可以把口罩拿下。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也特別強調， 尖峰時刻搭捷運一定要戴，離峰能保持距離才可不戴。

1.大眾運輸入口著仍維持現行量體溫、戴口罩等措施；進入後，如果可以維持社交距離或有適當的阻隔設施時，可以不戴口罩。



2.在維持社交距離或相鄰旅客有戴口罩的情況下，解除雙鐵列車內及國內航空的飲食管制，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。



3.恢復雙鐵列車上商品販售，國內航線空運航班恢復提供飲品。



4.台鐵新自強號連續假期開放銷售站票，但對總量進行管制，每列車以120人為限。



5.高鐵連續假期可販售自由座，除增開加班車外，也將透過月台、穿堂層與閘門前等排隊人流，控管站位人數。



6.取消國道服務區人、車潮管制。

觀光：取消國家風景區、觀光遊樂區的人車數量限制

抹茶山是在疫情期間相當熱門的戶外目的地。 礁溪老爺酒店

觀光部分，主要是取消對於風景區、觀光區的人、車數量限制，過去如太平山、合歡山、墾丁等觀光區，都有設定人數上限。

1.取消國家風景區及觀光遊樂園區人、車防疫安全承載量限制。



2.訂定旅遊參考守則，供民眾及旅行社遵循，重點包括：

食：符合衛福部推動餐飲業者「樂活防疫安心飲食」方案（定期消毒、公筷、從業人員戴口罩等）。

宿：安排2人1室、1人1床之房型為原則。

遊：安排戶外景點為原則，如無法維持社交距離則須戴口罩。

購：賣場收銀區規劃指引民眾維持1.5公尺社交距離或請民眾戴口罩。

行：旅客間相隔座位或戴口罩，落實車輛清潔消毒，針對乘客量體溫。 3.燈塔重新全面開放。

郵局：有條件脫口罩

主要為郵局部分：

1.進入郵局仍需量體溫、戴口罩，但進入後在維持社交距離下，可不戴口罩。

2.恢復臨時郵局申請（如民眾有活動所需可申請臨時郵局）。

3.取消投遞人員到達投遞點按電鈴或呼叫後，向收件人聲明「如有受傳染病防治法規範必須嚴守否則會觸法被罰」之措施。

4.郵政博物館重新全面開放。

責任編輯：陳映璇